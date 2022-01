Tras consolidar los datos del 2021, un informe de Coordenada Urbana -el sistema de información estadística de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)- reveló que en Colombia se vendieron 239.168 viviendas, una cifra sin precedentes que significó un incremento de 17,5 por ciento frente al 2020. Sin duda, una gran noticia en materia edificadora para comenzar el 2022.



Lo interesante fue que, de nuevo, se dio en un entorno complicado para los actores vinculados al sector, entre ellos, constructores, entidades financieras, gobierno, proveedores de materiales y compradores, que tuvieron que enfrentarse a los estragos de la pandemia, a un paro que dilató y entorpeció procesos, y a otras situaciones del día a día que marcaron la agenda.

Ahí, precisamente, estuvo el mérito de la industria edificadora, donde el "todos ponen" fue una constante que este año debe mantenerse, porque es un hecho que el 2022 no será diferente: el virus y sus variantes acechan, y, entre otras variables, la contienda electoral se acerca y genera expectativa.



Aun así, la intención de seguir desarrollando proyectos está más que fortalecida entre los constructores, lo mismo que el interés de los potenciales compradores en adquirirlos. No solo lo demuestran las ventas, sino la disminución de los desistimientos, que, según el gremio edificador, continuaron a la baja.



"De hecho, este indicador llegó a un mínimo histórico de 9 por ciento en noviembre", lo que significa que la gente que adquirió un inmueble residencial en el país y tuvo alguna eventualidad durante el proceso de compra luchó por salvarlo, y en esta dinámica la máxima de "todos ponen" fue determinante.



Por ejemplo, los constructores ampliaron los ciclos comerciales de los proyectos y reconocieron, lo mismo que el sector financiero, las necesidades de los compradores, generando una sana competencia, que, al final, favoreció a estos últimos.



En la línea del "todos ponen", el buen desempeño comercial también tuvo al gobierno como protagonista con diferentes programas que acercaron a las familias al sueño de tener una vivienda propia. Algo que se mantiene este año, con la continuidad de los beneficios.



La buena salud del mercado también estuvo reflejada en otro indicador: las unidades terminadas por vender, que, según Camacol, pasaron de 10.650 en agosto del 2019 (cuando reportaron uno de los picos más altos), a 6.631 en septiembre del 2021, representando solo el 4,3 por ciento de la oferta total.



Es una sumatoria de esfuerzos que no solo hace propietarios, sino que aporta al empleo, ya que -según el gremio edificador- la construcción de una vivienda genera 5,1 puestos directos indirectos; por eso, esta dinámica sectorial también reportó otra cifra sin precedentes: 1'090.000 ocupados en noviembre pasado, según los cálculos del Ministerio de Vivienda con base en datos del Dane y que seguramente aumentará con el consolidado de diciembre.



Finalmente, hay que recordar que para este año se aprobó un Presupuesto General de la Nación (PGN) por 350,4 billones de pesos equivalentes al 29,3 por ciento del PIB, 5,3 por ciento más frente al PGN del 2021. Incluso, como lo destaca un informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) sobresale el monto de inversión pública por 69,6 billones de pesos para apoyar la reactivación económica, especialmente infraestructura y vivienda, entre otros sectores, confirmando que por donde se mire, "todos ponen".



Gabriel E. Flórez G.

Especial para EL TIEMPO

@GabrielFlorezG