Las empresas de servicios temporales, agremiadas en Acoset, se mostraron preocupadas e inconformes con el nuevo proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno ayer jueves, tras considerar que no se tuvieron en cuenta ninguna de las sugerencias aportadas a esa iniciativa, al tiempo que señalaron se les está desconociendo como verdaderas empresas empleadoras y autónomas, al pretender que las EST no puedan terminar contratos de trabajo como cualquier otro empleador en Colombia.



Así lo afirmó Miguel Pérez García, presidente de Acoset, señalar que desconocer a sus representados como generadores de empleo es “inconstitucional, es un error garrafal, y lo más preocupante, es que ignoraron por segunda vez a un sector que impacta positivamente a más de 448.000 personas con trabajo decente”.



El vocero gremial dijo que en varias oportunidades le solicitaron a Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, puntualizar los términos de la tercerización laboral en Colombia, ya que este tema no lo ha entendido bien el gobierno y por el contrario ataca a una figura que le responde al país con empleo decente.



“Han sido varios los intentos de lograr una reunión con el Ministerio del Trabajo, pero ni respuesta nos han dado, no nos respetan, no nos tratan bien, y nos siguen ignorando, no es posible que nuestro sector que es uno de los grandes empleadores y que aporta a la formalidad laboral, no sea tenido cuenta”. insistió Pérez García.



El directivo reconoció que el proyecto avanzó en algunos aspectos, sin embargo, consideró que le falta mucha más concertación con diferentes gremios de la economía.



Otra de las preocupaciones para el gremio, es que siguen manteniendo los costos laborales como el despido por justa causa, el derecho colectivo y la insistencia con el contrato a término indefinido.



Según Acoset, el aporte de este segmento al mercado laboral del país son cerca de 500.000 puestos de trabajo decentes e inclusivos, mientras que a la economía son

10 billones de pesos en pagos de salarios; 2,7 billones al sistema pensional; 1,7 billones a la seguridad social. En materia Inclusión laboral ha aportado 62 por ciento al empleo misional femenino, 23 por ciento al empleo joven y 16 por ciento a la diversidad laboral.