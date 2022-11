Mediante diálogos bilaterales, Colombia y Venezuela en las últimas semanas han unido más los lazos de conexión pese a las diferencias. El resultado de estos encuentros fue la reapertura de los caminos y cielos fronterizos entre los países vecinos a partir del 26 de septiembre, después de dos años del cierre.



Pese a que esta fecha se cumplió hace más de 40 días, apenas el pasado 7 de noviembre se llevó a cabo el vuelo inaugural de la reapertura de operaciones a cargo de la aerolínea Turpial, esto luego de una apresurada luz verde por parte de la Aeronáutica Civil de Colombia, dos días antes de la operación, ya que apenas al sábado la aerolínea bolivariana elevó la solicitud para aterrizar en la ciudad de Bogotá.



Ahora bien, después del debut de Venezuela, hoy es el turno de Colombia y a cargo de las alas de Satena recaerá el peso del primer vuelo chárter hacia la capital venezolana. La aeronave Embraer ERJ145, con capacidad para 50 pasajeros transportará a funcionarios del alto gobierno colombiano y a algunos periodistas a las 7:50 a.m., para documentar este hito no solo para el país sino para Satena, al tratarse de su primer vuelo internacional. A las 11 a.m. será la hora de llegada nuevamente a Bogotá del avión.



Aunque las expectativas son altas con la reapertura, continúan las incógnitas sobre la regularidad de estos vuelos comerciales después de la controversia con la comercialización de pasajes con la aerolínea Wingo y la viabilidad operativa de la aerolínea venezolana Conviasa, además sobre la capacidad de Turpial y Satena para atender a la demanda de estas rutas.

Sobre esto, el director de la autoridad aérea colombiana, Francisco Ospina, director (e) de la Aeronáutica Civil contó a este medio que, tanto la entidad como el país, ha mostrado toda su disposición de continuar trabajando de la mano en el transporte binacional. Sin embargo, las autoridades aéreas y el alto gobierno venezolano son quienes se han tomado su tiempo para tomar las decisiones correspondientes y poner los detalle sobre el cómo, quienes y cuándo de la operación.



“Además hay expectativas de estas empresas de realizar vuelos el viernes y sábado (Satena y Turpial respectivamente) y lo que queremos es que se regularicen estos vuelos, que sean por itinerarios, que los usuarios sepan cuándo pueden comprar tiquetes, porque es muy complicado para los usuarios y las aerolíneas estar ajustando permanentemente itinerarios, abriendo la oferta de tiquetes y demás. Sin embargo lo real que tenemos es el vuelo de Turpial el 7 y de Satena el 9 de noviembre”, señaló Ospina.

Aviones de la aerolínea Satena. Foto: Satena

Nuevos destinos

De formalizarse la regularidad de los vuelos hoy en Caracas, los distintos operadores buscarán llegar a más destinos, entre ellos incluyendo isla Margarita, Valencia, Maracaibo, en Venezuela, y desde Colombia, Barranquilla, Medellín y Cúcuta.



Para este fin, Satena apunta a ampliar su flota con la compra de dos aviones. Así mismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, aseguró que, por ahora, Satena no cubrirá Bogotá-Caracas, pues “para que sea rentable se requieren aviones de, por lo menos 180 pasajeros”, puntualizó. Sin embargo, la ruta desde Barranquilla será posible con aviones de 50 pasajeros.



Paula Galeano Balaguera

PORTAFOLIO