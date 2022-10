Con la caída, por segundo trimestre consecutivo, de la producción económica en Estados Unidos, situación que fue confirmada técnicamente hace algunas semanas por las autoridades de ese país, cada vez crecen los temores de que ese país entre en recesión, y que esta contagie a muchos otros países, incluido Colombia. Esta se volvió la palabra de moda, pero ¿qué es 'recesión'?



En el primer trimestre el producto interno bruto (PIB) de ese país, la suma de todo lo que se produce dentro del país) había caído casi 0,4 por ciento frente a lo que se produjo un trimestre atrás. Y en el segundo trimestre hubo una caída de 0,2 por ciento frente al PIB del primer trimestre.



Y este lunes, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el riesgo de que haya una recesión mundial ha subido y que ahora el mundo ha entrado en una época de "fragilidad y volatilidad".



"La economía no marcha siempre al mismo paso. A veces anda rápido, a veces corre, a veces camina lento... más lento... se detiene o marcha hacia atrás. Según la velocidad de la marcha se oye hablar de 'auge' o de 'crisis', de 'recuperación' o de 'desaceleración'. Son las palabras mágicas del ciclo económico".

Así se explica en el libro Economía para todos, del editor económico de EL TIEMPO, Mauricio Galindo, publicado por Intermedio Editores.



Con esos nombres -se dice en el libro- se habla de las distintas fases de la fluctuación de la actividad económica en las que la producción de la mayoría de las industrias crece o disminuye simultáneamente. Y dentro de esas palabras, hay algunos que son escuchadas con temor: “crisis”, “recesión”, “depresión”, “estancamiento”.

La economía, al son de un acordeón

Como un acordeón que se estira y se encoge, el ciclo económico es la sucesión de épocas de crecimiento y de caída generalizada de la producción económica, de manera que hay dos fases principales: la expansión y la contracción, que ocurren cuando la producción total de un país (el PIB), aumenta o disminuye.



Mientras el PIB es el valor del total de bienes y servicios producidos dentro de un país durante un periodo, por ejemplo un año, el llamado PIB potencial es la máxima producción que un país está en capacidad de alcanzar si se emplearan todos los recursos naturales, la tecnología, los equipos, instalaciones y trabajadores disponibles.



Cuando el total de bienes y servicios que se producen y ofrecen dentro de un país es cada vez más, y aumenta también la cantidad total que el país está en capacidad de producir o PIB potencial, hay expansión de la economía. Y hay contracción, cuando la producción total disminuye.



Y -se agrega en el texto- que no siempre las fases de contracción y expansión tienen la misma intensidad. Puede haber contracciones leves y otras muy fuertes y que duran muchos años, y lo mismo puede ocurrir con las fases de expansión.

La recesión causa depresión

El uso de términos como “recesión”, “depresión” o “crisis” parece indiscriminado, aunque a veces hay matices en el uso de esas palabras. Se dice, por ejemplo, que depresión es una recesión severa. Pero con el tiempo, las palabras crisis, depresión o recesión producen el mismo pánico entre quienes las escuchan.



"La primera vez que se habló de recesión -dice Galindo- fue durante la ‘Gran Depresión’ de los años 30 . Durante ese periodo, el presidente de Estados Unidos Herbert Hoover no quería hablar de crisis, porque le parecía un término demasiado duro, y los políticos suelen creer que las cosas mejoran si se les cambia el nombre. Fue así como Hoover empezó a hablar de depresión en vez de crisis".



Pero resultó que la depresión de los 30 no fue cualquiera, sino la ‘Gran Depresión’. En cinco años, la producción de Estados Unidos disminuyó el 27 por ciento. "Fue entonces cuando, siguiendo la lógica de mejorar las cosas cambiando sus nombres, se acuñó el término recesión".



Recesión es la palabra de uso más común para referirse a la fase de contracción del ciclo económico. Para saber cuándo está ocurriendo una recesión, existe una especie de consenso popular que dice que ésta se presenta cuando el PIB disminuye durante dos trimestres seguidos o más. Sin embargo, esta definición es más bien un convencionalismo.



En Estados Unidos la declaración de cuándo comienza y cuándo termina una recesión o una expansión que es acatada por la opinión pública la hace la Oficina Nacional de Investigación Económica (National Bureau of Economic Research, NBER), y el criterio no es el de los dos trimestres seguidos de contracción. La NBER tiene en cuenta, entre muchas otras cosas, si el empleo, es decir el número de personas que trabajan, cae durante un tiempo considerable; si la producción industrial disminuye en el mismo periodo, así como el ingreso de las personas y las ventas del comercio.