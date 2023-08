El mayor hueco fiscal en materia pensional son los regímenes especiales y los exceptuados y esos no hacen parte de los cálculos que tiene presupuestado el Gobierno dentro de la reforma que adelanta en esa materia. Sin referirse a cuánto le cuestan estos al Estado, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, se refirió a los avances que hay hasta el momento con el actual proyecto pensional que entra a segundo debate en el Legislativo.



(Lea también: Alerta por decreto del Minagricultura: 'Resultaría más gravoso que la expropiación')

Bonilla, quien intervino esta mañana en el seminario Anif-Fedesarrollo '¿Cómo lograr la mejor reforma pensional? lo que el Congreso y los colombianos deben saber', dijo que se trabaja con los ponentes del proyecto en la ponencia para su segundo debate en el Congreso, teniendo en cuenta los tres temas claves que hacen parte de esa iniciativa, como el umbral de los tres salarios mínimos por debajo de los cuales se cotiza al Régimen de Prima Media (Colpensiones) y por encima al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), como lo propone el Gobierno.



Para el ministro Bonilla es claro que hay que constituir un sistema complementario y no competitivo, sobre lo cual hay acuerdo, pues de lo contrario los fondos privados de pensión (AFP) se acabarían en 5 o 6 años porque la gente se trasladará a Colpensiones con sus recursos.



(Le puede interesar, además: ‘No habrá nueva reforma tributaria’: el ministro de Hacienda aclara lo que dijo Petro)



Un segundo tema clave dentro del proyecto tiene que ver con con el fondo de ahorro que administrará los recursos que se trasladen desde las AFP, cómo se administrará este y su gobernabilidad, m ientras que el tercer tema se refiere a la transición que se dará de un régimen a otros una vez se apruebe el proyecto.



El ministro también se refirió la fallo de la Corte Constitucional que redujo a 1.000 semanas el requisito para la pensión de las mujeres, sobre lo cual se trabaja en ka nueva ponencia.



En ese sentido señaló que habrá que tener en cuenta cuántas mujeres hoy en día cumplen ya ese requisito, aunque la Corte no redujo la edad de jubilación de las mujeres que seguirán pensionándose a la edad de 57 años.



Solo por este concepto el número de pensionados que llegará será de un millón en los próximos 10 años, precisó Bonilla.



El jefe de las finanzas públicas dejó claro que el Gobierno se mantiene en el umbral de los tres salarios mínimos



Redurcir el umbral con menos de tres salarios y frente a ese tema dijo que no ve para qué se está pidiendo reducirlo de ese nivel. "El umbral es importante porque mira para arriba y para abajo. Con ese umbral establecido los fondos siguen recibiendo las cotizaciones por encima de 3 salarios, que no es una cifra despreciable", señaló el funcionario.



Al referirse al impacto de la reforma pensional, Bonilla dijo que no es cierto que este proyecto incremente el déficit fiscal, por el contrario, señaló que lo reduce en 7 puntos porcentuales, del 65 al 58 por ciento. Sucede es que las cifras que muestran algunos análisis realizados le incorporan los regímenes especiales y los exceptuados, que son el mayor hueco fiscal, en los cálculos del Gobierno esos no hacen parte de las cuentas.