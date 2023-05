Fernando, Valeria y Jorge no se conocen. Sin embargo, les une la preocupación por salvar sus pequeños negocios. Sobrevivieron al golpe que supuso la pandemia, resisten como pueden al mayor aumento de precios de los últimos 23 años y temen ahora que los cambios que plantea la reforma laboral, sobre todo en los recargos nocturnos y dominicales, les obliguen a tener que optar por el cierre de sus establecimientos.



Las cuentas difícilmente les dan. Ha sido un choque tras otro en tan solo 3 años. Después de los confinamientos vino la reapertura con la escasez de las materias primas, un dólar caro, el aumento en el precio de los alimentos y de los servicios y la disparada de los arriendos.



A ello se suma la ya confirmada desaceleración de la economía colombiana, que podría llegar a expandirse apenas 1 por ciento en el 2023, y los cambios que quiere implementar el Gobierno para que los trabajadores tengan una mayor estabilidad laboral.



El reto de los congresistas será proteger a los empleados sin que las empresas salgan tan afectadas que se termine impactando el empleo, como ya lo han advertido estudios como el del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República. Este calcula que en un escenario medio se podrían llegar a perder unos 450.000 empleos entre 3 y 4 años.



Empresarios planean despedir e, incluso, cerrar sus negocios

Es alta la preocupación de las empresas, sobre todo, de las más de 1,7 millones de micro, pequeñas y medianas que hay en el país y que son las que tienen un menor músculo financiero para afrontar imprevistos. Los empresarios están calculando que sus costos podrían llegar a dispararse hasta en un 20 por ciento en algunos casos. Y ante estos aumentos, ya consideran que podrían verse obligados a hacer ajustes en sus nóminas, que no contratarían a nuevos empleados e, incluso, en las situaciones más extremas tendrían que despedir y cerrar su negocio.



“Los altos costos de la reforma afectarán especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 97 por ciento del tejido empresarial. Hay que pensar en el futuro de ellas. Para mantenerse a flote deberán optar por reducir sus nóminas o aumentar los precios de los bienes y servicios que ofrecen a los consumidores”, señaló el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

En la reconocida zona T, dentro de la zona rosa en Bogotá, se encuentran diferentes bares y restaurantes. Foto: Cortesía Daded

Sector de bares y restaurantes, uno de los más afectados

Los más afectados de medidas que se tendrán que debatir en las próximas semanas en el Congreso, como la de que la jornada nocturna empiece a las 7 y no a las 9 de la noche o que el recargo dominical sea del 100 por ciento gradual en vez del 75 por ciento que existe hoy en día, serían los negocios de comidas, bares, alojamientos, entretenimiento y empresas de vigilancia y seguridad privada.



Los bares y restaurantes son los que están más preocupados por estos cambios, puesto que sus jornadas más intensas son por las noches y los domingos. Camilo Ospina, presidente de Asobares, dice que los empresarios del sector ya han llegado a un techo de gasto y que ya no aguantan más.

Asimismo, Guillermo Gómez, presidente ejecutivo de Acodres, señala que los restaurantes llevan 30 meses de continuo incremento en los precios, sumado al alza en arriendos y servicios públicos, lo que les ha forzado a subir los menús y que sus ventas caigan. “Encarecer más los costos de operación va a propiciar mayor informalidad y una contracción de la gastronomía”, sentencia.

'El poco margen que me dejó la tributaria lo va a acabar de rematar la laboral, Raad Arabian Food

El dueño de Raad Arabian Food confiesa que de llegar a aprobarse la reforma se vería obligado a sacar al 50 por ciento de sus empleados o, incluso, a cerrar alguno de los dos restaurantes que tiene en Bogotá, uno en La Macarena y otro en Usaquén. “El poco margen que me dejó la tributaria lo va a acabar de rematar la laboral”, sentencia Fernando.

Raad Arabian Food es uno de los restaurantes de Bogotá que está preocupado por los cambios que vendrían con la reforma laboral. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

En total, dice que en el último año ha tenido un incremento del 37,5 por ciento por los mayores precios de las materias primas, en su mayoría, de los productos árabes que importa. Adicional a ello, está el 8 por ciento del impuesto al consumo, que se volvió a cobrar al sector en este 2023, y que les ha obligado a subir los precios.



Igualmente, se sumarían las dos horas más de recargos que tendría que pagarle a sus empleados si la jornada nocturna empieza a contar desde las 7 de la noche y el 100 por ciento del pago de los dominicales y festivos. “Nuestras mayores ventas las hacemos en domingos y festivos. Al aumentar los costos, trabajaríamos solo para pagar a los trabajadores. En consecuencia, sería muy difícil operar”, reconoce.

El Poblado es la zona de mayor exclusividad dentro de Medellín y su ubicación es clave para empresarial. Foto: Página Oficial de la Alcaldía de Medellín.

'Se nos juntó la inflación, la desaceleración y la reforma', empresaria de Bogotá de la noche

Otra empresaria del sector de la noche con varios locales en Bogotá está preocupada por cómo va a resistir su negocio a futuro con los efectos de la inflación, de la desaceleración económica y de los nuevos cambios laborales que se vendrían. “Mi gran preocupación es que las empresas que vienen sobreviviendo a estos problemas puedan superar ahora los aumentos en los costos laborales que se proponen en la laboral”, dice Valeria (nombre ficticio), quien prefiere mantener su anonimato.

'Veremos hasta dónde aguantamos”, dice empresario de Medellín

Los comerciantes no se quedan atrás. Jorge conoce bien lo que es la resiliencia. Hace más de 50 años su familia decidió abrir un supermercado en la ciudad de Medellín, que hoy tiene dos sedes y genera más de 100 empleos. A lo largo de estos años le han tocado varias crisis, pero cree que con esta no podrá más, pues dificultaría que su negocio siga operando.



Su problema es que el 54 por ciento de las ventas de la empresa se realizan después de las 6 de la tarde y los domingos. “El aumento de los recargos nocturnos representaría un incremento del 38 por ciento de nuestros costos laborales, lo que haría inviable la operación. La única opción sería restringir horarios. En ese caso, no sería necesario todo el personal que tenemos actualmente y habría despidos”, confiesa.

Además, dice que con estos cambios no lograría cubrir los costos del arriendo de uno de sus puntos de venta, pues este se ha incrementado un 13,2 por ciento en el último año, y que, a la larga, buscaría incluir módulos de auto pago para no depender tanto del recurso humano. “Veníamos muy golpeados por la afectación de la cadena logística y cuando ya se medio estabilizó se aprobó la tributaria y otras nuevas obligaciones. Con todos estos cambios, no hay estabilidad jurídica. Veremos hasta dónde aguantamos”, reconoce.

El proyecto de reforma laboral adelantaría los recargos nocturnos a las 7 de la noche. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

'Nuestros costos aumentarían un 17 %', empresa de ingeniería

El impacto no se daría solo en esos sectores. Luis Fernando cuenta que en su empresa de ingeniería también sentiría el efecto de los cambios que propone la reforma. Dice que sus 4 empleados suelen trabajar bastante en horario no convencional puesto que les toca atender labores de adecuación, mantenimiento y rehabilitación de edificaciones.

“Por lo general, empiezan después de las 6 p. m., hora en la que los funcionarios ya se retiran de las instalaciones, o los dominicales y festivos. Haciendo cálculos rápidos, para nosotros se estarían incrementando los costos en alrededor de 17 por ciento”, cuenta.



Y como sus ingresos dependen de los contratos de obra que le van saliendo a través de licitaciones públicas, dice que en algunos ciclos no tiene obras en ejecución y, por tanto, le toca prescindir de personal. “Esto se complicaría con el tema de las indemnizaciones por despidos, que con la reforma serían más duras, lo que hace que tengamos que pensarlo muy bien a la hora de contratar a una persona”, admite.



NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Subeditora de Economía y Negocios

En Twitter: @noe_cig