El proyecto de ley de reforma laboral que radicó el Gobierno ante el Congreso podría tener incidencia en el empleo con la pérdida de trabajos formales y un aumento en el precio final de los bienes y servicios que pagan los consumidores.



Así lo establece un análisis realizado por el centro de pensamiento Fedesarrollo, el cual recomienda diferir en el tiempo la entrada de algunas de las medidas o condicionarlas a que la tasa de desempleo sea inferior a algún umbral (por ejemplo, 8 por ciento promedio anual).



“El aumento de los costos del empleo formal en un contexto de desaceleración económica y tasa de desempleo aún superior al 11 por ciento agravará los problemas de deterioro en el mercado laboral que, aún en ausencia de la reforma, se verán en este año”, asegura el estudio liderado por Luis Fernando Mejía.



Hay que recordar que la reforma está enfocada en otorgar una mayor remuneración y protección a los empleados formales a través de medidas como:



• Una reducción en la jornada diurna, que genera un sobrecargo del 35 por ciento en las horas laboradas entre las 6 p.m. y las 9 p.m.



• Un aumento en el recargo de dominicales y festivos, que pasaría del 75 al 100 por ciento.



• Un aumento en la indemnización por despido sin justa causa, que pasaría de 30 días de salario por el primer año de servicio más 20 días de salario por cada año adicional, a 45 días de salario por el primer año de servicio más 45 días de salario por cada año adicional.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Prensa Mintrabajo

“Aunque varios de estos elementos tienen un objetivo loable, en un mercado laboral de altas tasas de desempleo (11,2 por ciento en el último trimestre móvil) y de informalidad (57,9 por ciento en el último trimestre móvil) es probable que estas medidas tengan como consecuencia un aumento en la incidencia del empleo formal, un desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización”, dice el estudio.



En concreto, uno de los impactos de la reforma es el aumento en los costos no salariales por cuenta del incremento en los costos de despido. De acuerdo con el documento técnico, estos costos de despido implícitos mensuales se multiplicarían por 1,9 veces, lo que generaría un aumento en los costos no salariales de 4 puntos porcentuales.



Según Fedesarrollo, esto equivaldría a reversar en un 30 por ciento las ganancias observadas con la reforma tributaria de 2012.



“En particular, nuestros cálculos indican que solo esta medida generaría un aumento de la informalidad laboral de hasta 2,1 puntos porcentuales, equivalente a una pérdida de 460.000 empleos formales”, se lee en el documento.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Impacto a nivel macroeconómico

Para entender los efectos de otras medidas sobre el costo de contratación del empleo formal, el documento presenta el impacto en un microestablecimiento comercial con dos empleados que son contratados por un salario mínimo y un administrador que es contratado por dos salarios mínimos.



El ejercicio se enfoca en los impactos asociados a:

i) la reducción de una hora de jornada laboral en 2023,

ii) ii) el aumento en el recargo de dominicales y festivos,

iii) iii) el aumento del salario del administrador que devenga 2 salarios mínimos con el IPC (nueva obligación de la reforma)

iv) iv) el aumento en los costos de despido sin justa causa.

Los resultados de este ejercicio indican que el aumento en los costos laborales sería del 18,6 por ciento, lo que generaría una caída en las ventas del microestablecimiento, una reducción del empleo y un aumento en el precio del bien final (mayor inflación).



Según Fedesarrollo, los impactos de este aumento en un microestablecimiento pueden ser variados: en un escenario, poco probable, las utilidades del comercio caerían un 18,6 por ciento. Otro escenario sería que el microestablecimiento reduzca las horas de operación para disminuir los costos laborales, sacrificando al mismo tiempo ingresos.

Finalmente, el comercio podría, dependiendo de la estructura del mercado, trasladar parte de este aumento de costos al consumidor a través de un aumento en el precio de su bien final.



“El escenario más posible es el de una combinación de estos elementos: una caída en las ventas del microestablecimiento, una reducción del empleo y un aumento en el precio del bien final (mayor inflación)”, dice el documento.