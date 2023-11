Esta es la reforma laboral que se radicó en la Cámara de Representantes

Finalmente, le llegó el turno a la reforma laboral en el Congreso de la República, donde ayer se radicó el texto final, en medio de acusaciones de querer hacerlo de forma silenciosa y críticas de diversos sectores políticos, ya que apenas cuenta con tres firmas de respaldo por parte de los representantes a la Cámara.

Esta iniciativa, cuya ponencia quedó a cargo de la congresista María Fernanda Carrascal, ya tuvo un primer intento el semestre pasado, cuando se hundió por falta de trámite. Junto a Carrascal, en el texto radicado aparecen las firmas de Germán José Gómez y Alfredo Mondragón.



En esta oportunidad llamó la atención que no se hizo ningún anuncio oficial por parte de los ponentes y al ser requerida por los medios, la representante cuestionó si en “¿alguna parte de la Ley Quinta dice que hay que publicar cuando se radique una ponencia?”.

“Se radicó hoy por cuestión de tiempos legales. El lunes comunicaremos y les invitaremos a una rueda de prensa. Espero me comprendan”, fue la respuesta de la congresista Carrascal.



Dentro del articulado que entrará a su análisis en el Congreso, esta reforma laboral busca cambiar cosas como la jornada nocturna, que finalmente se propuso de 7 de la noche a 6 de la mañana, tal y como se pidió desde diversos sectores.

Así quedaría la jornada laboral con el nuevo proyecto de reforma laboral. Foto: iStock - Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Así mismo, eleva el recargo dominical y festivo del 75% al 100%, pero establece una gradualidad en la que para 2024 será del 80%, en 2025 subirá a 90% y desde el 2026 quedará la aplicación completa.



En lo que concierne a la jornada laboral, este proyecto se ajusta a lo que ya dicta la Ley 2101, que busca reducirla de 8 a 6 horas diarias, en los ritmos y plazos que ya se definieron para tal fin. No obstante, agrega que “el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable. Si en el horario pactado el trabajador o trabajadora debe laborar en jornada nocturna, tendrá derecho al recargo nocturno”.



Entre las críticas a la forma en la que fue radicada la reforma estuvo la del representante Andrés Forero, del Centro Democrático, quien resaltó que esto demuestra que el Gobierno hoy no cuenta con el respaldo que antes tenía.



“Al parecer el ‘gran acuerdo nacional’ no incluye la reforma laboral. Acaban de radicar, de forma prematura, una ponencia con solo firmas de Pacto Histórico y Comunes. Dejaron de lado a liberales, conservadores, verdes y a La U. Mucho discurso y pocos hechos”, afirmó Forero.



Por su parte, la también representante Catherin Juvinao dijo que este tipo de mensajes habla muy mal del Gobierno, especialmente en momentos en los que están llamando a un Acuerdo Nacional con los diferentes sectores políticos y empresariales en el país.



“El resultado del ‘diálogo nacional’; de la reunión con los empresarios; del tinto con la oposición; del llamado continental a ‘superar las ideologías’: Radicar la reforma laboral por la puerta de atrás y sin los partidos políticos.



"El divorcio entre las palabras y los hechos de este Gobierno garantizará su fracaso”, dijo la congresista.



No hay que olvidar que expertos como el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, resaltaron hace unos días que “la laboral ya se hundió una vez y lo más probable es que se vuelva a caer, tiene muchos sectores en contra, como los hoteleros, empresarios, industriales, en fin. Yo la veo muerta”.



Ahora solo falta que se anuncie la fecha en la que se dará el primer debate.



