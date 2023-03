La reforma laboral que radicará esta tarde el Gobierno de Gustavo Petro traerá mayores recargos nocturnos y dominicales para los trabajadores, al tiempo que buscará que los trabajadores sean vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido y hará más difícil a las empresas despedir a sus empleados.



Así quedó el proyecto de ley:



¿Qué será trabajo diurno y nocturno?

1. Trabajo diurno es el que se realiza en el período comprendido entre las seis horas (6:00 a.m.) y las seis horas (6:00 p.m.)



2. Trabajo nocturno es el que se realiza en el período comprendido entre las seis horas (6:00 p.m.) y las seis horas del día siguiente (6:00 a.m.)

¿Cuánto durará la jornada laboral?

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo sería de 8 horas al día y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2101 de 2021 sobre su aplicación

gradual, de 42 horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo,

entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso; salvo las siguientes excepciones.

¿Cuánto trabajarán los adolescentes?

La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, se sujetará a las siguientes reglas:



1. Los(as) adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.



2. Los(as) adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.

Se buscará que las empresas firmen contratos laborales indefinidos

Los trabajadores serán vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido.



Excepcionalmente podrán celebrarse contratos de trabajo para atender tareas de naturaleza temporal, ya sea por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.



El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras no sea terminado conforme las causales establecidas en la legislación. El trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso de treinta (30) días, para que la empleadora la reemplace.

¿En qué casos se aplicarán contratos a término fijo?

Podrán celebrarse contratos de trabajo a término fijo por un término superior a un mes y hasta por 2 años para atender necesidades temporales del empleador.



El contrato de trabajo a término fijo deberá celebrarse por escrito y en él deberá especificarse la necesidad temporal que se pretende atender y su conexión con la duración que se establezca.



Cuando el contrato de trabajo se celebre por un término inferior a un (1) año, las partes podrán prorrogarlo el número de veces que estimen convenientes. Si con 30 días de antelación al vencimiento del plazo pactado o su prórroga ninguna de las partes manifestare su intención de terminar el contrato, este se entenderá renovado por un término igual al inicialmente pactado. En ningún caso, el tiempo inicial pactado y sus prórrogas puede ser superior a dos (2) años.

¿En qué casos se tendrá que desvincular a una persona con autorización legal?



Las personas que se encuentren en las circunstancias que se describen a continuación, sin que se entienda una enunciación restrictiva o taxativa, solo podrán ser desvinculadas si existe una justa causa o una causa legal:



a) Amparadas por el fuero sindical, en los términos legales y convencionales.



b) Amparadas por el fuero de salud, esto es, una afectación grave en su salud que les

impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones

regulares.



c) Trabajadores en situación de discapacidad, es decir aquellos que tengan una

limitación física, mental, sensorial o intelectual a mediano y largo plazo, sin

importar la escala, siempre que en un contexto determinado ésta le impida al

trabajador su integración profesional o el desarrollo de roles ocupacionales en

condiciones dignas y de igualdad. Para que opere esta protección no se requiere

que el trabajador haya sido calificado con algún porcentaje de pérdida de

calificación laboral.



d) Mujer en estado de embarazo y hasta los 6 meses después del parto. Esta misma

protección procederá a favor del cónyuge, pareja o compañero/a permanente si ella

no tiene un empleo formal, y es su beneficiaria en el sistema de seguridad social

en salud.



e) Pre pensionados, es decir, a quienes les falten tres (3) años o menos para cumplir

el mínimo de semanas de cotización, o cuando teniendo las semanas requeridas le

falte igual tiempo para cumplir la edad pensional.

¿Cómo serían los reajustes salariales?

Todo trabajador que devengue hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes tendrá derecho a un reajuste salarial en un porcentaje por lo menos igual al del IPC causado al 31 de diciembre del año anterior, el cual será aplicado retroactivamente

al primero de enero de cada año.



Lo anterior, sin perjuicio de los acuerdos individuales o colectivos que consagren un incremento superior.