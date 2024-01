Alerta por incumplimiento de la meta de recaudo de impuestos de la Dian

El año pasado, la Dian recaudó 278,9 billones de pesos en impuestos, lo que representa un aumento de 22 por ciento frente a lo registrado en el 2022 (228,3 billones de pesos), y una subida de 61 por ciento respecto a la cifra del 2021 (173,6 billones de pesos).



Sin embargo, como advierte el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), esta cifra representó solo el 96 por ciento de la meta de recaudo bruto para el 2023, lo que implica 11,2 billones de pesos por debajo de la meta anual que se tenía de 290,1 billones de pesos.

¿Cómo se explica el recaudo?

Principalmente, el recaudo del 2023 se explicó por los ingresos derivados de la última reforma tributaria que aprobó el gobierno de Gustavo Petro en diciembre del 2022. Pese a ello, no se cumplió con la meta inicial.

El proyecto de reforma tributaria fue aprobado en la Cámara de Representantes con la presencia de los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, y del Interior, Alfonso Prada.

Hay que recordar que esta buscaba recaudar unos 20 billones de pesos, la meta más ambiciosa de la historia, a través de un nuevo paquete de impuestos donde puso a pagar más a los empresarios y, entre ellos, la mayor carga la están asumiendo los del sector minero-energético.



En el caso de las personas, por concepto de renta tendrán que aportar más a partir de este año las que ganan más de 10 millones de pesos al mes. Igualmente, están contribuyendo los grandes patrimonios y se impusieron impuestos como el de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.



Por ejemplo, en las cifras de la Dian se ve como el impuesto de riqueza llegó a 1,2 billones de pesos.



Con todo ello, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), el recaudo tributario subió de 13,6 en el 2021 a 14,4 por ciento en el 2022 y a 16,6 por ciento en el 2023.

Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Alerta del lado externo

A nivel general, por concepto de renta se recaudaron 147,2 billones de pesos, de IVA otros 66,3 billones de pesos y del lado externo 41,4 billones de pesos.



Sin embargo, hay preocupación por el lado externo pues tanto el IVA como el arancel externo descendieron un 15 por ciento a consecuencia de la caída en el comercio el año pasado.



“Las cifras de recaudo tributario, además de mostrar la creciente presión fiscal, muestran una caída muy significativa y preocupante del IVA externo y aranceles, que estarían reflejando una caída de comercio peor que durante covid-19 y la crisis global financiera”, señaló José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif.

¿Mayor recaudo por el paro nacional?



Luis Carlos Reyes es el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian).

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, dijo que el aumento del recaudo también se debió a la mayor eficiencia en la administración (+ 0,5 por ciento) y que en el caso específico del 2021 tuvo que ver con el resultado del paro nacional que desencadenó la reforma tributaria de ese año (+0,7 por ciento).



“Un logro de su gestión fue, escuchando al paro nacional, echar para atrás el desfinanciamiento del Estado que nos legó su predecesor por reducir impuestos al capital, subiéndolos nuevamente y dejando de lado la insistencia en subir el IVA. No minimice ese logro”, le dijo Reyes al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien sacó adelante esa reforma.

Estas afirmaciones no fueron bien recibidas por algunos expertos y por la oposición. “Discutible. El estallido social tumbó una reforma que aumentaba más el recaudo, a cambio de más inflación, menos inversión y menos crecimiento económico”, opinó Julio Romero, economista jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana.



Igualmente el economista Martin Jaramillo aseguró en su cuenta de X (antes Twitter): “De no creer que el director de la Dian le adjudique el recaudo de la tributaria de Duque al paro nacional”.



Por su parte, la senadora Paloma Valencia afirmó que el paro nacional no aumentó el recaudo tributario; al contrario, lo que trajo fueron pérdidas. “Durante el paro se perdieron cerca de 1 millón de empleos brutos, la economía decreció por encima del 5 por ciento y se generaron pérdidas en el sector productivo entre 4,8 y 6,1 billones de pesos”, aseguró.