Una de las críticas recibidas al proyecto de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro es el posible impacto que podría tener sobre el empleo.



Gremios económicos como Fenalco han alertado que medidas como adelantar el trabajo nocturno a las 7 de la noche aumentarían los costos laborales y, en especial, se verían afectadas las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido empresarial.



Incluso, un estudio del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República calculó que en un escenario medio se podrían llegar a perder unos 450.000 empleos entre 3 y 4 años.



"Es difícil decir números definitivos, pero lo cierto es que los estudios sugieren que los impactos pueden ser importantes y que, por lo tanto, tienen que ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. No se debe desconocer que se puede reducir la formalidad e impactar la productividad", señaló hace unos días el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

La ministra Gloria Inés Ramírez participó en una audiencia pública sobre la reforma laboral en el Congreso. Foto: Néstor Gómez

Ante estas críticas, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le envió un mensaje a los sectores políticos y económicos que han asegurado que la reforma laboral va a generar desempleo.



“Yo lo que le he dicho a los gremios y a los señores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo. Esta es una reforma de derechos. No hay que tener miedo porque nosotros mantenemos las políticas de generación de empleo”, aseguró la ministra.

El presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la radicación de la reforma laboral. Foto: Prensa Mintrabajo

Además, la ministra resaltó las cifras de reducción de desempleo en Colombia y se comprometió a cumplir la meta de generación de empleo contenida en el Plan Nacional de Desarrollo.



“Estamos bajando la tasa de desempleo y con todas las políticas de generación de empleo queremos brindarle al país tranquilidad y confianza y entre todos vamos a seguir empujando para que Colombia avance como debe ser, no tengan miedo, el recorte de derechos laborales no genera empleo”, puntualizó la alta funcionaria.