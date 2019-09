Redes débiles llevan a recomendar racionamiento eléctrico en la Costa

Tras un análisis de varios meses y luego de surtir las instancias respectivas previstas en la regulación ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas y ante el Centro Nacional de Despacho (CND), el Consejo Nacional de Operación (CNO) del sector eléctrico le recomendó al Gobierno poner en marcha un racionamiento eléctrico programado con incidencia en seis de los siete departamentos de la región Caribe.

Así quedó consignado en una carta fechada el pasado 6 septiembre, en la que el secretario Técnico del CNO, Alberto Olarte, señala que la cobertura de dicha medida son las subáreas de Cesar, Guajira y Magdalena (GCM), Córdoba-Sucre y Bolívar, producto de una debilidad en las redes de transmisión regional, que se suma al deterioro progresivo de los indicadores del sistema de distribución local (SDL), que opera Electricaribe.



De acuerdo con el documento, esta condición de debilidad de las redes de regionales puede llevar a unas condiciones de Demanda No Atendida (DNA).



“Es importante mencionar que la programación de Demanda No Atendida (DNA) del despacho económico por parte del CND podría no materializarse si la demanda en tiempo real en dichas subáreas no se comporta como lo prevén los pronósticos del operador, o se toman medidas de mitigación que no impliquen desconexión de carga, lo cual implica que la programación del racionamiento no puede seguir el procedimiento previsto en la resolución Creg 119 de 1998”, señala el documento.

Operación frágil

Según la misiva, en la subárea GCM se ha observado que la tensión en la subestación Copey de 110 kilovoltios debe ser inferior a 118 kilovoltios, toda vez que operar por encima de estos niveles puede generar desconexiones que afectarán a todos los usuarios de las poblaciones El Copey, El Paso y el Banco.



Además, bajo condiciones normales de operación, y en períodos de demanda media y máxima se han visto niveles de carga superiores al 100 por ciento en el transformador T01-Copey, así como cargas por encima de este nivel, bajo condiciones normales de operación, en el transformador Valledupar 110/34,5/13,8 kv, lo que indica que se agotó su capacidad de transformación.



Entre tanto en las subárea Córdoba-Sucre, ante la contingencia del circuito Chinú-Coveñas 110 kilovoltios y dado que el respaldo del circuito Boston-Chinú a 110 kilovoltios no es suficiente, se ordenó abrir unos interruptores de la estación Toluviejo de 110 kilovoltios, para evitar el colapso de la subárea, si se materializa la contingencia del circuito Boston-Chinú.



En la subárea Bólivar, por su parte, también se vio que bajo condiciones normales de operación hay cargas por encima del 100 por ciento en el enlace Gambote-Ternera de 66 kilvoltios (agotamiento de red) y, debido a que no hay forma de aliviar la restricción, desde el despacho económico se programa una Demanda No Atendida (DNA) en la subestación Gambote de 66 kilovoltios.

Soluciones tardarán

El documento del CNO advierte que si bien Electricaribe ha determinado algunas acciones de corto plazo para mitigar las situaciones, entre ellas la instalación de compensación capacitiva en el sistema de distribución local en el área Guajira-Cesar-Magdalena, la programación de la demanda no atendida no variaría en el tiempo hasta que entren en servicio el enlace La Loma-El Paso de 110 kilovoltios, esperado para entrar en operación en el 2021 “y cuya fecha de puesta en servicio dista de la originalmente establecida”, así como la subestación San Juan y redes asociadas, que entraría en operación en el 2021.



En cuanto al mercado de Córdoba y Sucre, la solución, según el CNO, es el segundo circuito Boston-Chinú de 110 kilovoltios, que está en construcción pero su entrada en operación es incierta por dificultades prediales, mientras que para Bolívar no hay una expansión definida para el agotamiento de red a 66 kilovoltios en la subárea, y Electricaribe menciona que ha expuesto dos alternativas de solución ante la Unidad de Planeación Minero Energética.



Por: Redacción Economía y Negocios