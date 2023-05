A pesar de que los artículos relacionados con la reforma a la salud se habían eliminado del Plan Nacional de Desarrollo para que no pasaran de ‘agache’, hay uno que revivió y que se podría aprobar esta semana en las plenarias del Congreso, pues estas tienen plazo máximo hasta este 7 de mayo.



Se trata del artículo que dice que la Adres realizará el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado, destinados a la prestación de servicios de salud, a las instituciones y entidades que presten dichos servicios.

Que la figura de giro directo esté incluida al mismo tiempo tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el proyecto de ley llama la atención de los congresistas, que creen que les quieren meter por detrás este aspecto de reforma de la salud, pues de no aprobarse en un lado denuncian que quedaría en el otro.



La cuestión es que todos los artículos relacionados con la salud se habían eliminado en primer debate debido a que se llegó a la determinación de que los mismos debían adelantarse en el seno de la Comisión Séptima; sin embargo, este volvió a aparecer.

Esto significa que si se aprueba esta semana y no llegaría a salir la reforma de la salud, quedaría aprobado.

Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, es filósofo de la Universidad Javeriana. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

“La reforma a la salud se está desarrollando en otra propuesta del Gobierno, así que este artículo no busca ni suplirla ni avanzar en su alcance. Como se mencionó el artículo busca fortalecer el flujo de recursos del sector salud, labor que ya ha venido desarrollando la Adres para garantizar recursos a los prestadores”, dijo hace unas semanas Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

De momento, esta semana no aparece agendado el proyecto de reforma de la salud para continuar su primer debate. La iniciativa recibió el voto afirmativo en su ponencia, pero se diluyó el quórum justo cuando iban a comenzar a discutir el articulado.



Esto porque los partidos que antes eran de la coalición de gobierno (Liberal, Conservador y la U) no llegaron a un acuerdo con el Gobierno y, por ende, dieron la orden que no podían apoyar el articulado propuesto por el Ejecutivo.