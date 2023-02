El texto definitivo de lo que será el proyecto con el que el Gobierno de Gustavo Petro busca hacer serios ajustes en las normas que rigen el mercado laboral en Colombia no se conoce aún, pero lo que ha venido revelando a cuenta gotas Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo en las últimas semanas, tiene en alerta al sector productivo del país por los efectos que traerá esa propuesta no solo para la generación de nuevos puestos de trabajo, sino sobre el desempeño del aparato productivo y la economía en general.



Lo que ha dicho la ministra es que el Gobierno estudia cómo aplicar todos los principios del artículo 53 de la Constitución: remuneración mínima vital, estabilidad en el empleo, garantía a la seguridad social, capacitación, adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad, y la aplicación de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



En entrevista con Yamid Amat, para EL TIEMPO, la jefe de la cartera laboral, ha sido categórica al señalar que en el país todos los contratos de trabajo deben ser a término indefinido, que han mostrado ser muy exitosos en otros países.



Con el proyecto se busca que, los contratos a término fijo solo serán para aquellos trabajos que requieran una labor temporal muy precisa, pero tendrán que tener seguridad social, pues uno de los objetivos de este Gobierno es "acabar con la precarización laboral", comentó la ministra Ramírez.



Otro de los temas que se incluyen como prioridad en la reforma en curso tiene que ver con la jornada laboral, frente a lo cual la funcionaria viene reiterando que el día es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que es la jornada diurna para trabajar. Y la noches es de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que es jornada nocturna para trabajar y hay que pagarla.



Con eso en mente, lo que está proponiendo el Gobierno en el proyecto que se presentará ante el Legislativo para su discusión el próximo 16 de marzo, es que la jornada nocturna se inicie, precisamente a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche como es en la actualidad. Así mismo, se está considerando que el sábado cuente como horas extras para el trabajador.



Ahora, teniendo en cuenta que uno de los principios en los que trabaja el ministerio de cara al bienestar de los trabajadores, el descanso, la ministra Ramírez señaló que los 15 días hábiles de vacaciones "no se aumentan. No se tocan. Quedan como están”.



La funcionaria explica que ese aspecto no se modifica debido a que el proyecto apunta a otros aspectos como la estabilidad laboral, pues según comentó a otros medios de comunicación “a los y las trabajadoras les preocupa más su estabilidad laboral y las maneras de contratación, y en ese sentido estamos construyendo el proyecto de ley”.

Comerciantes en alerta

Para los comerciantes del país, agremiados en Fenalco, las alarmas ya se encendieron pues consideran que varios de los aspectos revelados por el Gobierno en lo laboral sin duda encarecerán los costos para los empresarios y podrán en riesgo la generación de nuevos puestos de trabajo, pues a esas iniciativas hay que sumarles el impacto de un incremento del 16 por ciento del salario mínimo.



"Si se aprueba una reforma laboral tal y como se viene anunciando, los costos de la contratación en Colombia aumentarán entre 40 y el 50 por ciento dependiendo del sector", advirtió Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).



“Esta es la mayor alerta que podemos hacer. Si en Colombia prospera la reforma laboral como está anunciada, este país será otro en consumo, crecimiento y empleo. En este momento, si tomamos los costos de lo que ya es la reducción de la jornada semanal de trabajo y le incrementamos el valor del salario mínimo, las horas extras y el pago de las horas del sábado, yo no me explico qué empresa podrá con estos valores”, insistió el vocero gremial.



Cálculos del centro de estudios económicos indican que el impacto de la reforma planteada por el Gobierno está entre el 12 y el 17 por ciento en los costos del año pasado. "Si esto prospera, haría que la contratación de las empresas, dependiendo del sector, suba entre 40 y 50 por ciento”, insistió Cabal, al señalar que las probabilidades de que la economía no crezca se elevan con esa reforma, más en un ambiente de alta inflación.



Cabal indicó que la reforma está enfocada en los que hoy tienen empleos y no en los desempleados o los informales. “Esto se constituye en una nueva barrera para generar más trabajo”, dijo.