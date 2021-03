Los productos que deberían pagar IVA y los que no, según expertos

En un documento de 225 páginas, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que este miércoles presentó al país el informe con las recomendaciones que serán uno de los insumos principales para la reforma fiscal que se avecina, detalló los bienes y servicios que su juicio deberían continuar excluidos del impuesto o exentos (que sigan con tarifa cero).

Para ello, los encargados de hacer estas recomendaciones dividieron el tema en cuatro categorías: la primera es para aquellos productos y servicios sobre los que no se recomienda ninguna reforma, por lo menos a corto plazo; la segunda categoría corresponde a aquellos para los que se consideró que una reforma es conveniente; en la tercera están aquellos para los que una reforma puede ser posible con el tiempo, condicionada por la implementación de reformas acompañantes, y en el cuarto grupo se ubicaron aquellos sobre los que No hay claridad sobre si debe reformarse o no.

Exclusiones del IVA

Se incluyó una amplia gama de exclusiones que son comunes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y están permitidas por la Comunidad Andina. Incluyen los servicios públicos, transporte de personas enfermas/heridas; cuidado hospitalario y médico; sangre, tejidos y órganos humanos; cuidado odontológico; trabajo benéfico; educación; actividades no mercantiles de organizaciones sin ánimo de lucro; seguros y reaseguros; arrendamiento de bienes inmuebles; servicios financieros; suministro de terrenos y edificaciones

Servicios inmobiliarios para individuos.

Servicios de administración pública, servicios obligatorios de seguridad social.

Servicios de soporte para los servicios públicos.

Servicios sociales y servicios sanitarios para personas.

Servicios educativos

Servicios financieros y relacionados.

Servicios domésticos.

Una reforma es conveniente

Servicios recreativos.

Actividades culturales.

Actividades deportivas.

Servicios de apoyo para el transporte.

Otros químicos y fibras artificiales.

Petróleo crudo.

Químicos básicos.

Papel y productos de papel, materiales impresos y artículos relacionados.

Ciertos servicios de telecomunicaciones, incluidos los servicios de transmisión y suministro de información.

Los servicios excluidos de acceso y conexión a internet del IVA.

Computación en la nube, hosting y diseño web.

• Computadores para uso personal de menos de 50 UVT y tabletas y celulares de menos de 22 UVT.

Carbón, lignito y turba.

Productos de plástico y goma.

Ciertos motores y llantas.

Transporte en general (salvo por el transporte terrestre o férreo de pasajeros).

Servicios de consultoría ofrecidos por centros educativos.

Reforma es condicionada

Productos agrícolas y hortícolas.

Transporte de pasajeros.

Gas natural.

Servicios de apoyo para el sector agrícola, incluidos los insecticidas y fertilizantes.

Electricidad, gas y agua, como también los servicios relacionados de distribución.

Carne, pescado, frutas, vegetales, aceites y grasas.

Agua natural.

Maquinaria para uso agrícola.

No existe claridad sobre la reforma

Alcantarillado, tratamiento y eliminación de residuos.

Las recomendaciones sobre los productos exentos

Bajo el mismo esquema de clasificación, así fueron categorizados los productos y servicios que hoy están exentos, es decir que su tarifa es cero, y que a juicio de los expertos deberían o no tener reformas para que paguen IVA y aquellos en los que no se recomiendan ajustes o en los que se sugieren cambios bajo ciertas condiciones.

Reforma es conveniente

Libros científicos y culturales, diarios, revistas y periódicos.

Res, puerco, carne ovina, carne de caprino.

Biodiesel mixto.

Alcohol carburante.

Los servicios exentos del IVA de conexión y acceso a internet.

Armas y municiones (vendidos a individuos particulares y organizaciones no gubernamentales).

Motocicletas.

Exoneraciones del IVA.

De este grupo, , la Comisión señala que el consumo de carne es una fuente substancial de emisiones de CO2 y esto es una consideración al evaluar la justificación de la imposición preferencial. Sin embargo, señala que aplicar el IVA sobre la carne probablemente generaría un impacto distributivo negativo. “Idealmente, esto podría compensarse después que un mecanismo de compensación esté en pleno funcionamiento”, señala el informe.

Reforma es condicionada

Arroz, leche, crema, huevos, pescado, queso.

Bicicletas.

Toallas y compresas sanitarias.

