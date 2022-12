Las personas ya pueden comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) con el descuento del 50 por ciento que prometió el Gobierno. Según la Circular Externa 028 de 2022 de la Superfinanciera, esta medida aplica para 14 categorías de vehículos. Para conocer la tasa diferencial, la entidad habilitó un simulador en su página de internet.



A continuación, le resolvemos algunas de las dudas que pueda tener en torno a la reducción de la tarifa del seguro obligatorio.



¿Todos los vehículos tienen derecho a las tarifas diferenciales?



No todos. Se podrán beneficiar de este descuento del 50 por ciento 14 categorías de vehículos. Estas son las siguientes:



- Las motos de menos de 100 centímetros cúbicos (c. c.) y las de entre 100 y 200 c. c., los motocarro, tricimotos y cuadriciclos, así como los motocarros hasta de cinco pasajeros.



- También los autos de negocios de hasta 1.500 c. c. de menos de 10 años de antigüedad, y los del mismo cilindraje, pero de 10 años o más.

Igualmente autos de negocios de entre 1.500 y 2.500 c. c. de menos de 10 años, aquellos de igual cilindraje de más de 10 años, así como los de más de 2.500 c. c. con menos de 10 años de antigüedad o por encima de esta.



- Buses y busetas urbanos.



- El servicio público intermunicipal de menos de 10 pasajeros, así como aquel que tiene una capacidad superior a los 10 pasajeros transportados también tendrán la cobertura del descuento en la compra del Soat.

¿Cómo puedo saber si a mi vehículo le aplica la medida?



Deberá revisar la tarjeta de propiedad de su vehículo para saber las especificaciones técnicas que tiene. Normalmente, le aparece el tipo de vehículo, el cilindraje, la antigüedad y la capacidad de pasajeros. Sin embargo, en caso de tener dudas puede acudir a los canales de comercialización del Soat dispuestos por las entidades aseguradoras para confirmar la información y la tarifa aplicable.

¿Qué compañías aseguradoras expiden el Soat?



Según Fasecolda, las compañías aseguradoras que expiden el Soat son:



- Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa

- Axa Colpatria Seguros

- Seguros Mundial

- La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo

- La Previsora Compañía de Seguros

- Liberty Seguros

- Mapfre Seguros Generales de Colombia

- Seguros Bolívar

- Seguros del Estado

- Seguros Generales Suramericana.

¿Sobre cuál valor se debe aplicar la tarifa diferencial?



La tarifa para las categorías definidas equivale aproximadamente al 50 por ciento y aplica sobre la suma de la tarifa máxima de la Superfinanciera, la contribución a la Adres (52 por ciento de la tarifa máxima de la Superfinanciera, establecida por la Ley 2161 de 2021) y la tasa RUNT aplicable vigente al 14 de diciembre de 2022.



En el sitio web www.superfinanciera.gov.co y suministrando la categoría del vehículo en el simulador, el consumidor podrá conocer el valor final en pesos que debe pagar.

¿A partir de cuándo se verá reflejada la tarifa diferencial?



Los consumidores cuyos vehículos pertenezcan a las categorías definidas accederán a la tarifa diferencial si adquieren su Soat a partir del 19 de diciembre de 2022.

¿Cambia en algo la atención médica de un vehículo con tarifa diferencial respecto a otro que no la tiene?



No. La tarifa diferencial o costo total del Soat no debe afectar la atención en salud de las personas involucradas en un accidente de tránsito. El cambio radicará en la entidad encargada de realizar el pago del cubrimiento.

¿Cuáles son los amparos médicos que cubre mi Soat?



Según el Gobierno, los servicios médicos incorporados en la cobertura del Soat no tendrán modificaciones. Estos incluyen: atención inicial de urgencias, hospitalización, suministro de material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis, suministro de medicamentos, tratamientos y procedimientos quirúrgicos, servicios de diagnóstico y rehabilitación.

¿Qué es lo que no cubre el seguro?



El Soat no fue creado para cubrir los daños patrimoniales causados por un accidente de tránsito, es decir, pérdidas parciales o totales del vehículo automotor, ni lesiones personales que no hayan sido ocasionadas en un accidente de tránsito.



En los casos en los que la atención de una lesión que no fue producto de un accidente de tránsito es cargada al Soat, la Institución Prestadora de Salud (IPS) cobrará los servicios a la Entidad Promotora de Salud (EPS) del lesionado. Las conductas en esta clase de ilícito están tipificadas en el Código Penal, por lo que las personas involucradas deberán responder ante las autoridades competentes.

¿Qué pasa si tengo derecho a una tarifa diferencial y no me la aplican o no me venden el Soat?



Los consumidores financieros tienen a disposición los canales presenciales y no presenciales de la Superfinanciera para presentar cualquier tipo de reclamación.

¿Por qué el Gobierno aplicó esta medida?

La medida se aplica con el ánimo de reducir los índices de siniestralidad en el país, prevenir el fraude en las reclamaciones y enfrentar la evasión en la compra del Soat.



De los 17 millones de vehículos registrados en el RUNT, 9 millones tienen este seguro obligatorio, es decir, la evasión es del 47 por ciento.

¿Hay beneficios para los vehículos que no se encuentran en las categorías establecidas para el descuento del 50 por ciento?

Sí, según el Ministerio de Transporte, aquellos propietarios de vehículos que hayan tenido un buen comportamiento durante los años 2020 y 2021, se les aplicará el descuento del 10 por ciento del valor del seguro.



Es importante aclarar que, en ningún caso, el tomador del seguro podrá hacerse acreedor del beneficio más de una vez por el mismo vehículo.