A pesar de los inconvenientes que ha tenido la reforma agraria para iniciar con la compra de tierras, hoy se entregarán de manera oficial las primeras 3.500 hectáreas que beneficiarán a más de 6.100 familias rurales en 16 municipios de 13 departamentos del país.



Para ello, se realizará un evento desde el predio Costa Azul, en la vereda Las Lomas en Montería (Córdoba), al cual acudirá el presidente Gustavo Petro. Aquí se entregará un predio de 114 hectáreas.



Este fue comprado a mediados de febrero por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) al Fondo de Víctimas tras recuperarlo de los bienes del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos, y ahora será adjudicado a campesinas sin tierra en esa región como parte la justicia social y aporte a la Paz Total del Gobierno Nacional.

¿Quién recibirá la tierra?



En total, la primera compra es de 29 predios, que representan 3.532 hectáreas de tierra. El monto de esta adquisición asciende a unos 22.000 millones de pesos.



El primer paquete de tierra se dividirá de la siguiente manera:



• 169 hectáreas para comunidades campesinas de las cuales el 93 por cienro son mujeres rurales en Montería y San Jacinto (Bolívar).



• 127 hectáreas para personas en proceso de reincorporación en cumplimiento del Acuerdo de Paz, ubicadas en tres Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación-ETCR, en Tumaco (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá) e Icononzo (Tolima).



• 3.236 hectáreas para comunidades indígenas en Sabanas de San Ángel y Santa Marta (Magdalena), Agustín Codazzi (Cesar), Dagua (Valle del Cauca), Toledo y Chitagá (Norte de Santander), Hato Corozal (Casanare), Puracé (Cauca), Balboa (Risaralda), Pijao (Quindío) y Pasto (Nariño).

Según el Ministerio de Agricultura, las familias que recibieron estos predios tendrán acompañamiento y capacitación en servicios complementarios como asociatividad, inclusión financiera, comercialización y logística, entre otros, para fortalecer sus proyectos productivos.



El director general de la ANT, Gerardo Vega Medina, resalto que “ya se han formalizado más de un millón de hectáreas de tierra y se espera adjudicar al menos 500.000 más en 2023.

Retos de la reforma agraria

Cecilia López fue consultora internacional del Banco Mundial y del BID. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Según le dijo la ministra de Agricultura Cecilia López a EL TIEMPO, la limitación que han tenido hasta ahora en la reforma no ha sido de plata, sino de una oferta menos en los sitios adecuados que cumpla con los requisitos.



"Toda la demanda por tierras se está concentrando en la región Caribe y el Magdalena Medio. El problema es que la mayor parte de la oferta no está ahí. En total, tenemos 1,7 millones de hectáreas ofertadas. De Fedegán hemos recibido unas 284.000, de las que serían aptas unas 54.000 en todo el país. Sin embargo, solo hay unas 3.563 por esa zona que cumplan con los requisitos de ser productivas y no estar ligadas al conflicto, entre otros. Y esta cifra podría subir a unas 5.000. Estamos en un proceso de filtro", señaló la ministra.



Por ello, el Gobierno quiere que se incremente la oferta para poder avanzar en la reforma agraria. Incluso, el presidente Gustavo Petro les advirtió a los ganaderos que el acuerdo que firmaron el año pasado es “para ya” y que sería “triste” que no fuera cierto.



Ante ello, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, le respondió que sí van a cumplir, pero que esta es solo una de las fuentes que contempla el acuerdo de paz con las Farc y que las mejores tierras las tiene la SAE.