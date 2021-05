‘Recuperar la economía exige gente con habilidades digitales’

La economía global y las dinámicas laborales como las conocíamos antes se han visto gravemente impactadas por la pandemia del covid-19. Esta situación, sin embargo, hizo que la transformación digital se acelerara a niveles nunca antes vistos, convirtiéndose en una oportunidad en medio de la crisis. Aunque trajo consigo nuevos y grandes retos.

El trabajo remoto se convirtió en la forma más utilizada. De esta manera, las proyecciones que se tenían para dentro de muchos años sucedieron en solo unos meses. Y para hacer frente a esta nueva realidad, las habilidades digitales han pasado a ser fundamentales. Sin embargo, no todas las personas tienen los mismos recursos para asumir esta nueva exigencia. Es algo que desde los gigantes Microsoft y LinkedIn llaman brecha de habilidades digitales.



Teniendo en cuenta los cambios cada vez más visibles en los requerimientos de las empresas al momento de contratar a sus empleados, estas dos corporaciones se unieron junto a GitHub, en junio del 2020, para ayudar a cerrar la brecha de habilidades. Propusieron la iniciativa social sin ánimo de lucro Global Skilling, con la idea inicial de capacitar a 25 millones de personas en situación de vulnerabilidad, personas de ingresos bajos, mujeres y minorías de 249 países y territorios. Las expectativas se superaron, y a la fecha van más de 30 millones. Cinco millones de ellas están en Latinoamérica. Más de 385.000, en Colombia.



(Lea también: Dólar y acciones, entre la tensión social y el contexto internacional).



Con ayuda de los datos recolectados por el programa Economic Graph de LinkedIn que lleva varios años en operación, definieron diez empleos que son altamente demandados por los empleadores, tienen un crecimiento estable en los últimos cuatro años, pagan un salario del que se puede vivir y requieren habilidades que se pueden aprender en línea.



Desarrollador de software, representante de ventas, especialista de marketing digital, analista de datos y diseñador gráfico son algunos de estos empleos. Para acceder a estos cursos, propusieron brindar acceso gratuito en LinkedIn Learning, Microsoft Learn y GitHub Learning Lab. Al terminarlos, se obtiene una certificación con Microsoft Certifications.



EL TIEMPO habló con Jorge Cella, director de Filantropía para Microsoft Latinoamérica, y con Ramiro Luz, head de LinkedIn Talent Solutions para Hispanoamérica, sobre esta iniciativa, que tenía como fecha final el 31 de marzo de 2021, pero por su gran impacto han decidido prolongarla hasta finales de año, en una segunda etapa.



(Además: ‘Empleo para jóvenes debe tener un capítulo especial en los diálogos’).

La pandemia ha supuesto un reto en todos los ámbitos, y uno de esos es la economía. En ese sentido, ¿por qué es tan importante capacitar a las personas en un momento como este?



Ramiro Luz: Más allá de la crisis económica y de los números de desempleo, hay otra cosa que ya venía en marcha y que tomó bastante velocidad ahora, que es un cambio en el perfil que se contrata, lo que llamamos brecha de habilidades. Ya estaba en rumbo debido a la transformación digital. Las empresas venían cambiando sus modelos de negocio y eso ha implicado que demanden diferentes tipos de conocimiento en sus equipos. Con la pandemia, todo esto tomó una velocidad acelerada. Muchas empresas, que habían avanzado en esa dirección, tuvieron que cambiar en pocos meses lo que quizás les hubiera tomado años. Así que es algo sumamente importante para los trabajadores y para los países.



Jorge Cella: Lamentablemente, en Latinoamérica la pandemia nos ha pegado muy duro, sobre todo en la parte económica. Ha crecido mucho el desempleo y tenemos muchas personas en vulnerabilidad, a nivel de pobreza. Entonces nos hemos cuidado mucho de, en lugar de ofrecer cualquier curso, enfocarnos en lo que realmente estamos seguros de que los va a ayudar a conseguir ese próximo empleo, los va a ayudar a insertarse en el nuevo mundo que requiere estas habilidades.

Con la pandemia se han roto barreras en cuanto a la tecnología y se han cambiado los hábitos laborales. ¿Qué posibilidades creen que hay de que, cuando esta situación termine, las dinámicas de trabajo remoto sigan en pie?



Cella: Nosotros creemos que esto ha cambiado para siempre. Tal vez la organización que ha tenido cambios más abruptos ha sido educación. Estábamos pensando que lo que pasó el año pasado y que sigue pasando este año iba a pasar dentro de cinco o diez años, que es la educación virtual. Se tuvieron que transformar rápidamente. Estos esquemas mixtos van a seguir. Por ejemplo, yo no creo que vuelva a viajar tanto como viajaba antes.



(Siga leyendo: Las claves para la elaboración de la nueva reforma tributaria).



Luz: Sectores tradicionales de la economía, que eventualmente nunca lo habían pensado, se han dado cuenta de que funciona. Y hay otro movimiento que impulsa esto: la búsqueda de talento, que es un mercado que al final trabaja con recursos limitados. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, los desarrolladores de software, las empresas están dispuestas a buscarlos donde existan, sea en Colombia, Centroamérica, Brasil o la India. Es algo que ya estamos observando. Ya sucedía antes con fuerza, pero ahora con este avance rápido que tuvimos del trabajo remoto va a seguir pasando cada día más.

Desde Microsoft plantean que ninguna empresa puede por sí sola cerrar la brecha de habilidades. Pero este proyecto tiene un impacto social, que a la vez es muy importante en la recuperación de la economía. ¿Tienen pensado seguir con esta iniciativa?



Cella: Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Nosotros en Colombia tenemos un acuerdo de colaboración a través del Sena, junto con Microsoft y LinkedIn, para hacerles llegar no solamente estos diez caminos de aprendizaje, sino toda la plataforma, y estamos constantemente buscando a través de soluciones de conectividad que esto llegue al que lo necesita. Porque muchas veces las personas en vulnerabilidad no saben que existe y, cuando se enteran, no se convencen de que esto es para ellos. Ahí tenemos un trabajo muy importante que hemos hecho con el Gobierno, buscando llegar a donde están las personas, empoderarlas, motivarlas. Estamos convencidos de que esto puede ayudar a la gente y que no hay ninguna manera de que un país se recupere económicamente si las personas no adquieren esas habilidades.



Luz: Y pensando hacia el futuro, esto es un proceso que continúa aquí en LinkedIn. Pensar qué recursos necesitan las personas para su avance profesional y laboral, en este momento que es particularmente delicado. Que las personas puedan incorporar los conocimientos y las habilidades que necesiten, y que las empresas puedan identificar también dónde están esas a habilidades y contratar las personas más allá de las que conocen. Que puedan estar en cualquier lugar del mundo. Eso rompe barreras muy importantes.

¿Quiénes han sido los más beneficiados con esta propuesta?



Cella: Está abierto a todo el mundo. El foco nuestro son las personas que están en vulnerabilidad, y con una fuerte perspectiva de género. Por lo menos, la mitad de personas que toman este curso son mujeres. De hecho, es alrededor del sesenta por ciento. También nos interesa ser inclusivos. Estamos haciendo cursos específicos para apoyar a población con discapacidad. Hemos dado, por ejemplo, cursos especiales para personas con problemas auditivos. Estamos buscando dar algunos para personas con problemas visuales. Para ellos, el contenido es exactamente el mismo, lo único que cambia es la manera de dar el curso.



(No se quede sin leer: ¿Qué hace falta para que el Gobierno se reúna con el Comité del Paro?).

Las mujeres siempre se han visto más afectadas por el desempleo que los hombres, es una realidad. Y la pandemia agravó esa desigualdad. Es fundamental que esto se pueda tener en cuenta...



Cella: Sí. Además, si nosotros logramos un cambio en las mujeres, el impacto en la sociedad y en la familia es muchísimo más grande. El foco también está puesto en esto. Tienen un impacto enorme en lo que les transmiten a los hijos, en lo que ven los hijos como ejemplo, en la misma economía familiar.

¿Cómo funciona Economic Graph, que es como definieron los trabajos

más demandados? Porque de ahí parte toda esta iniciativa, de los datos recolectados.

​

Luz: Eso es algo que fue construido a lo largo de los años. Es un equipo conformado por economistas y científicos de datos que trabaja, precisamente, en comprender cómo utilizamos la data que tenemos. Hoy contamos con una base de LinkedIn de más de 700 millones de profesionales y muchos millones de empresas. Cuando las personas en las empresas empiezan a interactuar, eso nos da la capacidad de comprender qué se está moviendo, o sea, qué tipo de conocimiento, experiencias y habilidades están demandados, con base en la capacidad analítica.

¿Cómo es eso de ser voceros que abogan por las innovaciones en las políticas públicas?



Cella: Justamente, a partir del análisis producido por Economic Graph se apoyan a organismos de política pública o a gobiernos para comprender este movimiento. Pero para que un gobierno determinado u organización internacional pueda pensar qué políticas hacer, dónde invertir, qué tipo de conocimientos hay que desarrollar en la población, es importante que igualmente inviertan, por ejemplo, en skills.

En cuanto al resultado de este proyecto, ¿cuántas personas han podido avanzar en el proceso de adquirir un empleo? ¿Cómo lo están midiendo?



Cella: Bueno, ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento, que es cómo medimos cuántas personas que hayan tomado estos cursos están consiguiendo un empleo. Por supuesto, hay un tema de información personal identificable que nosotros no queremos violar, entonces eso también nos impide saber esto. Estamos trabajando con los gobiernos que tienen sus propias agencias de empleo para poder compartir información.

Además del aprendizaje educativo, ¿qué otras habilidades han podido adquirir dentro de este proyecto?



Luz: En la plataforma hay una secuencia de cursos que está pensada para que sea bastante intuitiva. Están los cursos para los diez caminos que elegimos y también cursos acerca de habilidades interpersonales, por ejemplo, cómo desarrollar la resiliencia, cómo gestionar el tiempo, que son cosas sumamente importantes. También hay cursos de cómo usar las plataformas de conexión en línea, porque es fundamental que las personas estén cómodas con este tipo de interacción cuando vayan a una entrevista.



(Además: ‘Reactivación está en riesgo por los cierres’, advierten empresarios).

¿Cuáles fueron los problemas que encontraron al poner en marcha el proyecto, y cómo los solucionaron?



Cella: El desafío más grande es llegar a las personas en vulnerabilidad, no porque no queramos que estas personas se capaciten, sino porque esas son las personas que realmente lo necesitan. Hacerles llegar la información de que esto está disponible y que esto los puede ayudar ha sido lo más difícil.



KEYLA RODRÍGUEZ PARRA

Redacción Domingo