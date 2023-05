La reforma laboral, que hace parte de los cambios estructurales del Gobierno, es vista como riesgosa para las microempresas, en especial para las que trabajan con turnos de hasta 24 horas, como muchas droguerías.



Puede leer también: Los pequeños negocios lanzan un SOS: ‘No aguantamos una reforma laboral’

Dentro de los principales puntos de este proyecto que radicó su ponencia para primer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes y que está próximo a iniciar su votación, están: la estabilidad laboral reforzada, la regulación de las plataformas, las garantías en las asociaciones sindicales, el aumento en los recargos de domingos y festivos.



Otro elemento clave es el tipo de contratación, ya que la vinculación por regla general debe ser a término indefinido, el contrato a término fijo sería hasta por tres años y se limita el uso del contrato por prestación de servicios.



No deje de leer: Así es la reforma laboral de Petro: ¿qué podría cambiar para usted en su trabajo?



Así, factores como que el trabajo diurno sea de 6:00 am a 7:00 pm, el nocturno de 7:00 pm a 6:00 am del día siguiente, una mayor protección ante despidos, así como cambios en los recargos en dominicales y festivos, aumentarían los costos laborales a los empleadores.



En esa media, la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), que agrupa 10.986 droguerías, con las que se crean 40.000 empleos directos y 60.000 indirectos, menciona que “la sostenibilidad de las microempresas se ve en riesgo ante la inamovilidad de trabajadores, incremento exponencial de los costos laborales y las negociaciones poco claras para las pymes, en las que se ubican las droguerías”.



Así, por ejemplo, como este sector vende medicamentos, por normativa debe brindar atención al público por lo menos 8 horas al día. Con el cambio del horario diurno y nocturno, y la obligación de pagar recargos nocturnos, más los recargos por trabajo dominical y festivo, que aumentaran gradualmente desde el 75% en que están hoy hasta llegar al 100% a mediados del 2026, se ve el aumento en los costos.



Lea también: Alertan pérdida de 100.000 empleos en empresas de servicios temporales por laboral

Facebook Twitter Linkedin

La ministra Gloria Inés Ramírez participó en una audiencia pública sobre la reforma laboral en el Congreso. Foto: Néstor Gómez

Pero, como afirma Yahel Bibiana, directora ejecutiva de Asocoldro, “al ser un servicio esencial estrechamente ligado con el derecho fundamental a la vida y la salud, los droguistas se ven a ver obligados a asumir los sobrecostos laborales que trae la reforma para garantizar una atención completa y oportuna”.



Si bien es cierto que muchas van a seguir ofreciendo los servicios, esos costos laborales que aumentan, los terminarían asumiendo los usuarios de medicinas, que son necesarias para tratar enfermedades.



En principio, algunos droguistas mencionan que los productos se encarecerían, para no dejar de tener utilidades y esto afecta directamente a los consumidores.

Incluso, un droguista mencionó que otra opción es “cambiar de usuario por las noches y que los productos sean más caros”.



Por otro lado, está el empleo que también se vería afectado.



Según el gremio, “aprueban mejorar las condiciones laborales, pero estas deben ser equilibradas con la sostenibilidad del empleador”.



De hecho, algunos propietarios de droguerías que Portafolio consultó y que prefieren no ser nombrados, mencionan que la primera solución sería contratar menos personas para no sentir el impacto de la reforma tan fuerte.

Hasta la Procuraduría alertó de la posibilidad de que con esta reforma se pierdan empleos en el país.



Para proponerle alternativas al Gobierno, Asocoldro tiene pactado reunirse con el viceministro de empleo y pensiones, Iván Jaramillo.



Se suma que el gremio resalta el papel de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por escuchar sus puntos y concertar esas soluciones que proponen los gremios y podrían incluirse como proposiciones en el articulado que se discutirá en el Congreso.



CLAUDIA MILENA QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio