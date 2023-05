La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue citada a las 9 de la mañana y el registro se abrió a eso de la 10, pero en ningún momento se completó la cantidad de representantes mínima para comenzar la sesión.

Por segunda vez en la semana, no se pudo llevar a cabo el debate sobre la reforma laboral.



La discusión no ha podido comenzar ante la imposibilidad de lograr el quórum ya que los representantes de Cambio Radical y Centro Democrático nunca llegaron ya que así no se pueden votar los impedimentos de los congresistas.

El Gobierno no ha podido dar inicio a la discusión de la reforma laboral y sin acuerdos con el proyecto no se ha podido avanzar en los primeros puntos, que son la votación de impedimentos.

Expertos y empresarios del país han alertado acerca de los posibles impacto en la generación de empleo en el país de dicha iniciativa, tal como fue presentada.



La ponencia para primer debate tiene 82 artículos, de los cuales ya hay consenso en los partidos en 46 de ellos. Sin embargo, el resto se definirán en medio del debate legislativo que se tendrá que dar hasta el próximo 20 de junio, cuando se acaba la legislatura, y si no alcanzan, se llamaría a sesiones extras.

Foto: Daniela Fajardo

Representantes a la Cámara de las diferentes bancadas, así como la ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, en las menos de dos horas que duró la sesión del martes hicieron una defensa de la importancia que representa para los trabajadores y el país esta iniciativa con la cual se busca restablecer algunos de los derechos que en las últimas década han perdido los trabajadores colombianos y coincidieron en que el debate del proyecto se haga, precisamente, con la seriedad y la importancia que este demanda de los congresistas.



La ministra del trabajo, insistió en los avances que el país logrará en materia laboral con esta iniciativa para que los colombianos se les reconozca un trato justo en materia de remuneración y derechos.



"... lo que queremos hacer es una muy buena reforma y buscar unos puntos de equilibrio porque hoy no podemos seguir trabajando y legislando a favor del empresariado, sino que también, debemos legislar con la contraparte, que son las y los trabajadores. Yo llamo a esos puntos de equilibrio y pienso que Colombia va a avanzar”, subrayó la alta funcionaria.

