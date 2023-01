Un documento que contiene 10 temas puntuales para avanzar en el proceso de reforma laboral presentaron ayer los comerciantes del país, agremiados en la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) a la Subcomisión Nacional de Reforma Laboral como insumo para el proyecto que será presentado ante el Legislativo a mediados de marzo próximo.



(Lea también: Reforma pensional: ¿por qué perjudicaría a trabajadores de menos de dos mínimos?)

Según el gremio, las iniciativas apuntan a 'más empleo formal, flexibilidad sin precarización y menos costos para las empresas'. Además, recomienda no acabar con la tercerización, así como eliminar el recargo para aquellas actividades que por su naturaleza solo se puedan desempeñar en la noche favoreciendo el desarrollo de 'ciudades despiertas'.



(Le puede interesar, además: Buscan a 500 jóvenes colombianos para capacitarlos y vincularlos laboralmente)



Los comerciantes también plantean garantizar el pago de prestaciones sociales acorde con las horas laboradas en el caso del trabajo de tiempo parcial y evaluar el alcance de las garantías por estabilidad laboral reforzada para que no generen efectos de discriminación negativa y dado que ya son implementadas por muchos empresarios como resultado de buenas prácticas de autorregulación.



Igualmente hacen un llamado para que se evalúe los casos en los cuales el empleador no requiere la contratación de aprendices del Sena y, adicionalmente, que la formación de esta institución se ajuste a las verdaderas necesidades de los empresarios.



Otra de las sugerencias es que en la reforma se adopte de nuevo la figura de preaviso para la renuncia sin justa causa de los trabajadores.



Fenalco considera que es necesario que la reforma aclare las modalidades de trabajo en casa o híbrido y definir la relación de las plataformas digitales con sus colaboradores, que en su mayoría son de prestación de servicios.

El gremio de los comerciantes considera que "no es prudente modificar el alcance de los principios del artículo 53 de la Constitución (igualdad, estabilidad, irrenunciabilidad de derechos, protección a la mujer, etc.), puesto que estos son desarrollados por la jurisprudencia (rama judicial) para aplicarlos a casos concretos y su contenido responde a la evolución propia de las necesidades sociales”.



“El hecho de incluir o modificar definiciones en la ley sobre esos aspectos tiene el riesgo de “congelar” su interpretación que debe fluctuar en concordancia con la evolución de las actividades económicas y las necesidades sociales”.



Jaime Alberto Cabal, presidente Fenalco, dijo que “el comercio, que genera el 26,3 por ciento del empleo del país, mantiene su preocupación frente a algunas modificaciones anunciadas respecto de la jornada laboral, que podrían aumentar los costos de los empresarios hasta en un 17 por ciento”.



Aseguró que el reto del Gobierno es diseñar medidas para eliminar el desempleo y la informalidad en materia laboral, situaciones estas que afectan a cerca de 15,4 millones de colombianos que hacen parte de la población económicamente activa, sin aumentar costos para los empresarios, promover las actividades económicas disruptivas y facilitar nuevas relaciones de trabajo.