Reforma de salud no se puede aprobar sin aval fiscal, advierten exministros de Hacienda

La aprobación de la reforma a la salud avanza en el Congreso de la República pese que aún no cuenta con un concepto de viabilidad financiera por parte del Ministerio de Hacienda. Incluso, en Cámara se alcanzó a aprobar el 49 por ciento del articulado.



Para la ponente de la reforma, la representante Martha Alfonso Jurado, este concepto no se requiere, una afirmación que generó la reacción inmediata de diferentes exministros de Hacienda que contradicen sus palabras.



Foto: Milton Díaz / El Tiempo

El exministro Juan Camilo Restrepo, señaló que tramitar un proyecto de ley como el de la reforma a la salud sin conocer de antemano sus costos fiscales "no solo es una irregularidad legal que acarrea inexequibilidad en caso de ser aprobada, sino un quebrantamiento al sentido común".



Y es que toda reforma que implique un gasto público debe tener el aval del Ministerio de Hacienda, si bien se puede presentar durante cualquier momento del trámite legislativo, no se puede aprobar sin este concepto.

Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Según el exministro José Manuel Restrepo, no tener una viabilidad financiera, aparte de no ser prudente fiscalmente, "pone en riesgo el proyecto desde el punto de vista jurídico en su trámite y seguramente no pasaría el análisis que realice la Corte Constitucional".



Además, dice que es "absolutamente obvio que, por lo menos, la implementación de los centros de atención primaria en salud requerirán recursos adicionales".



Incluso, José Manuel Restrepo citó un comunicado reciente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) en el cual señala que esta reforma significaría recursos adicionales anuales de 6,7 billones de pesos que no están incluidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.



Francamente no entiendo como se puede decir que no requiere viabilidad financiera.



"En beneficio del espíritu del propio proyecto, independiente del debate sobre si es o no conveniente, este tipo de afirmaciones son por lo menos improvisadas y/o chambonas", aseguró el exministro refriéndose a lo dicho por la congresista.



Entre tanto, el exministro Rudolf Hommes manifestó que la votación del proyecto de reforma de la salud no debería proceder sin un concepto de Hacienda sobre su viabilidad financiera y sin tener en cuenta las dificultades tecnológicas y administrativas que tendrán que superar para no dejar al país sin salud.



"No tengo dudas de que el cambio va a resultar en un deterioro mayoritario del acceso a la salud. El tiempo dirá si tengo razón, pero será demasiado tarde para remediarlo. Lo sensato sería estudiar mejor los aspectos prácticos de la reforma para no cometer los errores previstos", agregó.