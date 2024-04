Reforma pensional: así está la balanza de posiciones para su recta final en el Congreso

La semana que llega sigue siendo crucial para el trámite de otra de las reformas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, la pensional. Y lo es no solo porque los tiempos para los debates que faltan en Senado y Cámara y su posterior votación cada vez son más apretados, más aún en medio de unas posiciones bastante alejadas de una posibilidad de consenso, sobre todo, en puntos clave como la fijación del umbral del pilar contributivo, el manejo del fondo de ahorro previsional, el apoyo a la población adulta mayor y la fecha en que deben iniciar estos cambios de ser aprobada la iniciativa, por mencionar solo unos temas.

En la edición 17 del Congreso anual de Asofondos, gremio que representa a las administradoras privadas de pensiones (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia), realizada en Cartagena la semana que concluye, volvieron a quedar en evidencia esas posiciones.

El Gobierno, en cabeza de Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda y Crédito Público, mantuvo su posición frente a la necesidad de que se avance en el cambio del actual régimen bajo las condiciones expuestas en el proyecto presentado, teniendo como punto central el umbral de tres salarios mínimos mensuales legales, frente a lo cual, no obstante, mencionó que incluso con ese nivel u otro de cuatro salarios el fondo de ahorro no será sostenible en el tiempo, lo que para varios de los asistentes al encuentro es una prueba más de que el país lo que necesita con urgencia es un esquema en el que prevalezca el ahorro individual y los recursos de dicho fondo tengan como destinación específica el pago de pensiones y no gasto público, pero además, que sea administrado no por Colpensiones, sino por una entidad con las capacidades técnicas e independencia que esa responsabilidad demanda, como puede ser el Banco de la República.

Las posiciones

“Bajo un umbral de tres salarios mínimos, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo dura hasta 2070 y cuatro años más si ese umbral se eleva a cuatro salarios. Con un umbral de 1 salario mínimo, no alcanzan los recursos para constituir un fondo de ahorro”, mencionó Bonilla, quien explicó que con la propuesta del Gobierno, el 13,5 por ciento de los cotizantes contribuirían al componente de ahorro individual y el 26 por ciento de las cotizaciones irían a dicho componente de ahorro individual, mientras que el 74 por ciento restante sería administrado por Colpensiones.

El ministro no perdió oportunidad para lanzarles varias críticas a los fondos privados por las “altas comisiones” que estos les cobran a los afiliados, que según sus cálculos el año pasado sumaron 1,3 billones de pesos, por la alta concentración del portafolio de inversiones de las AFP en deuda pública (TES) y por los pocos pensionados que tiene el régimen de ahorro individual con solidaridad (Rais), entre otros reclamos.

Desde el sector privado, por su parte, ven con preocupación que el Gobierno se muestre intransigente frente a las necesidades de ajustar su proyecto de reforma, cuando desde distintos renglones han argumentado y demostrado, también con cifras sólidas, que el esquema que propuso el Ejecutivo no solo no soluciona los verdaderos problemas que tiene el actual régimen, sino que además es insostenible en el tiempo, mientras les causa graves daños a las maltrechas finanzas públicas y, sobre todo, a los jóvenes de hoy y a las generaciones futuras.

Debate de la reforma pensional en el Senado Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

La defensa

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que representa a las AFP en el país. Foto:Cortesía Asofondos

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, reiteró que desde hace tiempo han manifestado la necesidad de una reforma a fondo del régimen actual e insistió en que están dispuestos a trabajar por que esto pueda ser realidad en la actual legislatura, recalcando que “el país no puede dejar pasar esta oportunidad para que Colombia logre no cualquier reforma pensional, sino la mejor posible”.

Desde los fondos privados refutaron las cifras del ministro Bonilla, y precisaron que la razón de que Colpensiones tenga hoy más pensionados se debe a que ese es un régimen más antiguo y la edad promedio es de 51 años, en las AFP es apenas de 36 años y el sistema es mucho más joven.

Indicaron que en el Rais la cotización que va a la cuenta individual es de apenas el 11,5 por ciento, mientras que para el fondo común es 13 por ciento, diferencia que genera una pensión 30 por ciento menor y por eso los sistemas no son comparables.

Otra de las críticas al ministro de Hacienda se centró en que en los flujos de las AFP no tuvo en cuenta los ingresos de bonos pensionales y seguros previsionales, lo cual es un error, ya que esos recursos son los que financian el pago de mesadas.

A los privados tampoco les cuadran los cálculos del Gobierno que indican que la reforma no tendrá impacto económico en las finanzas públicas, ni las que hace en relación con el ahorro de los colombianos.

Y frente a la crítica del ministro Bonilla respecto a los rendimientos que obtienen las AFP por sus inversiones en TES, consideran los fondos que esto no es ineficiente como lo afirma y que no tiene en cuenta que con un pensionado en Colpensiones el Gobierno asume una deuda al 7 por ciento real, mientras que con el mercado de capitales, el 4 por ciento real. “Acá, la mayoría son financieros, díganme a qué tasa prefieren”.

Aspectos del panel sobre la reforma pensional que se realizó durante el desarrollo del 17 Congreso Anual de Asofondos que culminó este viernes en Cartagena. Foto:Asofondos

Si bien las posiciones del Ejecutivo y los privados en cuanto a lo que debe ser el nuevo régimen de pensiones que debe tener el país para las próximas décadas aún se encuentran muy distantes, en el Legislativo, que también está empeñado en que se saque adelante la reforma, comienza a verse una actitud de concertación en torno a la ponencia alternativa presentada por la senadora Norma Hurtado, que plantea un umbral de 1,5 salarios mínimos, que el fondo de ahorro al que llegarán los recursos sea manejado por el Banco de la República y que los cambios que se hagan sean a partir del 2026, entre otros aspectos.

Eso quedó evidenciado en el panel realizado por Asofondos, en su congreso en Cartagena con un grupo de siete congresistas, cuya mayoría, si bien no estaban de acuerdo con la totalidad de lo propuesto en la iniciativa de la senadora Hurtado, sí estarían dispuestos a votar por esta, entre otras razones, por considerar que frente al proyecto presentado por el Gobierno, esta es el ‘mal menor’.

Un trámite muy accidentado en el Legislativo

El tránsito del proyecto de reforma pensional no ha sido fácil. La iniciativa pensional no ha podido avanzar en su segundo debate en plenaria del Senado, lo que ha generado críticas y acusaciones de parte del presidente Gustavo Petro hacia el Legislativo, que, como sucedió el miércoles de la semana anterior, se negó a sesionar. En la agenda del día estaba la reforma pensional.

La discusión del proyecto ha quedado relegada entre aprobación de impedimentos y fricciones políticas entre los dos poderes, mientras el tiempo para sacar adelante la iniciativa ya está en cuenta regresiva, elevando el riesgo de que se pueda archivar, con las implicaciones que esto genera.