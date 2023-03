Una de las discusiones más importantes en materia económica que se da cada fin de año es cuánto subirá el salario mínimo. Para este 2023, el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras llegaron a un acuerdo para ajustarlo un 16 por ciento hasta $ 1’160.000.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que este ajuste realmente solo es obligatorio para los alrededor de 3,5 millones de personas que hoy en día reciben un salario mínimo en Colombia. Para el resto de los trabajadores no existe como tal una disposición legal que ordene un aumento; aunque muchas empresas sí lo hacen.



Juan Pablo López, socio director de la firma López & Asociados, explica que lo que hay son unas disposiciones de la Corte que dicen que el salario debe estar sujeto todos los años a un principio de movilidad. Sin embargo, indica que esta postura no ha sido contundente.



“En algunos casos se dice que debe ser un incremento absoluto, en otros ponderado o de mutuo acuerdo entre las partes. También a veces en función de la situación de la compañía o de la realidad del mercado. No hay una postura que sea definitiva”, opinó.



Eso explica que algunos trabajadores que ganan más de un salario mínimo no hayan visto todavía un incremento en sus nóminas o que a otros les hayan realizado un ajuste parcial.

¿Qué cambiaría con la reforma?



El borrador de la reforma laboral que se filtró hace unos días y que el Gobierno espera presentar el próximo 16 de marzo incluye un artículo en el que se establece de manera literal que todo trabajador tendría derecho a que su salario sea incrementado en un porcentaje por lo menos igual al que tenga la inflación causada al 31 de diciembre.



Es decir, de llegar a aprobarse la reforma tal y como está planteada a hoy las empresas tendrían que subirle el salario cada año a todos los trabajadores, sin excepción alguna.

Adicional a ello, el borrador también indica que dicho incremento se deberá aplicar el primero de enero de cada año.



Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), señala que no es un buen mensaje que sea obligatorio puesto que no todas las empresas y sectores tienen las mismas condiciones siempre.



“Cuando se aumenta el mínimo por lo general la mayoría de las empresas sube el salario a toda la nómina; sin embargo, me parece que no es un buen mensaje incluirlo como obligatorio puesto que hay momentos que son difíciles para algunas empresas”, dijo.