Casi dos años después de haber sido radicado el Proyecto de Ley 301 de 2020 Cámara , 511 de 2021 Senado, y luego de haber logrado su aprobación en 3 debates, la iniciativa de reforma y adición de la Ley 675 de 2001 quedará archivada en razón de que no completó su trámite legislativo al no haber sido sometido al último debate en Sesión Plenaria ( y no fue incluido para las sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente de la República).

Nos consta a varias personas el estudio de fondo que se realizó al articulado que llegó al Senado y el deseo de tratar que la nueva norma, originada en la Cámara de Representantes, sirviera para solucionar problemas de los constructores que son los propietarios iniciales que tienen a su cargo la estructuración de los proyectos inmobiliarios, desarrollarlos y comercializarlos y además generar empleo, así como los que a diario afrontan los administradores y las copropiedades.



Tampoco podemos negar las oportunidades que el senador ponente Germán Varón Cotrino concedió para la participación de las personas y gremios de la construcción y de las copropiedades.



Manifesté a través de este espacio y directamente ante el Congreso , mi preocupación por la idea inicial de que se pretendiera cambiar la estructura de la Ley 675 de 2001 que, a mi criterio, solo requería de algunos ajustes menores.



También insistí en que la Ley no podía regular temas de otras materias y leyes. De igual manera me uní a la posición de quienes consideraron que permitir la vivienda turística en todas las copropiedades, salvo que se prohibiera, crearía un caos en aquellas que hubieran sido concebidas y vendidas desde un comienzo como uso residencial permanente.



El 13 de noviembre de 2020 después de la radicación del proyecto de Ley 301 en el mes de agosto de 2020, hice un análisis y propuestas sobre su contenido y en ese entonces concluí : “La derogatoria o la reforma integral de una Ley que fue tan estudiada y tan bien estructurada, por una norma más restrictiva y todavía más exhaustiva que la anterior (que sí lo justificaba), puede generar confusión, intranquilidad y conflictos; tener un efecto contrario para la seguridad y convivencia y afectar económicamente al Sector de la Construcción y de las Copropiedades, que lo que más bien requiere son estímulos”.



En la ponencia para segundo debate se mejoró, se recortó y se ajustó aún más el proyecto, pero aún persistía una regulación confusa y muy exhaustiva y extensa de algunas previsiones.



Considero que se trabajó a conciencia por el Congreso, especialmente por la Comisión Primera del Senado, por el sector público y privado y si bien la intención pudo ser buena, al suprimirse aspectos centrales como la Inspección, Vigilancia y Control, el Registro Único de Administradores, el Consejo Nacional de Propiedad Horizontal, y otras previsiones, por sólidas razones ya no existía suficiente justificación para los cambios que se proponían, lo que fue entendido por los legisladores.



No obstante, pudimos revisar la Ley 675 de 2001, profundizar en su estudio, valorarla y encontrar lo positivo de esta y lo que requiere algunos ajustes.



Considero que, si bien el ponente y su equipo y las personas que tratamos de aportar para que, si salía de todas formas el proyecto, al menos quedara lo mejor posible y claro para todos, lo más conveniente fue su archivo como lo habían solicitado algunos gremios de la Propiedad Horizontal.



Seguimos pensando que la Ley 675 de 2001, tan sólida y bien estructurada, seguirá siendo, por muchos años más, la base para el desarrollo normativo y práctico de tantas copropiedades en Colombia.