Mientras la polémica que envuelve a las aplicaciones de domicilios se acentúa en el país, tras conocerse el proyecto de la reforma laboral, un nuevo capítulo se suma a esta discusión. Esta vez por la postura de un jugador del sector que respalda las propuestas presentadas por el Ministerio del Trabajo.



De acuerdo con el CEO de la aplicación Tu Orden, Gabriel Calderón, el negocio de las plataformas de domicilios “da para cubrir todos los gastos”, incluso para contratar directamente a los domiciliarios.



“Estamos muy contentos con las buenas noticias de la reforma laboral porque siempre hemos impulsado el trabajo de los repartidores. La verdad, el negocio da para tener a los domiciliarios con todas las prestaciones, ya que se perciben ingresos por publicidad, por los comercios y además el cliente paga por el domicilio y lo paga muy bien”, dijo Calderón.



Según afirmó el empresario, actualmente tienen alrededor de 150 repartidores contratados directamente y 1.500 domiciliarios más de forma externa. La meta de la app, que ya se encuentra integrada en cuatro billeteras digitales, es cerrar el año con 2.500 repartidores contratados directamente.



“Con los repartidores internos tenemos unos salarios más arriba del mínimo, más un rodamiento por cada orden que llega. Ellos alcanzan a hacer el mismo ingreso que un domiciliario externo. En el caso de los repartidores externos que, en muchos casos también trabajan en otras plataforma, llevan entre 15 a 20 pedidos al día (con pago de $6.000 por domicilio), lo que da un promedio de $90.000 a $120. 000 al día. Es decir que si trabajan 25 días del mes, sus ingreso estarían alrededor de los $3 millones”, explicó Calderón en entrevista con Portafolio.

Nuevas opiniones

Matías Laks, gerente general de Rappi Colombi Foto: Rappi

Pero esta no ha sido la única posición que se ha conocido en los últimos días. Matias Laks, CEO de Rappi Colombia, aseguró a Portafolio que la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro podría darle un frenazo a las ganancias de los rappitenderos.



“La mayoría de los domiciliarios diarios están generando para sí mismos más dinero que el que podrían obtener con el salario mínimo, en menos cantidad de horas y con toda la flexibilidad en conectarse cuando ellos quieren. El temor más fuerte que nosotros tenemos, que es más por los domiciliarios que por nosotros, es que ellos pierdan estos beneficios”, afirmó Laks.



Al consultar a otras aplicaciones de domicilios y de entregas, como es el caso de Cornershop y Cabify, estas afirmaron que su posición frente a la reforma laboral se direccionaba a través del gremio de las aplicaciones, Alianza In.



Por su parte, José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, señaló que si bien la plataforma Tu Orden no estaba afiliada dentro del gremio, no estaban en desacuerdo con la postura de contratar repartidores. Sin embargo, el planteamiento del gremio va más allá, ya que aboga por un modelo que no tiene subordinación y mucho menos horarios fijos, condiciones que “estarían buscando el grueso de los repartidores”.



“Sin duda esto no es un tema financiero, es más un modelo económico y social. Los repartidores a través de este modelo pueden conectarse cuando quieran, trabajan a la hora que quieran y escoger los pedidos que deseen. No estamos en contra de las empresas que quieran contratar a los repartidores, pero creemos que las condiciones no pueden ser iguales, debe existir una libertad”, aseguró López.



Entre las propuestas que ha planteado el gremio al Gobierno Nacional se destaca: pagar la salud y la pensión de los repartidores entre los trabajadores y la empresa. Pagar el 100% de la afiliación a una ARL si el repartidor gana el salario mínimo y si gana menos de este se garantizaría un seguro contra accidentes. “Acá el dilema no es entre la desprotección y la protección social; sí se puede proteger a los más de 120.000 domiciliarios que trabajan en Colombia sin arriesgar sus ingresos. Este sector cumple una importante función social”, concluyó López.

Trabajadores de Rappi, salieron a manifestarse el 28 de marzo en contra de la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Rappi llama al Presidente a dialogar



En medio del debate por los impactos en las plataformas de delivery, Rappi llamó al presidente Gustavo Petro a dialogar. En su cuenta de Twitter, la compañía señaló que “compartimos su propósito de mejorar las condiciones de los trabajadores”.



Por esto, invitaron al mandatario a abrir un espacio de diálogo para que le puedan presentar sus iniciativas sobre la reforma laboral.



“Queremos contarle nuestras propuestas para que la reforma laboral reconozca al trabajador digital y garantice su protección social. Permítanos comentárselas y construir juntos”, señalaron.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio