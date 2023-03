La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) realizó un estudio de expectativas económicas, que deja en evidencia las grandes preocupaciones y afectaciones que tendría sobre este sector la reforma laboral que radicó el Gobierno nacional.



En el caso de que la reforma sea aprobada por el Congreso de la República, el 77 por ciento de las empresas de carga masiva consideran que su situación económica será peor o mucho peor en el 2024.



Mientras que el 91 por ciento de las compañías de paquetería y mensajería creen que estarán peor o mucho peor en un año. Además, el 64 por ciento piensa disminuir su nómina de empleados y el 36 por ciento la mantendrá igual.



El peso de la nómina en la mayoría de las empresas de transporte de paquetería y mensajería pesan entre el 51 y el 75 por ciento en su estructura de costos. En las de transporte de carga masiva representa hasta el 50 por ciento en la estructura de sus costos.



El estudio también revela que el 53 por ciento de las empresas de transporte de carga prevén que sus costos podrían aumentar entre un 26 y 75 por ciento si se aprueba la reforma laboral. Por eso, estarían dispuestas a ajustar los horarios laborales, evitar contratación y disminuir los turnos de trabajos nocturnos.



Los recargos dominicales al 100 por ciento (hoy es del 75 por ciento), la estabilidad laboral y la jornada laboral son los temas que más preocupan a los empresarios del sector transporte.



Foto: Archivo / EL TIEMPO

Empresarios son más pesimistas

Colfecar aseguró que el proyecto "desconoce la realidad de la economía actual, la realidad y particularidades de muchos sectores económicos, los modelos de trabajo en las nuevas generaciones que no quieren estar atados a un contrato laboral y, en gran parte, la inversión empresarial, cuyo impacto infiere notablemente en el crecimiento económico de las empresas y de sus colaboradores".



Igualmente, no tiene en cuenta que los contratos a término fijo ayudan a los empresarios a buscar los reemplazos en los casos de que el colaborador tenga que estar incapacitado por una cirugía o licencias de maternidad o paternidad, entre otros casos.



Además, las nuevas generaciones prefieren los contratos de prestación de servicios, porque les permiten tener varios contratos al mismo tiempo sin que exista una exclusividad con un empleador en particular ni tener que cumplir horarios de oficina.

Foto: Superintendencia de Transporte

Otro punto que resalta el gremio es que las perspectivas económicas para este año no son las mejores y el gremio está viviendo una desaceleración, la cual se ha traducido en una disminución en el volumen de carga transportada en lo que va corrido del año del 3 por ciento, y en el caso del puerto de Buenaventura, la disminución ha sido del 10 por ciento.



Incluso, el estudio de expectativas económicas de Colfecar revela que la confianza de los empresarios del sector de transporte, paquetería, mensajería y logística ha empeorado. Mientras que en julio de 2022 sólo el 7 por ciento de los empresarios eran pesimistas frente a su situación económica, para marzo de 2023 esta proporción de empresarios incrementó al 78 por ciento.



Más afectaciones al transporte de carga

Es importante proteger el sector empresarial el cual contribuye a la generación de empleo, desarrollo económico y social FACEBOOK

El consumo se ha reducido no sólo por la inflación, sino por el alto costo del dólar que ha impactado las importaciones. Esto se traduce a una reducción en las ventas para las empresas, mientras que sus costos se multiplican.



Los empresarios han tenido que asumir los altos costos de producción y los insumos. En este sector, la mayoría de los insumos son importados, como las llantas, lubricantes, repuestos y vehículos de carga.



Además, haber tenido que asumir una nueva reforma tributaria, altas tasas de interés -que encarecen el costo de endeudamiento para apalancar capital de trabajo-, un incremento en el salario mínimo del 16 por ciento y los sobre costos que implica tener que cumplir la "hiperregulación" por parte de las entidades del Estado.



De otra parte, el país viene siendo azotado por una ola de bloqueos en las vías nacionales y urbanas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, se han presentado más de 700 bloqueos por cuenta de comunidades, además del cierre de vías por la ola invernal que obliga a tomar rutas alternas que implican sobrecostos, la construcción de vías y las restricciones a vehículos de carga en días festivos.



El 97 por ciento de la carga se moviliza por carretera en el país y todas las ineficiencias se trasladan a los precios finales de los bienes transportados y que pagan los colombianos.



"Es necesario balancear lo que se desea con lo viable, dentro de lo legal y lo económico, y, por tanto, que se considere que las empresas no están pasando por su mejor momento económico. Es importante proteger el sector empresarial el cual contribuye a la generación de empleo, desarrollo económico y social de un país", dijo Colfecar.