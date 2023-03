El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley de reforma laboral que quiere radicar ante el Congreso el próximo 16 de marzo.



De momento, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ya tiene un borrador de 37 páginas, que construyó con la participación de varios actores como los sindicatos y los gremios.



EL TIEMPO recopiló algunos de los cambios que vendrán en materia laboral y que lo afectarán directamente.



La contratación a término indefinido será la regla general



La contratación a término indefinido será la regla general tanto el sector privado como en el público. En consecuencia, a ninguna persona se le podrá dar por terminado su vínculo invocando términos o plazo, salvo justa causa definida legalmente, previamente demostrada, mediante un procedimiento pleno de garantías del debido proceso y del derecho de defensa.



En el caso de que una persona trabajadora sea despedida injustificadamente, tendrá derecho a optar entre ser reintegrada al cargo que desempeñaba o a otro de iguales o mejores condiciones con el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales causados desde la desvinculación hasta que el reintegro se haga efectivo, entendiendo que para todos los efectos legales no ha existido solución de continuidad; o, a una indemnización establecida, legal, contractual o convencionalmente. Igual consecuencia, la tendrá quien se vea obligado a dar por terminado el contrato de trabajo por causa atribuible al empleador.

¿En qué casos se podrán aplicar los contratos a término fijo y de obra o labor determinada?



El contrato de trabajo a término fijo no puede ser utilizado para actividades permanentes en la empresa y deberá constar por escrito la causa por la cual se contrata y su conexión con la duración prevista o de lo contrario se entenderá celebrado a término indefinido. Además, su duración, incluyendo sus prórrogas, no puede ser superior a un año.



Por su parte, el contrato de trabajo por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada debe constar siempre por escrito. Este contrato deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral e incluir, de forma precisa, específica y taxativa, la obra o labor que se realizará.



En los contratos a término fijo inferior a un año y de obra o labor determinada, las personas trabajadoras tendrán derecho al pago de vacaciones y prestaciones sociales en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea.

¿Cuál será el procedimiento para despedir a un trabajador?



El procedimiento para despedir a un trabajador o trabajadora en el sector privado deberá contener como mínimo:



1. Comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción

2. La formulación de los cargos imputados,

3. El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados

4. La indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos,

5. El pronunciamiento definitivo de la persona empleadora mediante un acto motivado y congruente,

6. La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron o decisión de terminación con justa causa del contrato; y

7. Segunda instancia

El contrato a término indefinido será la regla general. Foto: AFP

¿En qué casos se tendrá que desvincular a una persona con autorización legal?



Las personas que se encuentren en las circunstancias que se describen a continuación solo podrán ser desvinculadas si además de la existencia de una justa causa o de una causa legal y de haber agotado el procedimiento respectivo, la persona empleadora o beneficiaria del trabajo obtiene una autorización judicial:



a) Las personas amparadas por el fuero sindical en los términos legales y convencionales.



b) Madres o padres cabeza de familia sin otra alternativa económica.



c) Personas con discapacidad, independientemente de no contar en ese momento con la certificación de pérdida de capacidad laboral.



d) Mujeres en estado de embarazo y hasta los 6 meses después del parto, o su cónyuge, pareja o compañero/a permanente si ella no tiene un empleo formal, y es su beneficiaria en el Sistema de Seguridad Social en Salud.



e) Prepensionados, es decir, a quienes les falten 3 años o menos para cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez.

¿Se podrá seguir contratando a través de entidades intermediarias?



Los usuarios de las empresas de servicios temporales solo podrán contratar con estas en los siguientes casos:



1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad, o maternidad o paternidad.

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término máximo de 6 meses.

Trabajo dominical y festivo



El trabajo en domingo o días de fiesta se remuneraría con un recargo del 100 por ciento (hoy es 75 por ciento) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas sin perjuicio del salario ordinario a que tengan derecho el trabajador por haber laborado la semana completa.

El trabajo en domingo o días de fiesta se remuneraría con un recargo del 100 por ciento. Foto: 123RF

¿Cuándo empieza la jornada nocturna?



Una de las propuestas que se está discutiendo es que la jornada nocturna no inicie a las 9 de la noche, sino a las 6 de la tarde, con lo cual trabajar después de esa hora sería considerado como extra.

¿Cuánto duraría la jornada laboral?



La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 420 horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso.

Día de la familia



Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por la persona empleadora o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si la persona empleadora no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario.

Horas recreativas



En las empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas a la semana, estos tendrán derecho a que 2 horas de dicha jornada, por cuenta de la persona empleadora, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.

Jornada flexible de trabajo y responsabilidades familiares del cuidado



En el borrador de la reforma se establece que las personas que con ocasión de armonizar la vida personal, familiar, laboral y con necesidades del cuidado de hijos menores, del cónyuge o compañero permanente, de las personas de la tercera edad, en discapacidad o dependencia, personas enfermas, de su grupo familiar y/o a sus familiares dentro del 3er grado de consanguinidad, y/o convivientes, sin importar su modalidad de trabajo tienen derecho a una jornada laboral flexible.



En estos casos, la persona empleadora o contratante tendrá la obligación de facilitar una jornada de trabajo flexible durante el tiempo que dure la situación que motivó la solicitud, además, el acuerdo de compensación de tiempo y cargas laborales será posterior.

¿Qué pasará con los contratos de aprendizaje?



El contrato de aprendizaje es especial y a término fijo. Este se realizará en el tiempo que se estipula y durante toda la vigencia de la relación el trabajador recibirá de la empresa un salario que, en ningún caso, será inferior al salario mínimo legal vigente.

A través de 12 áreas, jóvenes aprendices compiten por lograr los primeros lugares. Foto: Sena

¿Qué se considera una plataforma digital de trabajo?



El borrador indica que se entenderá por «plataforma digital de trabajo»:toda persona que presta un servicio comercial en el que se cumplen todos los requisitos siguientes:



a) se presta, al menos en parte, a distancia por medios electrónicos, como un sitio web y/o una aplicación para dispositivos móviles;

b) se presta a petición de un destinatario del servicio;

c) implica, como elemento necesario y esencial, la organización del trabajo realizado por personas físicas, con independencia de que este se realice en línea y/o en un lugar o área determinada; Toda persona física que realice trabajo en estas plataformas, es trabajadora y por tanto amparada por los principios de esta ley.

¿Quién pagará la seguridad social de los empleados en las apps?



En el caso de que los trabajadores de plataformas digitales tengan el carácter de autónomos, la plataforma contratante deberá verificar que dichas personas estén afiliadas a la seguridad social, en sus subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales y cumplan con sus obligaciones de realizar aportes.



De lo contrario, deberán asumir directamente el pago del 100 por ciento de los aportes como si fuesen empleadores, y en caso de que se concrete un riesgo protegido por la seguridad social, deberán responder por sus consecuencias en los mismos términos en que lo haría la entidad de seguridad social.

La plataforma contratante deberá verificar que dichas personas estén afiliadas a la seguridad social. Foto: iStock / Cortesía Dattis

¿Cómo quedaría la licencia de paternidad?



De las actuales dos semanas, aumentaría hasta llegar a las 12 en el 2025. El aumento sería progresivo de la siguiente manera: quedaría en 5 semanas desde la vigencia de la ley, subiría a 8 semanas en el 2024 y llegaría a 12 en el 2025.

¿Cómo serían las subidas de salario?



Según el borrador del proyecto de ley, todo trabajador tendría derecho a que su salario, si es superior al salario mínimo legal, sea incrementado en un porcentaje por lo menos igual al que tenga la inflación causada al 31 de diciembre y este tendría que ser aplicado el primero de enero de cada año.

Servicio doméstico



En cumplimiento del Convenio 189 de la OIT, el borrador dice que la persona trabajadora del servicio doméstico debe ser vinculada mediante contrato de trabajo escrito, contratación que será estipulada de conformidad con las normas laborales existentes y depositado en el Ministerio de Trabajo para su seguimiento a la formalización, así como las novedades relativas a trabajo suplementario, y a sus accidentes de trabajo y enfermedad laboral.