Con el borrador que se conoció en las últimas horas, las empresas y los trabajadores ya tienen una idea más clara de los aspectos que incluirá la reforma laboral que se radicará en el Congreso de la República, una vez se inicien las sesiones ordinarias el próximo 16 de marzo.



En entrevista con EL TIEMPO, María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), habla de los efectos que podrían tener los cambios que se están planteando sobre la generación de empleo y la productividad.



(Lea también: Reforma laboral: ¿qué cambia para las personas que se emplean en plataformas?)

¿Qué riesgos ven en el borrador del proyecto de reforma laboral?

No tenemos un documento oficial definitivo sobre el cual podamos opinar, pero consideramos que la legislación debe responder a las nuevas realidades del mercado, debe estimular el empleo formal, garantizar la productividad de las empresas y modernizar el sistema, para sincronizarlo con los cambios en la sociedad, a la influencia de la tecnología, que se ajuste a las nuevas generaciones, a sus perspectivas y expectativas sobre una forma de vida.



El sistema debe ser más flexible y superar la vieja retórica de que entre más garantías más estabilidad. Tenemos que ajustar el sistema para que la informalidad dominante y la ilegalidad amenazante dejen de tener sustento en las pesadas estructuras normativas.

El sector privado es el más interesado en una reforma, pero en una reforma que le permita crear más empleos y crecer FACEBOOK

TWITTER

Importante enfocarse mucho en la crisis de mano de obra que hay en el campo. Los jóvenes emigran, los trabajadores buscan mejores condiciones en el ámbito urbano y estamos frente a una situación que amenaza la seguridad alimentaria.



Tenemos que buscar opciones, despertar el interés para que las personas del campo regresen, para que el trabajo de la tierra tenga atractivos, que la siempre y la cosecha vuelvan a tener la dinámica de otros tiempos y para lo cual debe haber una regulación flexible que tenga en cuenta las condiciones de estacionalidad, entre otras variables.



El sector privado es el más interesado en una reforma, pero en una reforma que le permita crear más empleos y crecer; es el principal interesado en tener las condiciones para que exista un equilibrio entre la remuneración justa a los trabajadores y una regulación que evite un incremento desproporcionado de los costos laborales para las empresas de tal manera que en el mediano y largo plazo se reduzca el número de puestos formales o que los bienes y servicios se encarezcan para el consumidor a fin de cubrir esta mayor inversión.



Es un tema que hay que mirar con cuidado especialmente en un momento de alta inflación y en donde también se busca que se mantengan los correspondientes aportes al sistema de seguridad social.



(Lea también: Así serían los contratos de prestación de servicios con la reforma laboral)

¿Ajustar los términos de los contratos mejorará la calidad laboral de los trabajadores?

En mi opinión las condiciones deben ser viables, modernas y flexibles. Las nuevas generaciones no reclaman la posibilidad de atornillarse en un puesto, por el contrario, quieren sentirse más libres, más que garantías contra el despido quieren tiempo, salario emocional, trato justo y oportunidades.



Contar con un recurso humano que tenga una remuneración adecuada es el interés del sector privado. Sin ellos no existirían bienes ni servicios, no crecerían las empresas.



Las empresas siempre buscan el bienestar de sus equipos y debe existir un equilibrio que facilite la generación de empleo y la contratación de servicios para que el ejercicio empresarial sea competitivo.

¿Cuál será el impacto de acortar la jornada diurna?

Imponer las cargas sobre las empresas siempre impactará la productividad y la generación de empleo. Hay que buscar opciones más creativas que sean beneficiosas para todos. Pero poner más peso al tejido empresarial impactará a todo el sistema productivo, y si aumentan los costos, aumenta el precio de los productos y servicios y se estimula la cadena inflacionaria.



El aumento de empleo y de oportunidades se ha dado gracias a que existe la posibilidad de tener jornadas competitivas en fines de semana y en los horarios nocturnos. Lo que debemos procurar ahora es equilibrar la ecuación entre las normas y la lógica para que quien quiera trabajar más gane más y se respeten las libertades. Muchas veces las normas se van en contra del propio trabajador.



Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) hemos manifestado que es esencial mantener el diálogo entre el sector público y privado y en con el legislativo, en su momento, para que estas reformas se hagan teniendo en cuenta las consideraciones de todos los sectores.



En Colombia, el mayor generador de empleo es el sector privado y es el principal aliado del Gobierno dentro del objetivo común de tener una economía próspera, con desarrollo y que represente ingresos para todos los colombianos.