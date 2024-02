Los 5 ajustes urgentes que requiere el proyecto de reforma pensional y que propone Anif

En momentos en que el país está a la expectativa por el inicio de la discusión del proyecto de reforma pensional en plenaria del Senado, debate que fue citado para las 3 de la tarde de este martes, las voces de quienes hacen un llamado reiterativo al Gobierno y a los parlamentarios para que se hagan los ajustes necesarios a dicha iniciativa para que tenga el menor impacto posible sobre las finanzas públicas y se logre avanzar en la solución de los problemas que tiene el actual régimen pensional colombiano, no cesan.



En esta jornada legislativa, los parlamentarios tendrán que debatir dos ponencias que piden el archivo de la reforma pensional, una más que propone ajustes en temas fundamentales, como reducción del umbral de 3 a 1,5 salarios mínimos y que el Fondo de Ahorro que se creará para manejar los recursos de los cotizantes sea manejado por el Banco de la República, así como la iniciativa que presentó el Gobierno.



Pero ad portas de ese debate, el centro de estudios económicos ​Anif insistió en la necesidad de realizar ajustes a ese proyecto en cinco temas específicos, dado que "la propuesta de reforma pensional en su estado actual no solucionará varios de los problemas del sistema, ya que no modifica la edad de pensión o los regímenes especiales".



Y si bien la misma entidad celebra la iniciativa del Gobierno con la que busca un nuevo diseño del sistema pensional para el país, también invita al Legislativo a tener una discusión informada y responsable, "dado que una reforma pensional tendría un efecto inmediato en la economía del país y en las siguientes generaciones de colombianos", dice.

Los ajustes

Los cambios que sugiere Anif que se deben hacer al mencionado proyecto son cinco: reducir el umbral del Pilar Contributivo (ojalá a un salario mínimo, pero en

todo caso inferior o igual a 1,5); crear un fuerte sistema de Gobierno Corporativo del Fondo del Ahorro, que en ningún caso debería ser administrado por Colpensiones; diseñar un régimen de transición menos laxo, de al menos 1.000 semanas y con requisitos de edad.



Otro de los puntos es que se posponga la entrada en vigencia del nuevo sistema a 2026 o 2027, para que Colpensiones tenga tiempo para preparase, de sera probada la iniciativa, y mantener los bonos pensionales de mujeres con hijos, hasta un mínimo de 1.150 semanas, pero no reducir las semanas cotizadas de las mujeres a 1.000 como plantea la actual propuesta del Gobierno.

Trabajadores colombianos Foto: El Tiempo / cortesía

Frente al proyecto, Anif señala que con este el Gobierno busca aumenta la cobertura, a través de un Pilar Solidario, que no es precisamente de naturaleza pensional, destinado a los adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad.



Por eso, han insistido desde el centro de estudios, que si bien esa propuesta es bienvenida, la misma "no necesita de una reforma pensional para llevarla a cabo". Dicen que solo se necesita que el Gobierno apropie los recursos y se programe dicho gasto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).



También advierte que en materia de inequidad, la propuesta del Gobierno al reducir el monto máximo de subsidios, pero que al tener un umbral de tres salarios mínimos para el Pilar Contributivo, los subsidios se generalizarían para toda la población hasta el umbral. "En últimas, las personas de mayores ingresos continuarán recibiendo un subsidio", insiste Anif.

En Colpensiones son necesarias 1.300 semanas para jubilarse. Foto: Archivo El Tiempo / iStock

En cuanto a la sostenibilidad, precisa que el Pilar Contributivo de Prima Media propuesto por el Gobierno, terminaría generando un aumento significativo del pasivo pensional del país, lo que puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, y por ende del sistema.



Cálculos de dicho centro de estudios indican que el pasivo pensional aumentaría a 194 por ciento del PIB por cuenta de esa propuesta. "De este aumento 40 puntos del PIB se

explican por el Pilar Contributivo de Prima Media", por eso reducir el umbral de dicho pilar a solo 1,5 salarios mínimos, como sugiere la propuesta alternativa del Partido de la U, ayudaría a reducir el pasivo pensional, según nuestros cálculos, en 23 puntos del PIB (unos 360 billones)".



Al igual que otros sectores, centros de estudios y gremios, en Anif también consideran fundamental que el nuevo régimen esté basado en el ahorro, en el impulso de este y en su protección para que pueda ser sostenible en el tiempo.



Por eso insisten no solo en que se diseñe un fondo de ahorro que blinde esos recursos que administrará, sino que, además, no quede en manos de Colpensiones, sino que más bien, como lo plantea la propuesta alternativa del Partido de la U, que sea el Banco de la República el encargado de manejar esa figura.



"Es importante que el Congreso discuta las capacidades técnicas y tecnológicas de Colpensiones para adoptar las funciones que tendría en el nuevo sistema. Dicha entidad no está lista para asumir el manejo de las cotizaciones de todos los trabajadores bajo el Pilar Contributivo de Prima Media. Por lo tanto, sugerimos que la reforma inicie no antes de 2026 (2026 o 2027), para que esta tenga el tiempo suficiente para mejorar sus procesos internos", puntualizó Anif