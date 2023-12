Estos son los cinco polémicos temas que agitan el debate de la reforma laboral

Como si la expectativa del incremento del salario mínimo que regirá el próximo año no fuera suficiente por el impacto que tendría en la economía un alza 'exagerada', los empresarios están preocupados por la evolución que está teniendo el debate del proyecto de reforma laboral en el Congreso de la república, pues consideran que persisten en esa discusión temas que, de no corregirse, también podrían tener unos efectos negativos sobre la evolución de la economía hacia adelante, si se aprueban tal como están en dicha iniciativa gubernamental.



(Lea también: ¿En qué va la propuesta de los empresarios del reajuste del salario mínimo del 2024?)

Hablan, por ejemplo, de esos artículos del proyecto de la reforma que de no terner una discusión profunda, juiciosa y acertada terminarán evitando que los altos índices de desempleo e informalidad puedan descender; aquellos que van en contra de

la modernización del sistema jurídico en el mercado laboral; los que pueden atentar, en su opinión contra la protección de la empresa privada como motor de la economía, generador de empleo formal y eje de transformación social y, además, contra la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social de Colombia.



En un reciente análisis elaborado por el Consejo Greminal Nacional (CGN), los empresarios de los 32 gremios más representativos de la actividad productiva nacional destacan que, si bien reconocen los propósitos de este nuevo proyecto de ley, el cual busca adoptar una reforma laboral que contribuya a la consolidación del trabajo digno y decente en el país, también ven que hay temas que requieren un análisis profundo para evitar que entorpezcan los objetivos fundamentales que busca la iniciativa.



(Le puede interesar, además: Las claves de la alianza entre el Gobierno y el Grupo Aval en La Guajira)



"La reforma laboral propuesta no resuelve los problemas estructurales del mercado laboral colombiano, como la alta tasa de desempleo y de informalidad laboral, ası́ como tampoco actualiza el sistema legal a las nuevas dinámicas laborales", insisten los empresarios colombianos.

Facebook Twitter Linkedin

Un obrero trabaja en la recuperación de una de las estaciones del MIO. Foto: Cortesía Metro Cali

Advierten en su análisis que en Colombia, el 55 por ciento de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad según el Dane, lo que destaca la importancia de enfocar las discusiones a esta realidad, toda vez que la reforma propuesta no puede pasar por alto a la mayoría de trabajadores informales, centrándose solo en el 45 por ciento de aquellos que tienen empleo formal. "Las modificaciones en materia laboral deben abordar las necesidades de los diferentes tipos de trabajadores y de sectores productivos, buscando solucionar los problemas estructurales del mercado laboral".



Pero lo anterior no es lo único critico de esta iniciativa, además de las las implicaciones que tiene sobre los sistemas de salud y pensiones, la formación del ahorro y la sostenibilidad fiscal.



Según los empresarios, el proyecto presenta desafíos, como las nuevas tecnologías, las nuevas demandas, las nuevas prácticas productivas, las nuevas tendencias políticas, entre otras; temas que requieren discusiones más profundas entre el sector productivo, el gobierno, la academia y la ciudadanía.



Y advierten los empresarios que no es menos importante la necesidad de evaluar el impacto de la reforma sobre la productividad y competitividad del país, más aún cuando Colombia se encuentra en la posición 65 de 190 países, en el índice de facilidad para hacer negocios, con deficiencia en “el comercio entre fronteras”.

Incentivar el desarrollo

Para los empresarios colombianos es claro que el proyecto de reforma laboral debería permitir que las relaciones entre empleador y trabajador se adapten a la realidad económica del país, y a las dinámicas del mercado laboral, protegiendo en todo caso, el bienestar de los trabajadores y de las empresas.



Y explican que fortalecer y priorizar el régimen de derecho laboral individual y colectivo, desconociendo las dinámicas económicas del país, derivadas de la inserción de la economía colombiana a los mercados internacionales, por ejemplo, puede tener consecuencias negativas en el crecimiento de las empresas, la inversión nacional y extranjera y la competitividad de la economía.



En ese sentido, consideran que la reforma debería incentivar el desarrollo de estrategias para disminuir los índices de informalidad en las MiPymes y permitir que las empresas encuentren en el sistema normativo las facilidades para contratar mediante trámites sencillos, digitalizados y flexibles. Estrategias con las que se evitaría que los empresarios, en medio de la innovación, tengan que esperar años para que el legislador regule nuevas formas de empleo.



Por último reiteran que los análisis muestran el impacto negativo que la reforma puede tener sobre la inversión en el país, la generación de empleo y la informalidad. Todos estos factores negativos que puede generar la reforma, unidos a la economía actual, podrían aumentar la pobreza y desigualdad económica de los colombianos y retroceder las dinámicas laborales de los trabajadores y de los nuevos emprendedores del país.