Pese a que el Gobierno realizó una serie de ajustes al nuevo proyecto de reforma laboral que presentó el jueves pasado ante el Congreso para su discusión, y que aún son tema de análisis por los diferentes gremios de la producción, el principal reclamo de la mayoría de estos sigue siendo que el Gobierno no ha tenido en cuenta sus propuestas ni los invitó a participar en las reuniones que dieron como resultado el proyecto que hoy está en manos del Legislativo.



Tampoco fue convocada la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, mientras las sugerencias de varios sectores se ignoraron, advirtieron desde el sector productivo nacional.



Sin embargo, los empresarios no pierden la esperanza de que el Gobierno haga una pausa y escuche sus argumentos y puntos de vista para lograr que esta reforma sea la que verdaderamente necesitan el país, los trabajadores y los empleadores.

Lo dejó claro Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien no quiso referirse puntualmente a la iniciativa presentada. Al consultarlo sobre la misma, dijo que prefería no dar todavía una opinión hasta no entenderla completa. “Creo que tiene que ser un diálogo constructivo y, en la medida en que podamos entender todo creo que podremos dar una opinión. Yo prefiero ser muy cauto pensando en la necesidad que tenemos todos en Colombia de generar un diálogo constructivo en el cual creo que todos tenemos que poner de nuestra parte”.



En igual sentido se pronunció María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, quien comentó que si bien el proyecto recoge de manera parcial algunos temas propuestos, siguen viendo temas que preocupan.

Radicación la reforma laboral ha sido radicada dos veces. Foto: EL TIEMPO - Ministerio de Trabajo

No obstante, insistió en que están listos para seguir en las conversaciones con el Gobierno, el Congreso, los trabajadores y el sector privado para analizar punto por punto y hacer las propuestas necesarias que permitan que los trabajadores tengan la mejor reforma laboral posible, que sirva como mecanismo para combatir la informalidad laboral, facilitar la generación de más empleo formal y generar ingresos para las familias. “La puerta del diálogo debe seguir abierta y desde AmCham Colombia tenemos toda la disposición de seguir aportando”.



Un mensaje similar enviaron las empresas de servicios temporales que, a pesar de no sentirse escuchadas, reconocieron que hay avances en la misma.



Miguel Pérez García, presidente de Acoset, gremio que las aglutina, reconoció que el proyecto avanzó en algunos aspectos; sin embargo, consideró que le falta mucha más concertación con diferentes gremios de la economía y más con uno como el que le aporta a la economía cerca de 500.000 puestos laborales.

Ese llamado a la concertación también provino de los comerciantes, quienes a pesar de no compartir la propuesta del Gobierno Nacional, manifestaron disposición al diálogo.



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, manifestó: “Es momento de una verdadera concertación que solucione principalmente el desempleo y la informalidad” e insistió en la necesidad de que una reforma de esta magnitud debe contar con la participación amplia de organizaciones como gremios, centros de investigación, centrales obreras, partidos políticos, la academia y la concertación real de todos los sectores productivos, propiciando una verdadera participación de todos los actores.

Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. Foto: Diego Caucayo/ El Tiempo

En consideración del vocero de los comerciantes, “esa iniciativa vuelve a ser una equivocación, pues se hizo sin la debida concertación del empresariado nacional y de otros grandes representantes de la sociedad”, por lo que es necesaria la participación de esta.



Y si bien los pequeños y medianos empresarios esperaban un proyecto diferente al radicado en la legislatura pasada, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, dijo que la reforma debe focalizarse mucho más en las situaciones complejas del país y la realidad misma de este.



“Hay que hacer más por bajar la informalidad que se encuentra en el 58 por ciento y si bien hay un capítulo especial en la reforma de formalización, no tiene las características que permitan superar ese problema”, precisó.



Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, por su parte, dejó claro que los empresarios no son enemigos, sino parte fundamental de este proceso, y que continuará escuchando las iniciativas de la gente, “porque se han dedicado a descalificar la propuesta, pero no hacen propuestas” sin referirse a nadie en particular.