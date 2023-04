Tras las protestas de los rappitenderos en las calles debido a los cambios que plantea el proyecto de reforma laboral en la regulación de las plataformas de domicilios, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, indagó cuántos de ellos cumplen con los requisitos como independientes.



Para ello, le solicitó a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) la información de cuántos han llenado realmente la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), es decir, sus aportes de seguridad social, como salud y pensión.

Según informó, lo que se encontró es que solo unos 2.800 domiciliarios están en la planilla Pila y de ellos solo unos 1.800 serían de la empresa Rappi, es decir, que no coincide con los aportes que deberían estar efectuando.



"Las cifras que nos han dado no son las correctas, acá no hay 130.000 domiciliarios. Yo dije: 'si son independientes, vamos a cruzar los datos con la Ugpp'. Ya empezamos a cruzar y la Ugpp muestra que solo hay 2.876 reportes por la planilla Pila donde los trabajadores independientes están pagando la seguridad social", dijo la ministra.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la radicación de la reforma pensional. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Adicional a ello, recalcó que han encontrado que sí hay plataformas que están vinculando a los domiciliarios con todos los derechos.



“Si los nacionales lo hacen, ¿por qué las internacionales no?”, aseguró.



“Con la violencia no van a cambiar el país, lo que necesitamos es que haya diálogos responsables y llamo al CEO de Rappi para que efectivamente en una mesa técnica que tienen con el Ministerio del Trabajo continuemos dialogando”, dijo hace unos días la ministra.



División en plataformas de domicilios

Gabriel Calderón, CEO de la aplicación Tu Orden. Foto: Tu Orden

De acuerdo con el CEO de la aplicación Tu Orden, Gabriel Calderón, el negocio de las plataformas de domicilios “da para cubrir todos los gastos”, incluso para contratar directamente a los domiciliarios.



“Estamos muy contentos con las buenas noticias de la reforma laboral porque siempre hemos impulsado el trabajo de los repartidores. La verdad, el negocio da para tener a los domiciliarios con todas las prestaciones, ya que se perciben ingresos por publicidad, por los comercios y además el cliente paga por el domicilio y lo paga muy bien”, dijo Calderón.



Según afirmó el empresario, actualmente tienen alrededor de 150 repartidores contratados directamente y 1.500 domiciliarios más de forma externa. La meta de la app, que ya se encuentra integrada en cuatro billeteras digitales, es cerrar el año con 2.500 repartidores contratados directamente.



“Con los repartidores internos tenemos unos salarios más arriba del mínimo, más un rodamiento por cada orden que llega. Ellos alcanzan a hacer el mismo ingreso que un domiciliario externo. En el caso de los repartidores externos que, en muchos casos también trabajan en otras plataforma, llevan entre 15 a 20 pedidos al día (con pago de $6.000 por domicilio), lo que da un promedio de $90.000 a $120. 000 al día. Es decir que si trabajan 25 días del mes, sus ingreso estarían alrededor de los $3 millones”, explicó Calderón en entrevista con Portafolio.