A pesar de que en varias ocasiones ha estado a punto de debilitarse, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), liderado por Alejandra Botero Barco, busca ahora fortalecerse a través de un rediseño institucional que se llevará a cabo durante los próximos meses.



En el Decreto 1893 del 2021, publicado el pasado 30 de diciembre, se sientan las bases para modificar la estructura de la institución. Se crearán nuevas subdirecciones, se suprimirán algunas y otras se mantendrán.



El objetivo es potenciar el rol estratégico de la entidad, fortalecer los vínculos con las regiones y darle autonomía a la administración de los recursos de regalías. Además, se profesionalizará la planta de personal.



Con ello, Botero piensa que se fortalecerá el rol de la institución en la planeación de políticas públicas de largo plazo del país. Además, se le dará cumplimiento a una serie de lineamientos, como los planteados por la Ocde.

¿Qué cambios habrá?

La estructura de la entidad pasará de estar compuesta por una dirección general y dos subdirecciones generales (la de asuntos territoriales y la de sectoriales) a cuatro. Las dos nuevas son: la de inversiones, seguimiento y evaluación y la de regalías.



La primera de ellas es importante para el manejo de la inversión pública, función que lleva a cabo la entidad, y que a lo largo de los últimos años ha existido la tentación de trasladar al Ministerio de Hacienda.



De hecho, en enero del 2019 varios exdirectores del DNP, como María Mercedes Cuéllar, Juan Carlos Echeverry, Cecilia López y José Antonio Ocampo, presentaron una misiva en la que solicitaron eliminar el artículo 35 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que proponía unificar el manejo de los presupuestos de funcionamiento e inversión bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, en ese año liderado por Alberto Carrasquilla.



Sin embargo, para algunos este no es el momento más conveniente para hacer este tipo de reformas. “No tengo claro cuál es el valor agregado de que ahora esa función esté a un nivel de un subdirector general y que el DNP tenga 4 subdirectores generales, equivalentes a 4 viceministros. No creo, además, que sea el mensaje indicado ante la difícil coyuntura fiscal”, le dijo a EL TIEMPO Luis Fernando Mejía, también exdirector de la entidad y actual director de Fedesarrollo.



Respecto a la nueva subdirección general enfocada en las regalías, se creará una subdivisión independiente que tendrá autonomía de tal manera que si el próximo gobierno quiere crear una agencia aparte podrá hacerlo.



Adicional a ello, las dos subdirecciones generales que se mantienen se fortalecerán. Por ejemplo, para aumentar el lazo con las regiones se crearán una subdirección de fortalecimiento fiscal territorial y otra de planeación territorial.

Buscan que en las regiones no solo haya expertos enfocados en regalías sino trabajadores de otras áreas como, por ejemplo, de asuntos técnicos o transporte, entre otros.

Con ello, Botero explica que buscan que en las regiones no solo haya expertos enfocados en regalías sino trabajadores de otras áreas como, por ejemplo, de asuntos técnicos o transporte, entre otros.



Con todo este ajuste, a la dirección general liderada por los directores de Planeación se le quitarán cargas y, con ello, se ganará eficiencia debido a la alta rotación que ha habido en los últimos años.



Y es que desde el 2000 han pasado hasta 12 directores por el DNP y en promedio estos no duran ni dos años. Solo en este gobierno han estado en la entidad tres de ellos: Gloria Alonso, Luis Alberto Rodríguez y la actual, Alejandra Botero.



Otros cambios llamativos en la estructura son la creación de una dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz y una Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, como recomendó la Ocde.



Más empleos permanentes

Con este rediseño, también se busca fortalecer el capital humano de la entidad. El objetivo será profesionalizar a los trabajadores y volver permanentes puestos de trabajo que en este momento son de contratistas. La meta es que el número de empleados permanentes aumente de los 387 actuales a 504, es decir, habrá 117 más.

Para ello, en el Decreto 1894 del 2021 se estipula que se eliminarán 76 empleos y se crearán 193. De estos, 117 serán los que pasarán a ser permanentes y a los 76 eliminados se les redefinirá su misionalidad.



Todo ello no tendrá un costo adicional. Botero explica que para este rediseño no se pidieron recursos adicionales sino que unos 25.000 millones de pesos se pasaron del presupuesto de inversión al de funcionamiento.



Adicional a ello, la entidad trabajará en remodelar el edificio. “Aprovechando el aprendizaje de la pandemia, vamos a tener muchos más espacios colaborativos y menos puestos formales”, dijo.



