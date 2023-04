Los empresarios colombianos tienen muchas dudas y preocupaciones en torno a las grandes reformas en las que está empeñado el gobierno de Gustavo Petro en lo laboral, la salud, las pensiones y, por supuesto, también el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que en la semana que termina tuvo un avance importante en las Comisiones Económicas del Congreso de la República.



(Lea también: Sube el precio de la gasolina en Colombia: este será el valor a partir de abril)

Las dudas tienen que ver más con la falta de claridad, información y los alcances de esas propuestas que consideran transcendentales para el progreso del país y el bienestar de millones de colombianos, mientras las preocupaciones apuntan a si al debate y la discusión de esas iniciativas se les dará el tiempo suficiente para que sean aprobadas con la ilustración que demanda el país sobre sus alcances e impactos en el tiempo y que no terminen siendo unos proyectos aprobados a ‘pupitrazo limpio’, lo cual sería desastroso y bastante peligroso.



Por eso, decidieron que lo mejor era transmitirle esas inquietudes al Gobierno y el martes anterior se reunieron con José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, a quien le dejaron claro que estas son discusiones de alto calado que no se pueden dar de afán, sin cálculos y mucho menos sin tener claridad sobre cuáles serán los efectos potenciales de esas medidas.



(Le puede interesar, además: Atención viajeros: las rutas afectadas por crisis de Ultra Air para Semana Santa)



La misión estuvo a cargo de Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), quien le transmitió al ministro Ocampo la petición del empresariado colombiano para que ninguno de esos proyectos clave esté etiquetado con ‘mensaje de urgencia’, porque de entrada se les estaría adicionando una presión inconveniente, innecesaria y peligrosa.

¿En el Consejo Gremial comparten la visión de otros sectores de la economía de que con el proyecto de reforma laboral no se está atacando el mayor problema que tiene el país en este frente?



Facebook Twitter Linkedin

Germán Arce, dice que, desde el Consejo Gremial piden el tiempo suficiente para hacer un debate con la profundidad y los elementos técnicos necesarios para tomar la mejor decisión en el Congreso. Foto: Archivo / Ministerio de Minas y Energía

Sin duda. En materia de reforma laboral, la gran preocupación que tenemos es que el proyecto carece de señales claras sobre cómo vamos a resolver el problema de fondo que es la informalidad. Este es un país donde del total de personas ocupadas, solo el 42 por ciento aporta al sistema de salud y de pensiones. Entonces, la primera gran pregunta es cómo hacemos para que ojalá todos los que acceden a esos beneficios del sistema aporten.



El proyecto de ley no reconoce que el problema grande que tiene el sistema de protección es la baja tasa de contribución por cuenta de las elevadas tasas de informalidad del país. No estamos atacando el problema de fondo que es generar condiciones de formalidad en una coyuntura de desaceleración económica y aún con tasas de desempleo de doble dígito (11,4 por ciento), cuando no hemos logrado recuperarnos de la pandemia en términos de desempleo y lo que hace el proyecto es encarecer el trabajo formal.

Y ese mensaje ya lo tiene el Gobierno...



Sí. Tuvimos una reunión con el ministro Ocampo el martes y el primer mensaje que le quisimos dejar es que las discusiones de los proyectos de reforma de la salud, la laboral, la pensional y el propio Plan de Desarrollo son de profundo calado y tenemos que dar las discusiones con el tiempo que sea necesario, es decir, no las podemos hacer de afán, sin los cálculos ni la claridad acerca de cuáles son los efectos potenciales de esas medidas.



Por eso le dijimos al ministro, por favor, no mensajes de urgencia porque esto genera presión que puede hacer que esas discusiones terminen pupitreándose en el Congreso, lo que nos parece peligroso. Desde el Consejo Gremial pedimos el tiempo suficiente para hacer un debate con la profundidad y los elementos técnicos necesarios para tomar la mejor decisión en el Congreso.



A la legislatura le quedan 10 semanas después de Semana Santa para aprobar el Plan de Desarrollo, la ley de adición (presupuestal) y, probablemente, las tres reformas más profundas que tendrá esta administración y ese tiempo no es suficiente, con un agravante, y tiene que ver con la segunda parte del mensaje que le llevamos al ministro, que no tenemos claridad sobre los impactos de esas iniciativas. Necesitamos tener muy claro cuánto va a costarles eso a las finanzas públicas.

¿Qué les manifestó el ministro al respecto?



Nos mencionó que necesitaba sentarse a hacer esas estimaciones, que se reuniría esta semana con los ponentes, pero no se ha aventurado a presentar unos cálculos. En la reunión, no obstante, hizo una ronda con varios de los sectores para entender los impactos específicos en las pymes, el agro, el turismo, la cultura. En lo laboral dijo que se reuniría con la ministra (Gloria Inés Ramírez) para tener los insumos que le permitan aportar al debate, recogiendo y entendiendo todos los costos e impactos que están viendo los empresarios en sus sectores.



Diría que el ministro ha tenido la generosidad en términos de tiempo, escuchó las inquietudes de cada uno de los sectores y nos puso tareas en términos de documentos y de información. Pero pareciera que el equipo del ministerio apenas está entrando en la discusión de lo laboral. Creo que la actitud del ministro es positiva, no solo entiende la problemática, sino que tiene la voluntad de tramitar y de participar técnicamente en el debate.

En sus discusiones han planteado que mayores costos laborales son la barrera para reducir la alta informalidad, ¿cuál es la salida entonces?



Entiendo que los sindicatos tengan sus expectativas, pero los jóvenes, las mujeres, los campesinos también las tienen. FACEBOOK

TWITTER

Una de nuestras preocupaciones es la destrucción de empleos por cuenta de esos mayores costos laborales que hacen muy difícil mantener los niveles de contratación que tenemos hoy. El resultado de eso es que vamos a tener menos recursos para fondear el sistema de salud y para subsidiar el pilar contributivo del régimen pensional, porque de ese 42 por ciento de los ocupados es que sale la plata del contributivo en salud y del contributivo en pensiones.



No es menor la pregunta de cómo evolucionará el empleo para entender las estimaciones, cómo serán esos ingresos que generarán los aportantes al sistema en ese nuevo sistema. Son muchos los interrogantes, por ejemplo, cómo garantizar que los jóvenes que trabajan en un mundo globalizado aporten al sistema, cómo incorporar a la gente que trabaja hoy en actividades que no existían en los años 60 y 70, cómo generar incentivos para que los jóvenes entren a la formalidad, cómo vamos a cerrar brechas de género, cómo hacer sostenible este sistema para los problemas del futuro, eso no lo vemos en la propuesta.



La propuesta, y voy a citar a la Procuradora, está muy centrada en la defensa de unos intereses de los grupos sindicales. Entiendo que los sindicatos tengan sus expectativas, pero los jóvenes, las mujeres, los campesinos también las tienen. Por eso, en una discusión que es pública, amplia y democrática, esperamos que en el debate entren todos los que no están sentados hoy en la mesa de concertación laboral.

Pero los empresarios tienen una propuesta que resuelva esos interrogantes...



Este no es un problema sencillo y no tendrá una respuesta sencilla. Una propuesta que ha hecho el Consejo Privado de Competitividad (CPC) que nos parece sensata, y cuando digo nosotros, me refiero a Germán Arce y Asofiduciarias, es que deberíamos buscar un mecanismo a través del cual pudiéramos permitirles a esas nuevas formas de trabajo, a todos esos agentes que puedan ofrecer sus necesidades bajo una unidad de trabajo especial que permita flexibilizar el mercado laboral, ajustarnos a estos nuevos desafíos, porque estamos atrapados en unas limitaciones que hacen que, por ejemplo, los estudiantes que tienen unas horas disponibles para trabajar y generan ingresos no puedan contribuir al sistema de Seguridad Social, aportar al sistema de salud y al pensional, porque el sistema está diseñado con un techo, un tipo de contrato que opera bajo una única lógica y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de pensar en los desafíos del futuro.



Entonces un tema es cómo construir una unidad de trabajo especial que les permita a todos estos grupos que tienen distintas formas de trabajo, que prestan servicios en el exterior, que prestan servicios en el tiempo libre, que trabajan en temporadas, que tienen vocaciones distintas, que puedan aportar al sistema en proporción, al tiempo que están en condiciones de ofrecerle al mercado laboral y que no los condenemos a mantenerse eternamente en la informalidad. Hay que analizar propuestas como esta del CPC que me parece interesante y estamos mirando cómo se pueden ajustar algunos sectores como el turismo, que requieren mecanismos fáciles. Hay que ser un poco más creativos y flexibles a la hora de pensar en el tipo de soluciones que se pueden construir y llevarlas al debate, pero para eso se requiere tiempo.

Y, ¿cuál es la propuesta concreta del Consejo Gremial?



Estamos trabajando en ello, pero no quisiera chivearme. Este fin de semana seguiremos en la consolidación de los comentarios que hemos recibido, pero tal vez te diría que ese concepto de construir la unidad de trabajo especial nos gusta bastante y se puede moldear parea que les sirva a muchos sectores, estamos trabajando en ello y esperamos tener una propuesta pronto que ayude en el debate.



Esa es una de varias cosas, pero para nosotros la discusión de la reforma laboral se debe centrar en generar estímulos a la formalización, en resolver el problema de una alta tasa de desempleo y una informalidad que es vergonzosa. Hay muchas ideas de varios sectores que pueden entrar en el debate en un tono positivo.

¿Qué tipo de estímulos están pidiendo para bajar la informalidad?



Eliminar las barreras bajo las cuales uno le puede aportar al sistema de protección social, como en lo que te mencioné hace un rato con las unidades de trabajo especial, que puede ser trabajar solo los fines de semana, que ese trabajo pueda entrar dentro del sistema y empezar a contribuir, lo que evitaría que empujemos a las personas a la informalidad de forma automática.



Lo que estamos diciendo es que hay que reconocer las distintas formas de trabajo y que a ese trabajo deberíamos permitirle que aporte al sistema y se empiece a construir para el largo plazo capacidad de fondear el sistema de salud y de generar ahorro para la vejez. Eso es lo que significa formalidad, que cada uno aporte al sistema que sostenemos entre todos, si se lo seguimos cargando a unos pocos, es insostenible.

Al parecer, ese mensaje aún no ha logrado calar...



Por eso es clave que todos entendamos que si nos equivocamos en la reforma laboral, podríamos generarle un impacto negativo a la reforma de la salud en términos de pérdida de capacidad de financiamiento por los aportes que hacemos los empleados formales y por esa misma vía a la pensional.



Entonces, estamos diciendo, ojo que esto no va solo, que cada decisión es interconectada y que estamos tomando decisiones que tienen impactos intergeneracionales, por favor, tratemos de entender cómo estamos viendo esos cambios demográficos, cómo estamos incorporando esas nuevas dinámicas laborales, cómo estamos atacando y eliminando las barreras a la formalidad que no permitan construir un círculo vicioso, que creo que es del interés, no solo de los empresarios, sino del Gobierno y del Congreso.



No perdamos esta oportunidad para resolver los problemas grandes que tenemos, y nos perdamos en discusiones de pequeños grupos de interés tratando de salvar unos beneficios sin pensar en todos los colombianos.



CARLOS ARTURO GARCÍA

En Twitter: @CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com