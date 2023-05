Desde Barranquilla, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, hizo un llamado al Congreso de la República para que se reconsidere una propuesta que el Gobierno Nacional plasmó en el texto de la reforma laboral y que podría llegar a afectar la prestación del servicio de gas natural en el país.



Se trata del Artículo 62 a través del cual se busca levantar la prohibición de hacer huelgas en empresas de servicios públicos esenciales, siempre y cuando se garantice una prestación mínima para evitar su interrupción.



Para la líder gremial, habilitar la huelga afectaría la confiabilidad y continuidad en la prestación del servicio de gas natural, que actualmente beneficia a 36 millones de colombianos, de los cuales, el 85 por ciento son de estratos 1, 2 y 3.



"El país debe seguir trabajando para que todos los colombianos tengan estabilidad en el servicio de gas natural, no solo en el corto, sino en el largo y mediano plazo", agregó Luz Stella Murgas.



Por su parte, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, aseguró que la transición energética que está llevando a cabo Colombia abre una oportunidad para abrir nuevos puestos de trabajo, pero la reforma laboral podría llevar a tener "un impacto importante sobre la generación de empleo a futuro".

Presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas

Al respecto, el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, manifestó que, siempre que una reforma laboral se plantea para generar derechos a los trabajadores, sin muchos sustentos empíricos y científicos se generan alarmas, "que nosotros hemos llamado profecías catastróficas".



Además, reiteró el llamado de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a no generar caos "con cifras inexactas y sin estudios que no contribuyen a la democracia y al debate" alrededor de la reforma laboral, la cual comenzará a discutirse la próxima semana en el Congreso de la República.



Frente a las huelgas en empresas de servicios esenciales, el viceministro de Trabajo señaló que podría ser parte del debate establecer un listado de dónde expresamente los trabajadores no se podrían parar operaciones.



Viceministro de Trabajo, Edwin Palma

Respaldo del gas natural para la transición energética

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, también resaltó el papel protagónico que tendrá el gas natural en la transición energética de Colombia, ya que seguirá respaldando la generación de energía eléctrica, especialmente, porque la energía solar y eólica es inconsistente.



"Las plantas térmicas a gas natural se ratifican como un respaldo esencial para la generación hidráulica y complementarán las intermitencias de la generación con renovables", agregó.



Igualmente, el gas natural es clave para la producción de fertilizantes nacionales; sin embargo, este tipo de proyectos requieren inversiones importantes en capital, más disponibilidad de gas natural en el largo plazo.



Presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas

Por ello, la líder gremial pidió señales de política pública y condiciones de entorno adecuadas para atraer el capital necesario que impulse la actividad exploratoria y fomente el desarrollo del sector de gas natural.



"Una mayor inversión en exploración permitirá identificar y aprovechar nuevas reservas de gas, lo que a su vez proporcionará una base sólida para la producción de fertilizantes y otras industrias que requieren este recurso", dijo Luz Stella Murgas.



Otra petición que hizo la presidenta de Naturgas fue a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para que haya un cambio en el esquema de remuneración de la tarifa de transporte de gas, para que funcione como una estampilla y así evitar que las zonas más alejadas de los puntos de producción paguen tarifas más altas.