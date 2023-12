Reforma pensional: Asofondos habla sobre sus preocupaciones para cotizantes jóvenes

Una de las reformas que está en marcha y de la que mucho se ha hablado es de la pensional. A su alrededor han aparecido grandes dudas, análisis, apoyos, pero también preocupaciones, sobre todo para aquellos que llevan cotizando menos de 20 años.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que representa a las AFP en el país.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, en entrevista con Cambio, expresó una de las características que para él es negativa alrededor de este proyecto, analizando las consecuencias de lo que pasaría con las AFP si cerca del 90 por ciento de los afiliados al sistema pasan a Colpensiones.



"El 90 por ciento de los afiliados pasan al sistema público, y el 80 por ciento de la plata, del flujo del ahorro, se va para Colpensiones. Eso es lo negativo de la reforma. Es un golpe brutal al ahorro, cuando el ahorro debe ser la base de un sistema pensional moderno, por el envejecimiento de la población, pero acá todas las cifras muestran que el ahorro se desploma", indicó.



Montenegro había manifestado esta y otras dudas en una entrevista para EL TIEMPO y dijo: "Incrementa el costo fiscal y el pasivo pensional del régimen público en cifras que son muy elevadas. Según el último informe del Carf, que es una entidad pública, el pasivo pensional puede subir desde un 100 por ciento del PIB en la actualidad hasta un 290 por ciento del PIB. Esta es una cifra increíblemente alta, que, de hacerse realidad, implicaría no solo la inviabilidad fiscal de los futuros gobiernos, sino también un golpe sobre los jóvenes de hoy y las futuras generaciones que tendrían que pagar esta carga con mayores cotizaciones, con una mayor edad de jubilación, con más años de cotización, con menores pensiones o con una combinación de todas las anteriores".



En esa conversación también habló de las claves que tendía una reforma adecuada, a su consideración. "El sistema de pensiones de México es un buen ejemplo de lo que Colombia debería implementar. Una reforma debe hacerse pensando en cubrir los riesgos de la vejez, no solo de las actuales, sino también de las próximas generaciones. En ese sentido, debería tener los siguientes seis elementos:



