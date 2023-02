En el proyecto de ley que busca reformar la salud en Colombia hay cifras de lo que costarían algunos de los cambios que quiere hacer el Gobierno; sin embargo, todavía no hay certeza acerca del costo total.



En el Ministerio de Hacienda aseguran que darán a conocer estos números. De momento, lo que se expresa en el proyecto es que se financiará tomando como punto de partida los recursos destinados al sistema en el 2023 y que adicionalmente el Gobierno hará un esfuerzo orientado a robustecer la atención primaria y el fortalecimiento de la red hospitalaria pública.



Hay que tener en cuenta que hoy en día la Adres maneja el 95 por ciento de los recursos de la salud y que estos son unos 80 billones de pesos. La principal fuente de financiación es el Presupuesto General de la Nación, que para este año contempla 50,2 billones de pesos.



Según le dijo a EL TIEMPO el director de la Adres, Félix León Martínez, con esta reforma aumentaría el peso del gasto público en salud de 5,4 a 5,7 puntos del PIB. “Aquí no se consideran los gastos de inversión en infraestructura ni el saneamiento de los hospitales públicos, que tendrían un costo adicional”, dijo.

Adres como pagador único

La reforma de la salud que radicó este lunes el Gobierno de Gustavo Petro contempla que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) funcione como un pagador único. Esta entidad sería la encargada de recibir todos los recursos del sector y girarlos directamente a los prestadores, ya sean hospitales y EPS, entre otros.



La desconcentración de la Adres se basaría en la conformación de siete regionales que contratarían la red y tendrían la asignación presupuestal para ordenar el pago de servicios y 32 oficinas departamentales, que recibirían y auditarían en primera instancia tanto cuentas médicas como incapacidades y licencias, además del Soat, que actualmente se audita centralizadamente.



El gasto central de la Adres y su reorganización tienen un costo, que según el proyecto podría llegar a 1,01 billones de pesos, como opción más viable, si la validación de las cuentas se hace con sistemas de inteligencia y no de manera manual, como se ha hecho tradicionalmente.

Esos recursos contemplan una nómina de 819 personas, que costaría 95.180 millones al año, además de los costos que podrían tener la instalación y la operación de las oficinas. Igualmente, se tiene en cuenta la inversión en desarrollo de software y plataforma, que soportaría el mayor desarrollo tecnológico y la capacidad de análisis.



Sin embargo, si la auditoría es manual el costo podría llegar a los 3 billones de pesos, según especifica en el proyecto de ley.



Para la estimación de los costos, los cálculos que contempla la reforma parten de la necesidad de revisar y reconocer un promedio de 3 atenciones especializadas y hospitalarias por ciudadano al año, que a su vez incluyen un grupo de servicios como parte integral de la atención.



El estimado de la reforma supone 156 millones de cuentas médicas que deben ser auditadas y reconocidas anualmente en las 32 oficinas departamentales y el Distrito Especial; finalmente aprobadas y ordenado el pago por parte de los Fondos Regionales de Seguridad Social, que a su vez solicitarán los respectivos giros a la Adres.

Gobierno radicó en el Congreso la reforma a la salud. Foto: Presidencia

¿Cuánto cuesta la inversión en infraestructura?



Con el fin de desarrollar un modelo de atención preventivo, predictivo y resolutivo, basado en la atención primaria que facilite el acceso en las zonas rurales, la reforma plantea una estrategia de intervención en infraestructura, dotación y tecnología para fortalecer la red pública de prestación de servicios.



En concreto, habla de transformar los Centros y Puestos de salud en Centros de Atención Primaria de las Instituciones de Salud del Estado. La idea es contar con un centro por cada 20.000 habitantes.



Adicional a ello, se contempla intervenir la infraestructura hospitalaria para ampliar la capacidad instalada, mejorar la oferta de servicios, innovación en la dotación y fortalecer las estrategias de telesalud y telemedicina, entre otros.

En total, se proyecta que los costos de infraestructura serían de 1,67 billones de pesos para el 2023. Para los Centros de Atención Primaria irían 663.638 millones de pesos, para la infraestructura hospitalaria intramural nivel 1 alrededor de 200.000 millones de pesos, para el nivel 2 y 3 otros 510.000 millones de pesos y para la nacional 300.000 millones de pesos.



Este costo ascendería a 4,04 billones de pesos en el 2024, subiría a 4,2 billones de pesos en el 2025 y sería de 1,4 billones de pesos en el 2026. De aquí a cuatro años, suma 11,3 billones de pesos.

Inversión para el sistema de información



La reforma también plantea crear un sistema de información único, público, transparente, disponible en línea, que usando los últimos recursos tecnológicos de Big Data y procesamiento digital de imágenes permita recuperar el máximo de información económica, clínica, científica, tecnológica, técnica y administrativa. El elemento principal deberá ser la historia clínica única.



Para ello, el proyecto de ley contempla recursos por 73.000 millones de pesos.

Costos de prestación primaria



El proyecto de ley dice que el valor total del costo de la prestación de servicios primarios para la población colombiana para el 2023 se estimó en 24,86 billones de pesos, a partir del valor per cápita costeado para la prestación de servicios de salud primarios en hospitales públicos.



Este costo se determinó tomando como referencia el valor per cápita en hospitales públicos para el 2023 de la prestación de servicios de salud primarios, para una población objetivo de 17,3 millones de personas, cuyo costo total es de 8,79 billones de pesos y el valor per cápita año es de 508.232 pesos.

Costeo de los trabajadores de salud



El proyecto también dice que hay que formalizar a los trabajadores de la salud, abandonar la intermediación laboral y la vulneración de los derechos y que para ello se requieren 9 billones de pesos.

Capitalización de la Nueva EPS



En el articulado se propone una capitalización de la Nueva EPS. Sin embargo, dentro del documento se dice que este no será un costo atribuible a la reforma, dado que fue incluida en el Plan de Desarrollo y obedece a la necesidad, en cualquier caso, de fortalecer esta institución en cualquier escenario.



La Nueva EPS, que tiene en la actualidad 5 millones de afiliados en el régimen contributivo y 5,3 millones en el subsidiado podría quedar con 11,5 millones de personas en el corto plazo.