El problema del mercado laboral colombiano no solo es su alta tasa de desempleo, que en marzo llegó a 12,1 por ciento anual, sino la persistente informalidad cercana al 64 por ciento del total de los ocupados en el país. A ello se suma que el 50 por ciento de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo.



En definitiva, el país cuenta con dos mercados laborales: uno formal, con altas inflexibilidades y barreras de entrada y salida y uno informal, altamente flexible y sin protección al trabajador.



Con el objetivo de resolver estos problemas, Fedesarrollo elaboró una propuesta dentro de la serie de documentos “¿Qué hacer en políticas públicas?”



“La magnitud de estas cifras pone de presente la urgencia de hacer ajustes a la actual regulación que si bien pretende proteger al trabajador en la práctica lo termina excluyendo del empleo formal”, anotó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.



Los 8 ejes de la propuesta de Fedesarrollo:

Estas son los ocho puntos que debería tener una reforma al mercado laboral colombiano según el centro de pensamiento:



1. Reformar las contribuciones a la seguridad social en salud: Actualmente, un asalariado debe contribuir con un 4 por ciento de su salario y un independiente con el 12,5 por ciento de su ingreso para estar en el régimen contributivo de salud. Alternativamente, ese ocupado puede decidir permanecer en la informalidad, no aportar y permanecer en el régimen subsidiado de salud, recibiendo esencialmente los mismos beneficios a costo cero. La propuesta consiste en introducir una tasa progresiva de cotización en salud, iniciando en 0 por ciento para ingresos mensuales iguales o inferiores a un millón de pesos (hasta 25 unidades de valor tributario), aumentando gradualmente hasta llegar al 9 por ciento para ocupados con ingresos de 25 millones de pesos o más (657 UVT o más).



2. Reformar las contribuciones a la seguridad social en pensiones: Eliminar la restricción de un ingreso base de cotización equivalente a un salario mínimo mensual para permitir la cotización por jornadas de trabajo parcial en los cuales los ocupados tengan ingresos inferiores a un salario mínimo.

3. Reformar los aportes a cajas de compensación: La regulación actual indica que los empleadores deben pagar un 4 por ciento del ingreso del trabajador como aporte a cajas de compensación. Se propone introducir una tasa progresiva de aportes a cajas de compensación, iniciando en 0 por ciento para salarios mensuales iguales o inferiores a un millón de pesos (hasta 25 unidades de valor tributario), aumentando gradualmente hasta llegar al 5 por ciento para empleados con ingresos de 25 millones de pesos o más (657 UVT o más).



4. Crear un seguro de desempleo no contributivo: Destinar una fracción de los aportes a cajas de compensación para la creación de un seguro de desempleo que entregaría 50.000 pesos mensuales (13 unidades de valor tributario) hasta por tres meses a ocupados formales (asalariados e independientes) con ingresos no superiores a 1,5 millones de pesos (39 UVT).



5. Fortalecer la pertinencia de la formación para el trabajo: Enfatizar los cursos cortos y las habilidades blandas, desarrollando plenamente el marco nacional de cualificaciones y el sistema de acreditación para transitar entre el pilar técnico/tecnológico y el universitario.



6. Mejorar los sistemas de información pública sobre el mercado laboral: Crear un sistema público, interoperable y gratuito sobre vacantes disponibles y habilidades requeridas por el sector productivo. Asimismo, crear una plataforma pública de asignación de tareas y proyectos con intereses alineados con el bienestar público. De igual forma, se requiere información pública y de fácil acceso sobre los retornos a la educación por área de conocimiento e institución de educación superior, para mitigar los problemas de información asociados con la calidad.



7. Aumentar la cantidad y calidad de la inspección laboral: Este mayor control debe recaer especialmente sobre las firmas 100 por ciento informales y de mayor tamaño relativo.



8. Aumentar la cantidad y calidad de servicios de la economía del cuidado: El objetivo de esta medida es reducir la cantidad de mujeres que no pueden participar en el mercado porque deben dedicarse a las actividades del cuidado.