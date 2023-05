El proyecto de reforma laboral que presentó el Gobierno ante el Congreso disminuye cada vez más la figura de la contratación de las personas a través de las empresas de servicios temporales (EST). En entrevista con EL TIEMPO, Miguel Pérez, presidente del gremio Acoset, que reúne a algunas de las grandes como Adecco, Activos, Manpower o Listos, asegura que se podrían perder alrededor de 100.000 empleos directos de los 600.000 que generan y le pide a la ministra de Trabajo que no generalice cuando hable de precarización, puesto que ellas no son las que hacen malas prácticas. Además, alerta sobre la posible prohibición para que el personal del sector del agro sea contratado por ellas.



Usted ha repetido en varias ocasiones que existe un estigma sobre las empresas temporales de servicios. ¿A qué se debe?



Por la confusión que hay sobre las figuras de tercerización se habla de ilegalidad, precarización y carrusel, al mismo tiempo que se habla de las empresas de servicios temporales, que son formalidad, empleabilidad, aporte a la economía y oportunidades dignas y decentes para todos los colombianos.



El estigma es confundir las actividades de tercerización que hacen las cooperativas de trabajo asociado, el contrato colectivo sindical y algunos contratistas, suplantando ilegalmente la tercerización laboral propia y exclusiva de las empresas de servicios temporales.

No más señalamiento, no más confusiones, hay que ocuparse de acabar con la ilegalidad y fomentar oportunidades de empleo digno y decente como lo hacen las empresas de servicios temporales.



Se necesitan soluciones y menos barreras para poder avanzar en materia laboral. Es cierto que Colombia necesita una reforma, pero una que resuelva los verdaderos problemas y que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, y que mejor si están orientadas con las recomendaciones de la OIT y la OCDE, que claramente no son acabar con sectores claves para el empleo, la economía y las empresas.

Miguel Pérez García, presidente de la Asociación Colombiana De Empresas De Servicios Temporales (Acoset). Foto: Acoset

¿Cuáles son los cambios que trae la reforma sobre las empresas temporales de servicio que más le preocupan?



Se presenta confusión en los artículos y parágrafos relacionados con la actividad, derogando el objeto social exclusivo. Además, se prohíbe terminar contratos laborales, se iguala condiciones de trabajadores de diferentes sectores económicos y condiciones laborales disimiles y se encarecen los costos en la utilización de la figura. También se unifica las negociaciones colectivas y está privilegiando las cooperativas de trabajo asociado dejando en desventaja otras formas de tercerización



Con ese panorama a las empresas de servicios temporales se les está desvirtuando su verdadera y exclusiva naturaleza de atender las diferentes necesidades estacionales y/o eventualidades de los diferentes sectores productivos de la economía a través del envío de un trabajador formal misional directo por la EST como verdadera empleadora.



Además, con los altos costos que propone el proyecto de reforma se desmotiva la contratación del empleo formal flexible poniendo en riesgo los 600.000 empleos que genera este sector y comprometiendo la productividad de las industrias.



Otra de las inconsistencias es privilegiar figuras como las CTA, que han sido una de las promotoras de la ilegalidad y la precarización del empleo, y además de privilegiarlas pone límites a la tercerización legal única regulada para la tercerización laboral en Colombia.

¿Hoy que tanto pueden hacer las empresas de servicios temporales?



Hoy se atiende la formalización laboral en la atención de necesidades, remplazos, estacionales y/o eventuales de los diferentes sectores económicos con mayor índice de informalidad y precarización, en promoción del trabajo digno y decente como; el agro, exportador, turístico y comercio entre otros de los sectores.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dice que con la reforma se les acabaría el carrusel. ¿Qué le diría?



Primero, que no debe expresarse y asimilar a un sector que promueve, fomenta y genera empleo formal en el país, con precarización, carrusel o jineteo; es fundamental que aclare las confusiones y no meta en una misma bolsa las diferentes formas de tercerización en Colombia, y que cuando se refiera a las empresas de servicios temporales, debe hacerlo con respeto y realidad, siendo estas empleadoras de más de 600.000 empleos que hoy dignifican el trabajo de la fuerza laboral del país.



En segundo lugar que no debe generalizar las malas prácticas de algunas figuras como las de las cooperativas de trabajo asociado, el contrato sindical u otras que enmascaren la tercerización laboral, lo que debe hacerse es fortalecer el sistema de vigilancia y control para contrarrestar esa inconsistencias del sistema, y por supuesto aclarar lo legal de lo ilegal, para que por fin se le dé el lugar que le corresponde al sector del servicio temporal como actor fundamental para el desarrollo del talento humano, la formalización del empleo y aporte económico que hoy asciende a cifra de 13 billones de pesos. El proyecto de ley debe aclarar y no confundir lo legal de lo ilegal.

Ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, en la radicación de la reforma laboral. Foto: Presidencia de la República

Con la reforma no podrían celebrar contratos para actividades permanentes. ¿Cuántos contratos firman hoy en día al año y para qué tipo de actividades?



Las empresas de servicios temporales pueden celebrar contratos de prestación de servicios de colaboración en las necesidades estacionales y/o eventuales de terceros, que se presentan permanentemente en el desarrollo de las actividades empresariales y de servicios, y contratos laborales directos con los trabajadores misionales para atender esos requerimientos.



Al año se firman alrededor de 1,2 millones de contratos con mayor demanda en la industria, la manufactura, el comercio, el transporte, la construcción, el inmobiliario, el financiero y la agricultura.

En la ponencia para primer debate se dice que quedaría prohibida la vinculación de trabajadores del agro a través de las empresas de servicios temporales y de la tercerización. ¿Cómo toman esta medida?



Hasta hoy se conoció que la reforma pretende prohibir que el personal del sector agropecuario sea contratado por empresas de servicios temporales, situación que genera una afectación muy grave y va en contravía de los propósitos de formalización laboral de las personas que habitan en el campo. Es importante hacer énfasis en que las EST generan 8.967 empleos para el sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

Adicionalmente cabe resaltar que las EST son las únicas empresas especializadas en brindar empleos formales para estacionalidades y cosechas, lo cual resulta fundamental para poder formalizar la mano de obra campesina, población que cuenta con uno de los índices de informalidad y desempleo más altos en Colombia. Lo que deja en evidencia que esta disposición va en contravía de la realidad del país y del mercado laboral, máxime cuando públicamente el Ministerio del Trabajo le dijo a Acoset que íbamos a ser aliados claves para la formalización rural.



Con ello, se está desconociendo la naturaleza propia de la figura de las EST, que tiene la finalidad de atender, precisamente, las estacionalidades que se presentan en los distintos sectores de la economía y uno de los más significativos el sector agropecuario, lo que nos constituye como una verdadera herramienta de empleabilidad y formalización laboral que otorga a sus trabajadores todas las garantías que la ley y el contrato laboral estipula, por lo que su prohibición solo podría tener como resultado un impacto negativo en la vinculación legal de este sector.

Facebook Twitter Linkedin

Desde abril, cuando los trabajadores enviados por las empresas de servicios temporales eran 518.572, hubo una importante variación en mayo al pasar a 493.014. Foto: Archivo particular

¿Piensa que habría recortes en las empresas, cuántos empleos se podrían perder?



Ya los gremios y empresarios han manifestado que se pierden alrededor de 450.000 empleos por la reforma y si nosotros lo llevamos a nuestras estadísticas, más o menos podríamos pensar que en el sector de las empresas de servicios temporales estaría perdiendo alrededor de 100.000 empleos directos, formales e incluyentes a través de las empresas de servicios temporales.

¿Cree que deberían prestar los mismos salarios y prestaciones que las empresas que contratan sus servicios?



Se asimila la relación comercial del usuario con la relación laboral de la EST con sus trabajadores y los de la empresa usuaria. Exigir iguales condiciones salariales y prestacionales que las del usuario para un trabajador rotativo en servicios de colaboración, en muchos casos de periodos cortos en toda la gama de sectores como; industria, comercio, servicios y agrícola, entre otros, haría prácticamente imposible su manejo en el universo de actividades económicas que las EST atienden, llevándolas a una situación de precariedad que por ende afectaría los 600.000 empleos formales del que generan las empresas de servicios temporales en Colombia.



Es decir, que las EST como una actividad particular definida legalmente y diferente del resto de actividades económicas como industria de alimentos, madereras e hidrocarburos, entre otras, tiene estructura de costos propias, diferentes y autónomas, que es imposible asimilar al resto de sectores, que a su vez tienen sus propias condiciones. No se pueden asimilar con un mismo rasero las particularidades que definen a los sectores como únicos e independientes, no se puede pretender que todos son iguales.

La reforma también amplía los recargos nocturnos y dominicales, ¿cómo les afectaría esta medida puntualmente?



En este caso es importante precisar que no es cierto que la legislación laboral colombiana sea precaria, pues contamos con uno de los sistemas con mayores costos laborales de Latinoamérica. Ello lo podemos evidenciar con que Colombia es uno de los países con mayor recargo nocturno, con más días de descansos remunerados y el segundo con la licencia de paternidad más extendida.



Así, el incremento de estos costos, como lo son el aumento del recargo por trabajo en domingos y festivos y las tres horas adicionales de recargo nocturno generará costos laborales excesivos, en especial para las MiPymes, que en muchos casos no tienen musculo financiero ni márgenes de ganancia suficientes para soportar esta carga adicional, como también nos resta competitividad frente a nuestros países vecinos, y en el caso puntual para las EST, se incrementan los costos en un 15 por ciento adicional a los actuales.



Es hora de acabar con el estigma, las confusiones y el mal entendimiento de la tercerización laboral el Colombia, el país debe tener claro que cuando se habla de las empresas de servicios temporales, se habla de formalidad, empleabilidad, productividad y oportunidades dignas y decentes para todos.

¿Cuántas empresas de este tipo hay en total en el país?



Hay autorizadas unas 580 empresas de servicios temporales.

¿Cuánto están aportando ustedes a la economía en pago de salarios y seguridad social?



En pagos de salarios, seguridad social y parafiscales se aporta a la economía unos 13 billones de pesos. En total, se estima que se beneficia a más de 600.000 personas con empleos formales y a alrededor de 2 millones de familias.



Además, se destaca el sector por el empleo digno e incluyente. Se genera el 52 por ciento del empleo misional femenino, el 23 por ciento del empleo joven y primer empleo y un 16 por ciento en diversidad laboral en el que se encuentran personas en situación de discapacidad, víctimas del conflicto armado, migrantes venezolanos y otras poblaciones desatendidas.