El próximo 16 de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias del Congreso de la República, será el turno para radicar otra de las reformas prometidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Se trata de la reforma laboral que, según el borrador que se conoció ayer, tendría 77 artículos para ser discutidos durante este semestre legislativo. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que aún se están haciendo ajustes a lo que será el texto definido del proyecto de ley.



Uno de los temas polémicos que quedó plasmado en este borrador es el referente a la jornada laboral diurna, que será entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Por lo tanto, el horario nocturno irá de 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente. Actualmente, esta jornada empieza a las 9 de la noche.



Mientras que el artículo 18 se estipula que los dominicales y festivos se deben remunerar con un recargo del 100 por ciento sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa. Hoy ese pago es del 75 por ciento.

Adicionalmente, las horas a la semana que podrán trabajar los adolescentes mayores de 17 años, aumentará de 40 a 42 horas.



Para el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, los ajustes que se están proponiendo en cuanto a ampliar el horario de la jornada nocturna y mayores costos en el pago de dominicales, festivos y horas extras, llevarán a que la carga laboral de los empresarios se incremente entre 30 y 35 por ciento este año.



Con lo revelado hasta el momento, el proyecto de ley no catalogaría las horas laboradas el sábado como dominicales, como lo había manifestado el presidente Gustavo Petro en uno de sus discursos pasados. Es decir que las 42 horas se pueden repartir durante los seis días hábiles de la semana sin incurrir en pago de horas extras.



También se establece que las personas que laboren en una compañía bajo un contrato de aprendizaje (como los del Sena) deberán recibir un sueldo que, en ningún caso, será inferior al salario mínimo legal vigente (1,16 millones de pesos en 2023). Hoy en día el pago que reciben los aprendices es del 50 por ciento del salario legal.



"Si lo vamos a igualar a un contrato laboral, deja de ser un contrato de aprendizaje. Considero que ahí estamos teniendo una incoherencia y una mala interpretación de lo que es una un aprendiz y la oportunidad que él necesita para complementar su formación", señaló la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero.



Cambios en los contratos laborales

Frente a los tipos de contratos, se estipula que los de término indefinido serán aquellos que no estipulen por escrito como de término fijo, de obra o labor determinada o no se refieran a un trabajo ocasional o transitorio, en aplicación del principio de la primacía de la realidad.



Para los de término fijo y de obra o labor, se indica que no se podrán usar para actividades permanentes en la empresa. Para su celebración y prórrogas será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa por la cual se contrata por dicho término y su conexión con la duración prevista, o de lo contrario se entenderá celebrado a término indefinido.



También se ponen límites al uso de contratos de prestación de servicios y el artículo 17 dice que no se podrá usar esta modalidad para vincular a personas que realizan actividades permanentes y subordinadas en empresas públicas y privadas.

Ahora las empresas necesitarán una autorización judicial para poder despedir o terminarle el contrato laboral a madres o padres cabeza de familia sin otra alternativa económica, personas con discapacidad, mujer en estado de embarazo y hasta los 6 meses después del parto o su cónyuge o compañero y pre pensionados.



La presidenta de Acopi manifestó que estas propuestas, en vez se traducirse en una estabilidad laboral, va a reducir sustancialmente el número de personas contratadas por el sector empresarial y se pondrá en riesgo el empleo estable de hoy en día.



"De pasar así este proyecto de ley, no hay nada favorable o que busque el equilibrio en el relacionamiento sino que, por el contrario, se asfixia al sector empresarial", agregó.



En cuanto a las empresas de servicios temporales, se estipula que solo se podrá acudir a estas para contratar personal para labores ocasionales, accidentales o transitorias; cuando se requiera reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad, o maternidad o paternidad; y para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término máximo de seis meses.



Otro ajuste relevante que se propone en la reforma laboral está relacionado con la licencia de paternidad, que aumentará de manera progresiva hasta llegar a ser de 12 semanas en el 2025, pues actualmente sólo es de 14 días.



Por lo tanto, será de cinco semanas intransferibles desde el momento en que entre en vigencia la ley de la reforma laboral. Posteriormente, en el 2024 subirá a ocho semanas también intransferibles y en el 2025 llegará finalmente a las 12 semanas (tres meses).



"Ambos progenitores podrán acordar libremente cómo distribuir el tiempo de la licencia parental flexible en periodos semanales, de forma acumulada o interrumpida", dice el proyecto.



Pago de indemnizaciones

El artículo 64 del borrador de la reforma también plantea cambios a las indemnizaciones que deben pagar las empresas cuando se presente un despido injustificado de un empleado que tenía contrato a término indefinido.



Si el tiempo de servicio no fue mayor a un año se le deben pagar al trabajador 45 días de salario (hoy son 30 días); pero si laboró más de un año y menos de cinco, el pago será de 15 días adicionales de salario, sobre los 45 anteriores, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción.



Cuando se trate de un empleado que trabajó 5 años o más continuos y menos de 10, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 45 días de salarios mencionados anteriormente. Finalmente, si fueron 10 o más años se deberán cancelar 40 días adicionales por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero.



Respecto a la regulación vigente, a la hora de pagar este tipo de indemnizaciones ya no habría ninguna diferenciación entre quienes ganes más o menos de 10 salarios mínimos legales mensuales.

Reglamentación para plataformas digitales

El borrador del proyecto de ley de la reforma laboral también dedica vario artículos a reglamentar el trabajo en las plataformas digitales que tienen operación en Colombia. Dice que entre quienes trabajan con aplicaciones y la empresa que la opera hay una relación laboral formal y, por lo tanto, el empleador debe cumplir todas las obligaciones de ley.



Y en caso de que los trabajadores de plataformas digitales tengan el carácter de trabajadores autónomos, la plataforma digital deberá verificar que dichas personas estén afiliadas a la seguridad social, en subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales y cumplan con sus obligaciones de realizar aportes.

En este momento son más los puntos que nos separan y de los que discrepamos los gremios, que lo que nos unen para que esta reforma llegue al Congreso consensuada FACEBOOK

TWITTER

De lo contrario, deberán asumir directamente el pago del 100 por ciento de los aportes como si fuesen empleadores, y en caso de que se concrete un riesgo protegido por la seguridad social, deberán responder por sus consecuencias en los mismos términos en que lo haría la entidad de seguridad social.



Con respecto a los trabajadores de plataformas digitales de reparto o entrega establece que la afiliación y cotización a seguridad social de los empleados será en calidad de dependientes en la modalidad de 'tiempo parcial'.



A través de la reforma laboral también se crea la modalidad de jornal agropecuario para remunerar los contratos agropecuarios por un tiempo determinado o por el tiempo que dure la realización de una obra o labor.



Igualmente, se establece la huelga como un derecho. "El derecho de huelga es un derecho humano, constitucional, fundamental, internacional, interamericano, una expresión de la protesta social y un componente esencial de la libertad sindical", se lee en el artículo 69.



Además, la huelga se podrá iniciar dentro de los 10 días hábiles siguientes a haber sido adoptada la decisión de iniciarla. En la actualidad, el Código Sustantivo del Trabajo dice que solo se puede efectuar transcurridos dos días hábiles a su declaración y no más de 10 días hábiles después.



Y aunque la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, está en la mejor actitud para concertar con los gremios, el presidente de Fenalco considera que la Comisión de Concertación Laboral "va a tener un trabajo muy importante porque en este momento son más los puntos que nos separan y de los que discrepamos los gremios, que lo que nos unen para que esta reforma llegue al Congreso consensuada".



Entre tanto, Rosmery Quintero dijo que "ese desespero de cambio puede ahuyentar al sector empresarial, no solamente el extranjero sino también al capital privado nacional. A pesar de que se reconoce que la ministra (de Trabajo) tiene un diálogo abierto, consideramos que esta reforma no solo debe proteger al trabajador sino a la empresa para que se pueda seguir generando empleo y mejorar la calidad del empleo”.