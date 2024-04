Reforma pensional: Andi pide a congresistas enfocarse en principales riesgos del debate

Luego de que el Gobierno lograra la consolidación de las mayorías para que la reforma pensional siga su curso en el Congreso, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Macter, hizo un llamado a que los congresistas se centren en el debate del uso del ahorro pensional y la elección de fondo.

"Se equivocan los congresistas que creen que la reforma pensional se trata de negociar un número para llegar a la decisión correcta. ¿Les van a quitar a los trabajadores la posibilidad de escoger libremente dónde ahorrar? ¿O cotizar? ¿Les van a quitar a los trabajadores su cotización para pagar un gasto social que ha debido pagar el estado? ¿Les van a entregar al Estado el ahorro de las pensiones de los trabajadores?", publicó Mac Master en su cuenta de X, después de que congresistas del Partido Liberal llegaran a un acuerdo con el Gobierno para que el umbral para cotizar en Colpensiones sea de 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes y no 3, como se proponía en un inicio.

Reforma pensional. Foto:Colpensiones Compartir

Este martes, cuando hay expectativa por la plenaria citada para las 2 p.m., Mac Master volvió a compartir un mensaje enlistando los puntos que considera vitales para los tres debates que le restan a la reforma pensional (uno en Senado y dos en Cámara de Representantes) antes del 20 de junio.

En una nueva publicación en su cuenta de X, el economista y experto en desarrollo económico pidió que los congresistas les aseguren a los trabajadores que al menos:

"1. Respetarán su derecho a la libre elección, y no que todos debemos entregar los recursos de la pensión al Estado. 2. Que sus ahorros serán usados solo para construir su pensión, no para adelantar política pública que debería estar a cargo del Estado. 3. Que sus ahorro no los tocará nadie, menos para hacer política. 4. Que no habrá corrupción en el manejo de sus ahorros".

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias