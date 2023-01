Los sobrecostos laborales por los recargos nocturnos y dominicales son una de las principales preocupaciones que tienen los empresarios del país frente al proyecto de reforma laboral que prepara el Gobierno y que espera radicar ante el Congreso el próximo 16 de marzo.



Y es que una de las propuestas que se está discutiendo entre Gobierno, sindicatos y empresarios es que la jornada nocturna no vaya de 9:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana sino que inicie desde las 6:00 de la tarde, con lo que trabajar después de esa hora sería considerado como extra. Además, se busca que el recargo por laborar un domingo o festivo no sea del 75 por ciento sino que suba al 100 por ciento.



Este mayor reconocimiento al trabajo en días festivos y horarios nocturnos incrementaría los costos laborales de las empresas, sobre todo, de algunos sectores que trabajan más en las noches. Por ello, diferentes empresarios afiliados al Foro de Presidentes se reunieron para escuchar al viceministro de Trabajo, Edwin Palma, y comentarle sus preocupaciones frente a los posibles cambios que vienen en materia laboral.



“Nos preocupan temas como los costos laborales, la flexibilización o los asuntos sindicales. Sin embargo, queremos construir y participar para crear una mejor agenda de lo público y de lo privado. Somos defensores de la empresa privada”, aseguró Gustavo López Tobón, presidente del Foro de Presidentes, que reúne a más de 200 empresas del país.



El viceministro de Trabajo les explicó que el tema de los sobrecostos será parte de la deliberación del proyecto y que ya se han reunido con el sector de la economía nocturna, uno de los que más se afectaría de llegar a materializarse estos cambios.

Por ejemplo, una de las peticiones de los empresarios fue que se debería discutir la contratación por horas, sobre todo, para el sector del turismo; sin embargo, el viceministro dijo que no se metería dentro del proyecto, pues esa fórmula solo lleva a más precariedad y a casi la imposibilidad de pensionarse. “Hay esquemas que permiten atender estos picos de demanda como las empresas de servicios temporales”, puntualizó. Eso sí, aseguró que están hablando con los gremios del agro para ver si se puede establecer un régimen laboral rural diferente.



Otro de los temas que les contó es que el contrato de prestación de servicios no tendría que desaparecer como tal si es bien utilizado. “Si el contrato se usa para subordinar a una persona pues ya no es de servicios. Hay que formalizar a la mayor cantidad de trabajadores del Estado. En el sector público debemos dar ejemplo”, sentenció Palma.



Igualmente, mencionó que están adelantando discusiones sobre el tema de las plataformas digitales para que dejando de un lado la discusión sobre si hay una relación laboral o no, los trabajadores tengan derechos colectivos. También aseguró que la reforma abordará temas como la negociación colectiva y que los sindicatos deberían fortalecerse. “Necesitamos un sindicalismo fuerte y serio”, opinó.

La jornada laboral se reducirá en Colombia hasta llegar a las 42 horas en el 2026. Foto: Infografía El Tiempo

Cómo va la discusión

Hasta ahora, en las mesas de trabajo de la reforma laboral se ha planteado tocar un total de 18 temas. Entre ellos, están algunos como el de la estabilidad laboral, de la tercerización, los recargos, el trabajo en las plataformas digitales o el empleo rural, entre otros.



Tanto sindicatos como empresarios ya le han hecho peticiones a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Aunque todos coinciden en que la reforma debe reducir la informalidad y generar una mayor protección de los trabajadores, en algunos puntos tienen propuestas bastante diferentes.



La próxima semana se cerrará la etapa de recibir insumos para dar paso a la construcción del articulado. “Deseamos que sean las propuestas más indicadas para que nos quede un articulado de una reforma conveniente”, señaló Ramírez.

Peticiones de los sindicatos

Francisco Maltés, presidente de la CUT Foto: CUT

Entre las peticiones que han hecho las centrales obreras en medio de la discusión están algunas como que se limiten los contratos a término fijo, que aumente la licencia de paternidad hasta 12 semanas o que los recargos nocturnos empiecen desde las 6 de la tarde.



“Se requiere que todas aquellas personas que cumplan funciones permanentes en la empresa privada o el sector público tengan contrato de trabajo o una relación legal. Además, que se construya una política de trabajo decente y devolver los recargos nocturnos desde las 6 de la tarde”, señaló el presidente de la CUT, Francisco Maltés.



En concreto, los sindicatos piden que la contratación indefinida sea la regla general y que se limite el uso del contrato a término fijo. También proponen que se formalice el empleo en el sector rural o que la indemnización por despido se pague conforme la normativa anterior de la ley 789 de 2002.



Igualmente, Maltés aseguró que se hace necesario que se acaben las brechas salariales en el sector privado ente hombres y mujeres y que todos los trabajadores de las plataformas tengan derecho a la salud y a la seguridad social.

Peticiones de los comerciantes

Del lado de los empresarios, Fenalco hizo pública su propuesta de reforma laboral que consta de 10 puntos. Por ejemplo, propuso que la tercerización siga constituyendo una opción tanto para trabajadores como para empleadores y que se elimine el recargo nocturno para aquellas actividades que por su naturaleza solo se puedan desempeñar en la noche. Los comerciantes también dicen que hay que apostarle a los modelos híbridos de trabajo y que hay que formalizar el empleo de tiempo parcial.



Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), su presidenta, Rosmery Quintero, pidió que las cajas de compensación asuman lo correspondiente al día de la familia. Además, dijo que se debería retomar la obligatoriedad del preaviso de 30 días en el momento de la terminación de un contrato laboral.