Esta semana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial volvieron a encender las alarmas ante el creciente riesgo de que la economía mundial entre en recesión el próximo año, al tiempo que advirtieron que el planeta ha entrado en una época de “fragilidad y volatilidad”.



(Lea también: ¿Por qué a Colombia le cuesta hoy endeudarse casi el doble que hace un año?)

Una situación en la que la inflación, el aumento de las tasas de interés de los bancos centrales y el corte de los flujos de capital representan un desafío para las economías. David Malpass, presidente del Banco Mundial, aseguró que existe un entorno altamente desafiante que genera implicaciones peligrosas para los países en desarrollo. La preocupación es que este escenario no solo se materialice en 2023, sino que se extienda hasta el 2024.



Aunque los analistas prevén que Colombia podría tener un aterrizaje económico menos fuerte que la mayoría de las economías el próximo año, algunos economistas comienzan a ver nubarrones que hacen temer que ese panorama cambie y la caída del crecimiento pueda extenderse más allá de lo previsto, para lo cual insisten en que hay que corregir y atender varios frentes, en especial el elevado déficit fiscal y el desaforado gasto público.



(Le puede interesar, además: FMI ya dio su visto bueno a reforma tributaria, dice Minhacienda)



Colombia, con un pronóstico de 7,6 por ciento, es el país que más crecería de la región este año según el FMI, un dato mejor que el 6,3 por ciento de hace unos meses, y en línea con la proyección reciente del Banco de la República, que la elevó hasta el 7,8 por ciento para este año.



Pero tanto el FMI como el Banco de la República han dejado ver el impacto en el crecimiento del próximo año a raíz del efecto de contagio que se prevé por la recesión global.



Mientras que en la última junta directiva (la de septiembre) el Emisor redujo a tan solo 0,7 por ciento el pronóstico del PIB para el 2023, el FMI advirtió que el país crecería 2,2 por ciento, pasando de ser la economía más próspera de Latinoamérica a la que más duro frenará el siguiente año.



“El entorno externo está siendo muy desafiante para muchos países de mercados emergentes y economías en desarrollo. La fuerte apreciación del dólar está aumentando de manera significativa las presiones internas sobre los precios y la crisis del costo de vida para estos países”, alertó en su informe reciente el FMI.

Recesión a la vista

Incluso, este jueves, el presidente Gustavo Petro reconoció que la recesión está a la vista, argumentando entre las causas el alza de las tasas de interés del Banco de la República.



“Lo cierto es que ha crecido la tasa de interés, que mundialmente, entonces, tenemos una recesión a la vista, y que la tasa de interés incrementada en Colombia servirá de correa de transmisión de la recesión mundial al interior de la economía colombiana. La pregunta entonces es, ¿qué hace el Gobierno?, que no tiene que ver con la tasa de interés”, les increpó el mandatario a los empresarios que asistieron al congreso anual de Acopi, en Barranquilla.



Los invitó a crear una alianza entre el Estado y la economía popular, como una alternativa para capotear el ‘chaparrón económico’ que se avecina.



('Fracasó en Argentina': opiniones sobre el control de precios de la canasta)



“Yo les propongo –manifestó– construir una alianza fundamental entre el Estado y la economía popular, con un objetivo: fortalecerla, para que sea la palanca verdadera del desarrollo agrario e industrial de Colombia, que son los núcleos fundamentales de la generación de la riqueza”.



Dijo, además, que es el sector empresarial el que puede jalonar esa alianza. “Es la manera, ojalá esté en lo cierto, de capear el temporal que se nos viene encima, no solamente en términos de lluvias, sino en términos de recesión, hambre y crisis económica”, expresó.



Sobre lo dicho por el Presidente, Rudolf Hommes, exministro de Hacienda, dijo ayer que si bien es válida la preocupación del Presidente con la inflación y la recesión, “tendríamos que tomar medidas que no estimulen la inflación y sí el crecimiento, como por ejemplo, no detener la inversión en petróleo y gas. Qué difícil es ser consecuente”, aseguró.



Hommes también cuestionó “si es responsable, ad portas de una posible recesión y con alta inflación, oponerse a la inversión en petróleo y gas”. Luego manifestó que si el problema “va a ser ausencia de empleos y caída de ingresos que para los más pobres puede traducirse en hambre, ¿por qué impedir esas inversiones?”.

Rentas petroleras

Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios económicos Anif, coincide en que no es coherente que se pretenda frenar las inversiones del sector petrolero cuando es este, precisamente, el que aportará buena parte de los recursos que requiere el Gobierno para enfrentar esa desaceleración económica en el 2023.



Los empresarios, agremiados en la Andi, también han insistido en que, con lo planteado en la reforma tributaria, se están creando condiciones para que la crisis de Colombia sea mayor que en otros países el próximo año.



En reciente entrevista con EL TIEMPO, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue muy vehemente en las críticas a dicho proyecto de ley, por los impactos que les generará a las personas, ya que al elevar la carga fiscal para las empresas, el empleo de muchos colombianos ser verá golpeado, tanto en pérdida de puestos de trabajo como por la menor generación de nuevas plazas.



(Le puede interesar: Cómo calcular su capacidad de endeudamiento si va a pedir prestado)



“Se le olvida al Ministerio de Hacienda que entre el momento en el cual se cobran las cosas y el que se deciden gastar se produce el efecto en el largo plazo. Momento durante el cual hay mucha gente que se queda sin trabajo y sin ingresos y parece que no fueran sensibles a esa realidad”, dijo el vocero gremial, al mostrarse preocupado porque se está queriendo marchitar el sector minero-energético, clave para las finanzas públicas.



Esta semana, en el congreso anual de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, su presidente, advirtió que con la reforma habrá un impacto integral, debido a que la combinación de impuestos afectará el consumo.

“Es decir, los colombianos vamos a quedar con menos capacidad de ahorrar, de invertir y de consumir”, concluyó.



Economía y Negocios

Más noticias