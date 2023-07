Con el objetivo de aliviar el bolsillo de los colombianos, ante la trepada de la inflación y ganar en seguridad vial, el Gobierno Nacional prometió en los últimos meses una serie de medidas que no solo no funcionaron, sino que están abriendo un hueco en las arcas públicas que puede llegar a 1,2 billones de pesos.



(Puede leer también: Subsidio al Soat no baja evasión, pero sí deja millonario hueco en recursos de la salud).

Principalmente son dos medidas. De un lado, si bien el Gobierno anunció en diciembre del año pasado un descuento del 50 por ciento en el costo del Seguro de Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para algunas categorías de motos y vehículos para poder reducir la evasión y bajar la accidentalidad vial, lo que está pasando realmente es que esta disminución está generando un millonario hueco en los recursos del sector salud.



Desde la Adres, administradora de los recursos del sistema, se habla de un faltante de 450.000 millones de pesos, según una carta enviada por Félix León Martínez, director de la entidad, a María Fernanda Valdés, viceministra técnica de Hacienda.

Esta disminución está generando un millonario hueco en los recursos del sector salud. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO / ARCHIVO

En la misiva, le pide más fondos para poder cubrir el pago por atenciones con cargo al Soat de los vehículos cobijados con el auxilio del 50 por ciento de su valor.



Además, como advierte Gustavo Morales, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), la rebaja del Soat no ha ayudado a resolver los problemas: sigue la evasión, la accidentalidad vial y el fraude, que ponen en peligro la viabilidad financiera.



"A pesar de esas medidas, no se han presentado cambios significativos ni en la adquisición del seguro ni en la reducción de la accidentalidad vial", insiste Morales.



Al cierre de mayo pasado, la evasión al Soat continuaba marcando niveles del 47,3 por ciento.

Al cierre de mayo pasado, la evasión al Soat continuaba marcando niveles del 47,3 por ciento. Foto: Alexis Múnera. Archivo EL TIEMPO

Pese a promesa, subirán los peajes

Del otro lado, en enero el Gobierno Nacional ordenó el congelamiento de las tarifas de los peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) e Invías durante el 2023.



(Lea también: Pese a promesa del Gobierno, estos 39 peajes subirían sus tarifas en el 2023).



Sin embargo, tampoco se cumplirá esta promesa. Aunque no hay una fecha exacta de cuándo será el aumento; el ministro de Transporte, William Camargo, ha asegurado en diversas ocasiones que las tarifas subirán tras cerca de 7 meses congeladas y que, de momento, se están haciendo los estudios correspondientes.

En enero el Gobierno Nacional ordenó el congelamiento de las tarifas de los peajes a cargo de la ANI e Invías durante el 2023. Foto: Cortesía. EL TIEMPO

“(El Ministerio de) Hacienda está revisando mensualmente cómo se está comportando la economía, en qué momento la inflación está afectando en menor medida los precios de los alimentos y cuando ese valor sea razonable se activará el aumento de la tarifa para que lo pueda absorber ese mayor costo del flete de transporte o ese mayor costo de los pasajes”, le dijo el ministro a EL TIEMPO.

Meses atrás, el exministro de esta cartera, Guillermo Reyes, dijo que esta decisión se debía a que las vías que operan bajo la modalidad de Iniciativa Privada (IP) no pueden recibir recursos públicos y que, por lo tanto, no pueden dejar de recaudar el dinero de los peajes.



Respecto a los recursos, el Gobierno logró en la reciente aprobación de la adición presupuestal 500.000 millones de pesos para pagarles a las concesiones que no pudieron aumentar su tarifa.



No obstante, no alcanzaría para saldar las deudas del Gobierno con las concesiones viales, pues se calcula que el reajuste es de 800.000 millones de pesos.



“Esa congelación nos generó un déficit de 800.000 millones de pesos, lo que permitió ayudar a contener la inflación, pero la factura hay que pagarla”, aseguró Camargo.



El propósito es que el aumento de los peajes sea este año para que en el 2024 no haya un incremento doble.

ECONOMÍA