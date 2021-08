El mes pasado fue el mejor julio de la historia en compra de vivienda

La compra de vivienda nueva en Colombia pasa por uno de los mejores momentos, y así lo ratifican las cifras reveladas por Galería Inmobiliaria para el mes de julio de 2021. Los números permiten, además, prever los buenos resultados que el sector tendrá en el segundo semestre del año.



Durante el mes pasado los colombianos adquirieron 19.126 unidades VIS y No VIS en el país, con un incremento de 30 por ciento frente a julio de 2020. Con esto, el mes de julio de 2021 alcanza el récord histórico para un séptimo mes del año.

La vivienda de interés social sigue impulsando este excelente desempeño al alcanzar las 14.190 unidades, cifra histórica para un mes de julio. Por su parte, el segmento No VIS con 4.936 unidades comercializadas tuvo un incremento de 26 por ciento frente al mismo mes de 2020.



“Las cifras de Galería Inmobiliaria siguen ratificando la importancia del sector edificador para la reactivación de la economía en Colombia, pero sobre todo la trascendencia de las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Iván Duque para que miles de familias hayan podido hacer realidad el sueño de tener vivienda propia. Desde el lanzamiento del programa de 200 mil subsidios para la compra de vivienda VIS y NO VIS, hemos otorgado más de 92 mil subsidios en todo el territorio nacional, y esto se ha traducido en excelentes resultados en compra de vivienda y generación de empleo”, puntualizó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.



Las cifras de julio permiten prever los buenos resultados que el sector tendrá en el segundo semestre del año 2021, en el que se espera superar los excelentes registros de los primeros seis meses del año, periodo en el que se alcanzó el mejor primer semestre de la historia en comercialización.



En el acumulado de los primeros siete meses de 2021 se alcanzan 129.980 unidades VIS y No VIS vendidas, siendo el mejor resultado a nivel histórico en ventas para el acumulado enero-julio y señalando una expansión de 59 por ciento frente al mismo periodo de 2020. De hecho, en este periodo los colombianos han comprado casi la misma cantidad de viviendas que se adquirieron en todo el 2014, cuando se vendieron 136 mil unidades.



Gracias a este excelente dinamismo, el empleo en el sector edificaciones también sigue recuperando terreno. En junio de 2021, según estadísticas reveladas por el DANE, el sector edificador ocupó a 941.000 trabajadores, creando 122 mil puestos de trabajo más que en el mismo mes del año pasado. Esto confirma el éxito de las estrategias del Gobierno Nacional para generar más empleo y aportar a la productividad del país.