¿Viaja a EE. UU.? Tenga en cuenta estas recomendaciones por Florence

Las aerolíneas que desde Colombia operan vuelos hacia Estados Unidos o hacia Europa y por esta razón tienen rutas que deben pasar por Norteamérica, donde se concentra el efecto del poderoso huracán Florence, están tomando algunas medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Avianca

En el caso de Avianca, la aerolínea informó que, si bien su operación hacia los países del Caribe no es tan grande, hay alguna afectación en la operación, en el sentido de que los vuelos que van a Europa (Madrid, Barcelona y Londres) tienen en su ruta un tramo que atraviesa la zona del huracán. Por este motivo, están haciendo desvíos, tomando un recorrido que amplía el tiempo de vuelo hacia el otro continente, en una hora.



La aerolínea colombiana informó que hay además varias alternativas para los pasajeros, en el sentido de exoneración de penalidades en algunos casos. "Como medida preventiva ante la alerta de llegada del huracán Florence al sudeste de los Estados Unidos, así como la tormenta Isaac a las islas del Caribe, Avianca está exonerando de penalidad por cambio de fecha a los viajeros afectados por alguno de estos fenómenos", indicó la compañía.



En el caso de los pasajeros que tienen una reserva entre el 11 y el 16 de septiembre desde y hacia Washington, Nueva York, Boston, San Juan y Punta Cana, pueden cambiar su itinerario sin costo para viajar hasta un mes después de la fecha original, según confirmó la aerolínea. "Hasta el momento, ningún vuelo está siendo afectado por cancelación", agregaron.



Avianca indicó que los pasajeros interesados en cambios, reembolsos y reacomodaciones pueden comunicarse a los puntos de venta y líneas de Call Center, o con la agencia de viaje si el tiquete fue comprado por este canal.

Latam

En la línea aérea Latam, María Lara, directora de asuntos corporativos de la compañía confirmó que establecieron la medida de permitir el cambio de fecha, hasta por 15 días, en caso de que haya alguna alternación en el itinerario por asuntos relacionados con esta situación. En este caso, el pasajero no tendrá ninguna penalidad y si pide la devolución, esta se le hará en un 100 por ciento, sin multa, con la salvedad de que se trate solo de viajes afectados por el huracán.

Air Canada y Luftansa

Air Canada, que opera directo a Toronto no está cancelando los vuelos. Las precauciones son más en ajustes focalizados en vuelos en Estados Unidos, en donde se aplican también exoneraciones cuando los pasajeros no quieran viajar por temor a algún riesgo con el huracán y la tormenta. No obstante, la compañía indicó que sigue alerta para tomar las medidas necesarias en el momento oportuno.



En el caso de Luftansa, no se están tomando medidas pues hasta el momento no han sido necesarias.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS