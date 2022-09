Las cajas de compensación familiar atienden a la tercera parte de los afiliados al sistema de salud, es decir, a unos 14 millones de personas. Por ello, que la ministra de esta cartera, Carolina Corcho, haya pedido que los recursos que tiene a su cargo sean por una cuantía menor preocupa a Asocajas. Así lo expresa Adriana Guillén, presidenta del gremio, el cual celebrará desde hoy y hasta el próximo viernes la edición número 32 de su congreso en Cartagena.



La ministra Corcho planea presentar en octubre su proyecto de reforma de la salud. ¿Qué les parecen los puntos que han conocido?



Tiene cosas muy buenas y otras que nos preocupan mucho. Las buenas son que para el nuevo Gobierno es importante trabajar en la promoción y prevención de la salud. Sin embargo, nos preguntamos si al eliminar las EPS estamos realmente solucionando los problemas estructurales del sector. Ello porque si quitamos a ese actor se seguirían interponiendo tutelas frente a las entidades territoriales o a quien asuma las funciones de gestión administrativa y operativa porque vamos a seguir necesitando más médicos especialistas. En la medida en que no tenemos el personal médico, las citas se van a demorar y las tutelas seguirán. También es necesario analizar la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) y el desabastecimiento de medicamentos. La ministra nos ha contado de su propósito, pero no nos ha dicho cómo lo va a hacer. La gente tiene que saber qué va a pasar, quién la va a atender, quién le va a decir cuál es la ruta a seguir cuando esté enfermo. Eliminar a un actor del sistema que ya aprendió a hacer las cosas, y que las está haciendo bien, no es la solución. Es normal que salgan las EPS que no tenían la capacidad financiera y operativa, pero que se vayan quedando las que saben hacer bien las cosas.



¿Qué le parece que la ministra pida bajar los recursos de la salud?



Como líder del sector, tiene que hacer su mejor esfuerzo para cuidar las finanzas del sistema porque si no lo hace y al omitir algún tipo de acción genera una crisis, también va a ser responsable. Queremos transmitirle al Gobierno que nosotros estamos abiertos a trabajar en esos problemas estructurales del sistema de la salud y que entendemos que hay lugares dispersos y distantes donde este modelo actual no funciona y donde efectivamente hay que buscar otro. Estamos dispuestas a ayudar, pero haciendo un llamado a que cualquier medida o decisión que se tome sea con mucha responsabilidad.



¿Y les preocupa que se puedan dar señales de querer propiciar una crisis extrema?



Aquí hay que recordarle al Gobierno Nacional que ellos tienen una obligación, que es la de evitar la crisis y, si no, por lo menos la de conjurarla. En este momento no vemos una crisis, pero si se toman medidas inadecuadas de parte de la administración eso sí podría generarlas y ellos serían igualmente responsables en la generación de una crisis.

¿Pero en estos momentos no la hay?



No, en estos momentos no hay una crisis, hay un descreme, que es distinto y es natural. Ahora bien, al tomar medidas que no se piensen bien sí se puede generar una crisis y, en ese caso, las autoridades también serían responsables o bien por generar una crisis o bien por no controlarla debidamente.

Ante esta coyuntura, ¿qué temas se van a tocar en el Congreso que celebra el gremio?



Queremos visibilizar el papel que cumplen las cajas de compensación en materia de inclusión social, cultural y económica, y vislumbrar los servicios que ofrecemos a los más de 10,3 millones de trabajadores afiliados y 10,6 millones de beneficiarios.



¿Cuáles son los aportes que hacen las cajas de compensación familiar?



Los aportes los hacen más de 681.600 empresas. De estas, solo el 3,1 por ciento son grandes y medianas y el 97 por ciento son micro y pequeñas. Sin embargo, el 73 por ciento de los aportes del sistema provienen de las grandes y medianas. Eso significa que las compañías grandes –que son pocas– subsidian a las micro y pequeñas, de forma tal que sus trabajadores de menores ingresos son quienes reciben más beneficios. Estamos empeñados en reivindicar nuestra prestación social, que tiene un efecto de distribución social muy importante. Hay que recordar que hoy en día el aporte no es de 4 puntos sobre el valor de la nómina, sino que realmente es de 2,7 por ciento porque hay una deducción tributaria. Durante el primer semestre del año las cajas entregaron 1,2 billones de pesos en subsidios de cuota monetaria para más de 4,6 millones de hogares vulnerables del país.

¿Cuál es el perfil de las personas que están afiliadas a las cajas actualmente?



El 76 por ciento de la población afiliada devenga entre 1 y 2 salarios mínimos, un 16 por ciento tiene ingresos entre 2 y 4 salarios, y solo un 9 por ciento devenga más de 4 salarios. De esta población, 4,5 millones son mujeres, 5,7 son hombres y 658.000 son adultos mayores. Además, se beneficia a 541.000 niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a través del Fondo de Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria.

¿Qué otros beneficios ofrecen en las cajas?



Estamos en diferentes sectores. Por ejemplo, las cajas reparten subsidios de vivienda. En los últimos 4 años hemos asignado cerca de 236.000 subsidios por 5 millones de pesos y solo en el 2021 el sistema de compensación familiar destinó más de 1,1 billones de pesos de subsidios de vivienda de interés social para más de 69.000 beneficiarios.



También entregamos subsidios para el mejoramiento de vivienda y estamos esperando a que la ministra de Vivienda nos autorice a entregar subsidios para la compra de vivienda usada en aquellas ciudades en las que se haya agotado el suelo urbano, como por ejemplo en Medellín y en Cali.



También está el fondo de cesantías, donde lo que hacemos es generar políticas de empleo, o estamos trabajando para poder expandir todo el sistema de cuidado que realizan las cajas. Hoy en día, tenemos 2 millones de adultos mayores afiliados o beneficiarios del sistema.



Además, nuestros recursos también se irrigan al régimen subsidiado de salud. Somos una de las fuentes que soportan el ritmo subsidiado de salud. Le entregamos a la Adres anualmente cerca de 707.000 millones de pesos. Adicionalmente, estamos en el régimen contributivo y subsidiado con EPS.