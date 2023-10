Las diez pesadillas del 2024: el análisis de riesgos globales de 'The Economist'

En la economía hay dos formas de mirar las previsiones sobre el futuro, una la idea de los cisnes negros, que son acontecimientos que son altamente improbables para los expertos y que pueden tener lugar y ocasionar consecuencias devastadoras y la otra desde los riesgos que se tienen en diferentes aspectos y que van desde lo político y militar hasta el ambiente .



En el caso de los cisnes, no es que nunca haya sucedido; a veces se cumplen como sucedió con el Brexit, la Guerra de Ucrania y Rusia o también la pandemia del Covid-19. De otro lado están los escenarios de riesgo que podrían tener un impacto severo y que son pronósticos con un centro económico y geopolítico, ahí es donde The Economist ubica diez previsiones que podrían volverse una pesadilla en 2024.



Para el otro año, la unidad de inteligencia económica, EUI, que es la división de investigación de la revista The Economist prevé un crecimiento global estable, que no sería 'nada espectacular' y que se dará mientras la incertidumbre económica retrocede, además apunta que los principales bancos centrales comenzaran a reducir las tasas de interés en el segundo semestre.



A eso hay que sumarle las tensiones geopolíticas, de hecho, el EUI cree que la guerra entre Rusia y Ucrania que podría volverse global y que el conflicto entre Israel y Hamas podría tener una escalada regional. En ese mismo ámbito militar creen que es probable que China avance en conflicto con Taiwán.

Los fantasmas

Sede central del español BBVA en uno de los centros financieros de Bogotá.

El primer fantasma tiene que ver con la respuesta de bancos centrales a la alta inflación, que ha sido ir subiendo las tasas de interés. Como se ha establecido una tendencia desinflacionaria, el pronóstico supone que el endurecimiento de la política monetaria ya ha terminado.



"Sin embargo, hay un riesgo moderado de que la inflación se vuelva a acelerar en 2024, impulsada por la demanda global , lo que provocaría un repunte de los precios de las materias primas. Esto podría empujar a los bancos centrales a seguir ajustando sus políticas lo que generaría una caída mucho más significativa del consumo y la demanda de inversión", dice el estudio.



En el caso de los mercados emergentes, como Colombia señala que las tasas de interés más altas también podrían causar depreciaciones monetarias extremas, lo que aumenta aún más la inflación y pesa sobre el crecimiento.



En el caso de los principales países desarrollados, especialmente en países altamente endeudados como las economías europeas, se cree que esto podría conducir a una caída generalizada de los precios de sus bonos y se provocaría una recesión global.

En el segundo fantasma se materializa el temor sobre el futuro de incentivos que se han dado para que las empresas inviertan en energías limpias y en tecnologías verdes.



La cantidad de componentes que esa transición requiere para competir han provocado tensiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos y eso posiblemente signifique que habrá un mayor precio en esas tecnologías verdes.



"Si las relaciones con China experimentan una recesión grave o se fortalecen los vínculos con Rusia, las otras economías podrían aumentar los aranceles existentes sobre los chinos y crecerían más los precios, además hay en medio decisiones sobre investigaciones y cargos antidumping que llevarían a China a tomar represalias nuevamente bloqueando las exportaciones claves para la transición verde y eso limitarían el apoyo y retrasaría los plazos para lograr emisiones netas cero", anticipan.

El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como las sequías y olas de calor ya han afectado el rendimiento de los cultivos, y el regreso de El Niño podría exacerbar el intercambio de materias primas entre naciones.



"Además de tener cifras récord en temperaturas en 2024, el colapso de una exportación de cereales entre Rusia y Ucrania, podría generar una tensión en la agricultura, la minería y la manufactura. Esto podría provocar escasez y pondría a prueba las cadenas de suministro globales haciendo que aumenten de nuevo los precios", presagia el EUI.



En ese mismo sentido de incremento de materias primas se ubica el cuarto fantasma, pues las interrupciones en las cadenas de suministro y el bajo precio del dólar en algunos países seguirá alimentando el descontento social.



"Los salarios no han aumentado tan rápidamente como la inflación en la mayoría de los países, lo que dificulta las cosas para los hogares más pobres pues no se pueden comprar productos básicos. Esto podría generar disturbios, huelgas y manifestaciones como las vistas en Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y Argentina. En un largo período de tiempo esto llegaría a pesar en el crecimiento", argumenta el estudio.



El quinto fantasma es el conflicto directo entre China y Taiwán, pero ante las amenazas de que China pueda hacerla parte de su territorio y las tensiones son altas y, se espera que las elecciones que se celebrarán en Taiwán en enero sirvan como punto de encuentro.



"La industria de semiconductores quedaría temporalmente aislada de la cadena de suministro mundial. Una guerra allí tendría consecuencias globales, que probablemente atraerían más restricciones a la inversión en China y la potencia podría bloquear las exportaciones de materias primas y bienes como las tierras raras", destaca.



En el aspecto internacional el sexto fantasma es el cambio de política exterior en Estados Unidos tras las elecciones de 2024.



El cambio de administración podría frenar los esfuerzos globales para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, o incluso las alianzas y apoyos a otros países, "esto podría erosionar la confianza en la capacidad del país para establecer políticas a largo plazo. Paralelamente, China probablemente intentaría

beneficiarse de las tensiones tratando de disuadir a los socios estadounidenses", establece.



En el séptimo fantasma está el temor de que la economía China lo logre crecer lo necesario, pues han sumado varios factores como su respuesta a las crisis del covid-19 y la posterior desaceleración pospandemia, lo que no ha logrado que el Gobierno mantenga la confianza y los mercados se han visto afectados.



"Si la productividad económica se ve disminuida y el potencial de crecimiento de China se reduce, se frenan las perspectivas globales de crecimiento", detallan.



El conflicto de Israel y Hammas está consignado en el fantasma ocho, si la guerra se prolonga y se transforma en un enfrentamiento regional, la participación de otras naciones haría que se amplíe su impacto económico y geopolítico.



"En un ya apretado mercado petrolero, la interrupción de la producción y el envío de petróleo desde el Medio Oriente tendría consecuencias significativas. Impactaría los precios internacionales del petróleo y también pone más la presión sobre el costo de vida", dispone el documento.

Uno de los personajes que más ha cobrado espacio en el 2023, aparece en el noveno lugar, la inteligencia artificial, su rápido despliegue y uso en las empresas, en los Gobiernos y en los desarrollos deja un interrogante abierto, su regulación.



"La adopción de la IA y su uso en las redes sociales aumentará el riesgo de que se propaguen campañas de desinformación. Como la regulación es distinta esto podría potencialmente cambiar el resultado de elecciones importantes como las del parlamento de la UE y en los EE. UU., el Reino Unido, la India y Taiwán", vaticina.



En el décimo lugar, está que el conflicto entre Rusia y Ucrania tome un nuevo nivel además de todos los efectos que ya ha causado.



"Un conflicto mundial así sería devastador; la economía mundial caería en una profunda recesión, con graves consecuencias humanas y muertes a gran escala", dice el EUI.

¿Y Colombia?

Luis Fernando Mejía, director del centro de investigación Fedesarrollo

De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director del centro de investigación Fedesarrollo, hay tres riesgos que podrían generar afectaciones sobre la economía colombiana.



"El primero, una recesión global causada por altas tasa de interés, afectaría a Colombia a través del canal externo, es decir, un menor crecimiento de las exportaciones, impactando negativamente el crecimiento. Por otro lado, una eventual guerra comercial por los subsidios verdes podría tener impactos positivos y negativos. Finalmente, un aumento de los controles estatales en China que reduzca su crecimiento generaría un impacto para Colombia de menores exportaciones a China y ese es uno de los grandes determinantes de la demanda económica mundial", detalló.



Según Mejía, en el caso de la transición verde por el lado negativo se podría encarecer el costo de algunos productos importados, que subirían su precio por los mayores aranceles. Pero por el lado positivo, Colombia podría aprovechar las oportunidades de comercio que podrían abrirse ante estrategias de 'friend' o 'near' shoring.



Para Alejandro Useche, profesor de Economía de la Universidad del Rosario, todos esos 'fantasmas' tienen un efecto en Colombia, pero hay unos que en mayor y menor medida. Por ejemplo, "el efecto que tendría el cambio de Gobierno de Estados Unidos, pues es el principal socio comercial. El otro es el entorno de altas tasas de interés, pero en muchos países, entre ellos Colombia aún no está en los niveles esperados y ese freno a la economía nos habla de un freno a préstamos y a consumo", explicó.



El profesor señaló que el fantasma del cambio climático y en particular el del fenómeno del Niño también debe llamar la atención de Colombia al igual que el de los subsidios verdes para la transición energética.



"En Colombia no tenemos cómo apoyar ese cambio y podríamos entrar en desventaja porque nos tomará más tiempo cambiar a energías limpias y será más costoso para las empresas y gobiernos; el peor escenario sería que por este motivo se recrudezca la llamada guerra comercial con China y también se apliquen más controles del Gobierno sobre esta economía y afectaría el crecimiento y la inversión extranjera", agregó.



Si bien Useche dice que todos estos fantasmas son importantes y hay que prestarles atención, destaca que los riesgos económicos muestran que el 2024 puede ser un mejor año y que " el ritmo de crecimiento volverá aunque no tan amplio pero sí será más amplio que el de 2023", apuntó.

