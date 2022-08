El sector productivo del país se opone al proyecto de ley que establece que los recargos nocturnos empiecen desde las 6 de la tarde y no desde las 9 de la noche, como ocurre actualmente.



Los gremios señalan que esta iniciativa no solo aumentaría los costos de las empresas sino que, en últimas, se afectaría el empleo, justo cuando los puestos de trabajo perdidos por la pandemia se habían recuperado. Y es que entre abril del 2020 y mayo del 2022 se crearon más de 5 millones de trabajos, es decir, se recuperaron el 100,7 por ciento.



En concreto, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), calcula que de llegar a poner recargos nocturnos desde las 6 de la tarde los costos de las empresas se elevarían hasta en un 30 por ciento.



“Todas las empresas, la gran mayoría pequeñas y medianas, en sectores que necesariamente tienen que trabajar por la noche o fines de semana y festivos como es el caso del comercio, el turismo o el entretenimiento, entre otros, van a tener un incremento en los costos superior al 30 por ciento, lo cual afectará la productividad y la competitividad”, declaró Cabal.

La informalidad laboral es uno de los grandes flagelos del paísl Foto: Liliana Rincón Barajas / Archivo EL TIEMPO

Además, el dirigente gremial destacó que este proyecto de ley empeora las posibilidades de acceso a la fuerza laboral a los que no tienen trabajo y a los informales porque se volvería más costoso generar empleo. “No es una iniciativa buena e iría en contra de la generación de empleo y de la estabilidad de las empresas”, sostuvo.



“Las reformas laborales no se pueden hacer a retazos”, recalcó al recordar que el año pasado también prosperó el proyecto de reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas. Este ya es ley y su implementación será de forma gradual. Se espera que a partir del cuarto año de su entrada en vigencia se reduzcan dos horas cada año hasta llegar a las 42 horas.



Rosmery Quintero –presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi)– también recalcó que hay algunos sectores que demandan mucho más esfuerzo en cuanto a turnos de producción y que esta iniciativa generaría más desempleo, justo en medio de la recuperación y el problema todavía de los mayores costos de las materias primas.



“Consideramos que se están apresurando. Las estructuras de costos no se han estabilizado del todo. A algunos sectores les está yendo mejor que antes, pero eso no quiere decir mejor en cuanto a ventas. Sería un gran error y se generaría más desempleo. Hay gente que puede evaluar y prescindir de ciertas personas”, opinó.



